Было где разгуляться юному Петруше в отцовском имении Коломенское! На Москва – реке построил он потешный флот, из стрельцов собрал потешный полк, а уж как Петруша над простым людом на Масленицу потешался! Вырос Петруша в царя Петра I, но от забав своих не отказался и по повелению его лихо праздновали, введенный царем в обиход Новый год в Коломенском. Кавалькады саней в виде кораблей развозили ряженных, от угощений на Вознесенской площади столы ломились, а угощения без бочек спиртного русские не понимали и выкатывал таких бочек царь до ста!

Хотите посмотреть на шатер церкви, к которому прикрепляли железную веревку для желающих подняться по ней на самый верх, чтобы выиграть корову?

А узнать, как праздновали Новый год язычники?

Подняться к церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи и узнать что связывало ее с языческими капищами?

Пройтись тропой, по обочинам которой рос папоротник, приводивший сюда людей в ночь Ивана Купалы?

Увидеть домик основателя праздника Новый год- Петра 1ого?

Тогда приходите на нашу экскурсию ⛳ по новогоднему Коломенскому!