Приглашаю вас окунуться в волшебную атмосферу новогодней Москвы.
Мы пройдемся по площадям и улицам, красиво украшенным к праздникам — заглянем в Столешников переулок, увидим ГУМ, дойдем до Красной площади. А еще вы узнаете все о традициях и истории празднования Нового года и Рождества.
Мы пройдемся по площадям и улицам, красиво украшенным к праздникам — заглянем в Столешников переулок, увидим ГУМ, дойдем до Красной площади. А еще вы узнаете все о традициях и истории празднования Нового года и Рождества.
Ближайшие даты:
20
дек
дек
21
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
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26
дек
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дек
дек
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даты
Что вас ожидает:
- Пушкинская площадь
- Столешников переулок
- Тверская улица
- Улица Кузнецкий мост
- Улица Петровка
- Театральная площадь
- Третьяковский проезд
- Никитская улица
- Красная площадь
Описание
Приглашаю Вас окунуться в мир сказки и новогоднего волшебства! Мы пройдемся по самым красивым украшенным площадям и улицам новогодней Москвы. Что вас ждет• Пройдем по самым красивым местам новогодней украшенной Москвы: посетим Тверскую улицу и площадь, Столешников переулок и улицу Кузнецкий мост, ГУМ и Красную площадь и многое другое.
- Увидим, как Москва отмечает и отдыхает на Новый год и Рождество. А может даже кто-то рискнет проехать по ледяной горке на «ватрушке»?
- Услышим рассказы об истории празднования Нового года, кто на Руси впервые начал украшать елку, кто такие Дед Мороз и Снегурочка, о традициях и других интересных историях столицы.
Важно знать:
Выбирайте для экскурсии теплую одежду и обувь.
После 16 ч. с 20 декабря по 20 января
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка с гидом по городу
- Что не входит
- Посещение платных мест
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. ПушкинуЗавершение: Красная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: После 16 ч. с 20 декабря по 20 январяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Самое лучшее время для экскурсии после 16 часов в будние дни.
- Теплая одежда и обувь.
- Предложение действует с 20 декабря по 20 января
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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