Новогодняя Москва

Индивидуальная экскурсия в Москве
Приглашаю вас окунуться в волшебную атмосферу новогодней Москвы.

Мы пройдемся по площадям и улицам, красиво украшенным к праздникам — заглянем в Столешников переулок, увидим ГУМ, дойдем до Красной площади. А еще вы узнаете все о традициях и истории празднования Нового года и Рождества.
Новогодняя Москва
Новогодняя Москва
Новогодняя Москва
Новогодняя Москва
Новогодняя Москва
Новогодняя Москва
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
23
дек
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дек
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дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Пушкинская площадь
  • Столешников переулок
  • Тверская улица
  • Улица Кузнецкий мост
  • Улица Петровка
  • Театральная площадь
  • Третьяковский проезд
  • Никитская улица
  • Красная площадь

Описание

Приглашаю Вас окунуться в мир сказки и новогоднего волшебства! Мы пройдемся по самым красивым украшенным площадям и улицам новогодней Москвы. Что вас ждет• Пройдем по самым красивым местам новогодней украшенной Москвы: посетим Тверскую улицу и площадь, Столешников переулок и улицу Кузнецкий мост, ГУМ и Красную площадь и многое другое.
  • Увидим, как Москва отмечает и отдыхает на Новый год и Рождество. А может даже кто-то рискнет проехать по ледяной горке на «ватрушке»?
  • Услышим рассказы об истории празднования Нового года, кто на Руси впервые начал украшать елку, кто такие Дед Мороз и Снегурочка, о традициях и других интересных историях столицы.

Важно знать:

Выбирайте для экскурсии теплую одежду и обувь.

После 16 ч. с 20 декабря по 20 января

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка с гидом по городу
Что не входит
  • Посещение платных мест
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: После 16 ч. с 20 декабря по 20 января
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Самое лучшее время для экскурсии после 16 часов в будние дни.
  • Теплая одежда и обувь.
  • Предложение действует с 20 декабря по 20 января
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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