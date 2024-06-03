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даже ребенка (11лет). Маршрут составлен очень удобно. Помог с приобретением билетов в алмазный фонд и оружейную палату. Показал очень уютное кафе, где мы подкрепились, т. к. наша экскурсия длилась 5,5 часов. Нам было так интересно, что время пролетело незаметно. Поработал и фотографом😉. Все фото супер!! Огромная благодарность Павлу!!!