Экскурсии в Большой Кремлевский дворец

Найдено 4 экскурсии в категории «Кремлевский Дворец» в Москве, цены от 1 197 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Московский Кремль с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
50 отзывов
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
934 отзыва
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700 за билет
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях
Начало: Около Кутафьей башни
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 490 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремлевский Дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Московский Кремль с гидом-историком
  2. Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
  3. Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
  4. Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Кремлевский Дворец" можно забронировать 4 экскурсии от 1 197 до 8 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1081 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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