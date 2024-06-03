1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за билет
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Билеты
1.5 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях
Начало: Около Кутафьей башни
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 490₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем3 июня 2024Большая комиссия организатора по сравнению с реальными ценами на билеты.
- ИИрина30 мая 2024Экскурсия очень познавательная, информационно насыщена, гид прекрасно владеет материалом, было интересно
- ППрохоров9 мая 2024Были с внуком, все понравилось
- ММарина6 мая 2024Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
- ЛЛюбовь5 мая 2024Из четырёх экскурсий по Москве эта оказалась разочарованием. За 1час 45 мин мы получили не больше информации, чем могли прочесть
- ММарина2 мая 2024Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!
- ЮЮлия30 апреля 2024Супер!!!!!
- ООксана5 апреля 2024У нас был гид Павел. Приятный молодой человек. Знающий историю, приводил много интересных фактов. Доступно и понятно излагал материал, заинтересовал
- ЯЯна8 октября 2023Класс!
- ООльга26 января 2023Я покупала аудиогид и мне очень понравилось как был преподнесен материал.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремлевский Дворец»
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