Приглашаем вас на увлекательную экскурсию «Садово-парковая Москва», где вы откроете для себя зеленые оазисы столицы — сады, парки и бульвары, которые дарят вдохновение и спокойствие.
Прогуляйтесь по историческим улицам, насладитесь атмосферой старинных садов и узнайте об их увлекательной истории. Не упустите возможность увидеть живописные места, такие как Парк Горького и Воробьевы горы!
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по московским садам и паркам Обзорная экскурсия «Садово-Парковая Москва» познакомит вас с московскими садами, парками, скверами и бульварами, где любители активных прогулок могут насладиться свежим воздухом, а те, кто предпочитает тишину, найдут спокойствие. Эти зеленые оазисы в городской суете дарят вдохновение и привлекают своими яркими названиями: Садовники, Старосадский, Большая Садовая, Садово-Кудринская и Садово-Спасская, а также сады Александровский, Нескучный, Эрмитаж и Морозовский. На прогулке вы узнаете об истории московских садов и бульваров, проедете по улице Петровке и Каретному ряду, пройдете по Манежной и Красной площадям, заглянете в старинные сады, найдете фонари начала XX века и прокатитесь по Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережным мимо Храма Христа Спасителя, Парка Горького и Воробьевых гор. Важная информация:
Трансфер оплачивается отдельно: Минивен до 6 человек — 7500, Спринтер на 17 чел — 11 000.
Экскурсия проводится ежедневно с 9:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сад Аквариум
- Александровский Сад
- Морозовский сад
- Сад Эрмитаж
- Нескучный сад
- Парк Горького
- Бульвар Чистопрудный
- Бульвар Покровский
- Манежная площадь
- Красная площадь
- Парк Зарядье
- Воробьевы горы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Трансфер: Минивен до 6 человек - 7500, Спринтер на 17 чел - 11 000.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тримуфальная пл д 2
Завершение: По усмотрению
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно с 9:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Трансфер оплачивается отдельно: Минивен до 6 человек - 7500, Спринтер на 17 чел - 11 000
- Спринтер на 17 чел - 11 000
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
