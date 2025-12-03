Обзорная экскурсия по московским садам и паркам Обзорная экскурсия «Садово-Парковая Москва» познакомит вас с московскими садами, парками, скверами и бульварами, где любители активных прогулок могут насладиться свежим воздухом, а те, кто предпочитает тишину, найдут спокойствие. Эти зеленые оазисы в городской суете дарят вдохновение и привлекают своими яркими названиями: Садовники, Старосадский, Большая Садовая, Садово-Кудринская и Садово-Спасская, а также сады Александровский, Нескучный, Эрмитаж и Морозовский. На прогулке вы узнаете об истории московских садов и бульваров, проедете по улице Петровке и Каретному ряду, пройдете по Манежной и Красной площадям, заглянете в старинные сады, найдете фонари начала XX века и прокатитесь по Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережным мимо Храма Христа Спасителя, Парка Горького и Воробьевых гор. Важная информация:

Трансфер оплачивается отдельно: Минивен до 6 человек — 7500, Спринтер на 17 чел — 11 000.