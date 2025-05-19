Индивидуальная
до 1 чел.
«Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
Начало: Красная площадь, 1
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Садово-Парковая Москва»
Начало: Тримуфальная пл д 2
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно с 9:00 до 17:00.
10 июл в 09:00
11 июл в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка вокруг Кремля: Красная площадь и окрестности в мини-группе
Начало: Ул. Воздвиженка, 3/5с3
Завтра в 16:00
13 июл в 17:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭЛЬМИРА19 мая 2025Я не ожидала что будет настолько интересно! жаль что у Александра одна лекция. С удовольствием бы послушала и про другие
- ДДарья10 ноября 2023Экскурсия шикарная. Второй день пребываем в неописуемом восторге. Александр великолепный рассказчик, даже слов не хватает, чтобы передать все наши впечатления. Всем интересующимся соответствующим историческим периодом экскурсия обязательна к посещению!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Площади»
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