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времена, про становление нашей страны. Чувствуется что у Александра есть что сказать))). Много нового узнала о страшном периоде 17-18 года начала 20 века, последующие годы. то что в учебниках не пишут, а потому и интереснее узнавать о таком. Спасибо огромное товарищу лектору! Успехов в профессиональной деятельности и в борьбе за светлые идеалы!