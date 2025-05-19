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Площади – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Площади» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
«Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
«Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
Начало: Красная площадь, 1
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия «Садово-Парковая Москва»
На машине
На микроавтобусе
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Садово-Парковая Москва»
Начало: Тримуфальная пл д 2
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно с 9:00 до 17:00.
10 июл в 09:00
11 июл в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка вокруг Кремля: Красная площадь и окрестности в мини-группе
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка вокруг Кремля: Красная площадь и окрестности в мини-группе
Начало: Ул. Воздвиженка, 3/5с3
Завтра в 16:00
13 июл в 17:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    ЭЛЬМИРА
    19 мая 2025
    «Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
    Я не ожидала что будет настолько интересно! жаль что у Александра одна лекция. С удовольствием бы послушала и про другие
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    времена, про становление нашей страны. Чувствуется что у Александра есть что сказать))). Много нового узнала о страшном периоде 17-18 года начала 20 века, последующие годы. то что в учебниках не пишут, а потому и интереснее узнавать о таком. Спасибо огромное товарищу лектору! Успехов в профессиональной деятельности и в борьбе за светлые идеалы!

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2023
    «Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
    Экскурсия шикарная. Второй день пребываем в неописуемом восторге. Александр великолепный рассказчик, даже слов не хватает, чтобы передать все наши впечатления. Всем интересующимся соответствующим историческим периодом экскурсия обязательна к посещению!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Площади»

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  1. «Красная Москва»: экспедиция-лекция по местам Октябрьской Революции
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  3. Прогулка вокруг Кремля: Красная площадь и окрестности в мини-группе
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  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
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  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Площади" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 9000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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