Москву с любовью украшают к Новому году и Рождеству, на ее улицах и площадях, как по мановению волшебника, вырастают громадные наряженные елки, сказочные инсталляции и фантазийные фотозоны.
Мы проедем по самым нарядным улицам и площадям, остановимся для волшебных панорамных фотографий и пролетим над столицей в кабинках канатной дороги на Воробьевых горах.
Описание экскурсииМосква новогодняя В зимние праздники Москва преображается: по-новому прекрасны вечером залитые огнями центральные улицы и площади, Красная площадь и Кремль, Садовое кольцо, знаменитые набережные. Мы выйдем у необыкновенно красиво подсвеченного главного собора столицы — Храма Христа Спасителя, проедем по нарядным улицам и площадям, озаренным завораживающей подсветкой дворцов и особняков, будем любоваться яркими елками, световыми завесами, шатрами и туннелями света из тысяч гирлянд, останавливаться для красивых фотоснимков и видеокадров. Мы посетим главную смотровую площадку Москвы — знаменитые Воробьевы горы, откуда открываются чарующие панорамные виды на переливающиеся огни новогодней столицы. И это еще не все! В стильных синих вагончиках московской канатной дороги мы совершим сказочный полет над Москвой! (за доп. плату, оплачивается по желанию при покупке тура) Поднимемся от Лужников к Воробьевым горам, паря над излучиной Москвы-реки и легендарными московскими холмами. Завершится наше путешествие у Манежной площади, откуда рукой подать до Красной площади и нарядного Кремля, Театральной площади с празднично расцвеченным зданием Большого театра и до других выдающихся достопримечательностей столицы. Это очень удобно: вы сможете самостоятельно продолжить свой праздничный вечер, продолжая любоваться красотами исторического центра. Важная информация:
- Подъем на канатной дороге оплачивается отдельно (1000 руб. /чел., по желанию при покупке тура).
- Мы проедем по основным украшенным улицам столицы. Если некоторые улицы будут перекрыты, там нельзя будет проехать или сделать остановку, мы подберем альтернативный, не менее интересный, маршрут.
- Автобус с гидом и туристами, которые не поднимаются по канатной дороге, будет ждать у той же станции канатной дороги где была посадка, после чего мы продолжим нашу экскурсию по новогодней Москве.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Христа Спасителя
- Воробьевы горы
- Московская канатная дорога
- Манежная площадь
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Обзорная новогодняя экскурсия по Москве
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Подъем на канатной дороге - 1000 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Сухаревская, выход №4
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Подъем на канатной дороге оплачивается отдельно (1000 руб. /чел., по желанию при покупке тура)
- Мы проедем по основным украшенным улицам столицы. Если некоторые улицы будут перекрыты, там нельзя будет проехать или сделать остановку, мы подберем альтернативный, не менее интересный, маршрут
- Автобус с гидом и туристами, которые не поднимаются по канатной дороге, будет ждать у той же станции канатной дороги где была посадка, после чего мы продолжим нашу экскурсию по новогодней Москве
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
