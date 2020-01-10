e epakhomo Очень понравилась экскурсия!! Всем рекомендую!

S Svetlana Очень профессиональный экскурсовод Спасибо за интересные рассказы об архитектуре в Москве Все понравилось

o olga2312 Экскурсия была интересная и познавательная, от новогодней Москвы мы в полном восторге. 4 часа пролетели не заметно. Спасибо экскурсоводу.

Н Наталья Были на экскурсии в новый год! 31 декабря в 16:30. Несмотря на неновогоднюю погоду, экскурсия очень понравилась! Интересно, познавательно, много разных историй. За 4 часа посетили достаточно красивых мест в новогоднем убранстве.

p petra.ha В целом мне понравилось. Хорошый экскурсия и гид, но мало времени дают посмотреть огни.

G Galina Понравилось все. Несмотря на то, из-за тумана не все увидели на Воробьевых горах.

a anzelika Realnaja ekskursija prevzoshla ozidanija. Gid Irina proffesional svoego dela.