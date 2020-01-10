Экскурсия «Огни новогодней Москвы» даст вам уникальную возможность лицезреть всю красоту праздничной столицы, величие московских ёлок, усыпанных яркими огнями, великолепие новогодней иллюминации и ледовых фигур.
В ходе экскурсии мы прокатимся по главным, сказочно–украшенным улицам и площадям нашего города, почувствуем праздничную атмосферу Рождества и Нового Года!
В ходе экскурсии мы прокатимся по главным, сказочно–украшенным улицам и площадям нашего города, почувствуем праздничную атмосферу Рождества и Нового Года!
Описание экскурсии
В ходе 4–х часовой автобусной новогодней экскурсии мы:• проедемся вдоль новогодней Тверской улицы — главной улицы Москвы;
- увидим Тверской и Никитский бульвары, усыпанные новогодними огоньками;
- насладимся красотой по–новогоднему сказочной Красной площади и установленной здесь Новогодней ёлочки;
- прогуляемся вокруг храма Христа Спасителя и поразимся красоте стоящей возле храма Новогодней елки;
- полюбуемся Новодевичьим монастырём из окон нашего автобуса;
- насладимся красотой Новогодней Москвы с кручи Воробьёвых гор;
- доедем до Поклонной горы, где увидим необычайно красивую новогоднюю ёлку;
- удивимся красоте ММДЦ «Москва–Сити», переливающегося разноцветными огнями. А также:• посетим место, откуда записывались некоторые обращения президентов России, и узнаем, кто из руководителей страны первым обратился к своему народу с поздравлением с экранов телевизоров;
- узнаем, где в Москве впервые состоялась детская ёлка;
- поинтересуемся, когда день рождения у Деда Мороза, и как его называли раньше на Руси;
- выясним, как у Деда Мороза появилась помощница – Снегурочка;
• узнаем, откуда читался в Москве указ Петра I о новом летоисчислении, по которому Новый год стал праздноваться 1 января. С Новым годом, дорогие друзья! Важная информация:
Обратите внимание! На экскурсию не допускаются дети до 5 лет.
С 13 декабря по 13 января.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверская улица
- Тверской и Никитский бульвары
- Красная площадь
- Храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- Воробьёвы горы
- Поклонная гора
- Москва-Сити
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вода и перекус
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Краснопресненская
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: С 13 декабря по 13 января.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! На экскурсию не допускаются дети до 5 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
e
epakhomo
10 янв 2020
Очень понравилась экскурсия!! Всем рекомендую!
S
Svetlana
5 янв 2020
Очень профессиональный экскурсовод Спасибо за интересные рассказы об архитектуре в Москве Все понравилось
o
olga2312
3 янв 2020
Экскурсия была интересная и познавательная, от новогодней Москвы мы в полном восторге. 4 часа пролетели не заметно. Спасибо экскурсоводу.
Н
Наталья
3 янв 2020
Были на экскурсии в новый год! 31 декабря в 16:30. Несмотря на неновогоднюю погоду, экскурсия очень понравилась! Интересно, познавательно, много разных историй. За 4 часа посетили достаточно красивых мест в новогоднем убранстве.
p
petra.ha
28 дек 2019
В целом мне понравилось. Хорошый экскурсия и гид, но мало времени дают посмотреть огни.
G
Galina
27 дек 2019
Понравилось все. Несмотря на то, из-за тумана не все увидели на Воробьевых горах.
a
anzelika
22 дек 2019
Realnaja ekskursija prevzoshla ozidanija. Gid Irina proffesional svoego dela.
О
Ольга
21 дек 2019
Все, что было в перечне экскурсии все увидели и даже больше. Экскурсовод все подробно объяснила. Автобус тёплый, окна чистые. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию ☺️☺️☺️
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
-
10%
Групповая
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 18:45
Завтра в 18:45
1260 ₽
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы и услышать их историю
Начало: У метро «Таганская»
22 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.