Огни новогодней Москвы: на автобусе по праздничным символам столицы

Огни новогодней Москвы
Экскурсия «Огни новогодней Москвы» даст вам уникальную возможность лицезреть всю красоту праздничной столицы, величие московских ёлок, усыпанных яркими огнями, великолепие новогодней иллюминации и ледовых фигур.

В ходе экскурсии мы прокатимся по главным, сказочно–украшенным улицам и площадям нашего города, почувствуем праздничную атмосферу Рождества и Нового Года!
Описание экскурсии

В ходе 4–х часовой автобусной новогодней экскурсии мы:• проедемся вдоль новогодней Тверской улицы — главной улицы Москвы;
  • увидим Тверской и Никитский бульвары, усыпанные новогодними огоньками;
  • насладимся красотой по–новогоднему сказочной Красной площади и установленной здесь Новогодней ёлочки;
  • прогуляемся вокруг храма Христа Спасителя и поразимся красоте стоящей возле храма Новогодней елки;
  • полюбуемся Новодевичьим монастырём из окон нашего автобуса;
  • насладимся красотой Новогодней Москвы с кручи Воробьёвых гор;
  • доедем до Поклонной горы, где увидим необычайно красивую новогоднюю ёлку;
  • удивимся красоте ММДЦ «Москва–Сити», переливающегося разноцветными огнями. А также:• посетим место, откуда записывались некоторые обращения президентов России, и узнаем, кто из руководителей страны первым обратился к своему народу с поздравлением с экранов телевизоров;
  • узнаем, где в Москве впервые состоялась детская ёлка;
  • поинтересуемся, когда день рождения у Деда Мороза, и как его называли раньше на Руси;
  • выясним, как у Деда Мороза появилась помощница – Снегурочка;

• узнаем, откуда читался в Москве указ Петра I о новом летоисчислении, по которому Новый год стал праздноваться 1 января. С Новым годом, дорогие друзья! Важная информация:

Обратите внимание! На экскурсию не допускаются дети до 5 лет.

С 13 декабря по 13 января.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тверская улица
  • Тверской и Никитский бульвары
  • Красная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьёвы горы
  • Поклонная гора
  • Москва-Сити
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Вода и перекус
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Краснопресненская
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: С 13 декабря по 13 января.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! На экскурсию не допускаются дети до 5 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
e
epakhomo
10 янв 2020
Очень понравилась экскурсия!! Всем рекомендую!
S
Svetlana
5 янв 2020
Очень профессиональный экскурсовод Спасибо за интересные рассказы об архитектуре в Москве Все понравилось
o
olga2312
3 янв 2020
Экскурсия была интересная и познавательная, от новогодней Москвы мы в полном восторге. 4 часа пролетели не заметно. Спасибо экскурсоводу.
Н
Наталья
3 янв 2020
Были на экскурсии в новый год! 31 декабря в 16:30. Несмотря на неновогоднюю погоду, экскурсия очень понравилась! Интересно, познавательно, много разных историй. За 4 часа посетили достаточно красивых мест в новогоднем убранстве.
p
petra.ha
28 дек 2019
В целом мне понравилось. Хорошый экскурсия и гид, но мало времени дают посмотреть огни.
G
Galina
27 дек 2019
Понравилось все. Несмотря на то, из-за тумана не все увидели на Воробьевых горах.
a
anzelika
22 дек 2019
Realnaja ekskursija prevzoshla ozidanija. Gid Irina proffesional svoego dela.
О
Ольга
21 дек 2019
Все, что было в перечне экскурсии все увидели и даже больше. Экскурсовод все подробно объяснила. Автобус тёплый, окна чистые. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию ☺️☺️☺️

Входит в следующие категории Москвы

