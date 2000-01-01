Патрики - самый богемный район Москвы

Патрики - это неформальное название района вокруг Патриарших прудов

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Патрики – это неформальное название района вокруг Патриарших прудов. Сейчас это один из самых популярных районов города. Здесь обосновались лучшие бары, кафе, рестораны и дорогие бутики. Здесь можно часто встретить знаменитостей. И дух этого места окутан богемностью и аристократизмом. На экскурсии мы как раз и узнаем, почему этот район стал так популярен. А также увидим места, где жили известные и культовые личности прошлого.
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Пигита
  • Особняк Шехтеля
  • Скоропечатня Левенсона
  • Дом со львами
  • ЖК Патриарх
  • Патриаршие пруды
  • Малая Бронная улица
  • Дом зубного врача
  • Улица Спиридоновка
  • Особняк Морозовой
  • Усадьба Тарасова
  • Гранатный двор
  • Особняк Рябушинских
  • Фонтан-памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Патриаршие пруды - мой любимый район Москвы. Я могу рассказывать о нём часами. Здесь меня вдохновляет каждое здание, история и кафе. И мне нравится влюблять других людей в это место. Я приглашаю вас погрузиться в атмосферу этого потрясающего района вместе со мной!
«Нехорошая квартира №50» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»
Патриаршие пруды неразрывно связаны с Михаилом Булгаковым и его мистическим романом «Мастер и Маргарита». Поэтому начнём мы наше знакомство с этим районом около дома Пигита, где была та самая «нехорошая квартира №50» из романа. И обязательно заглянем в Булгаковский подъезд.

Познакомитесь с другими жителями района

Далее поговорим о других жителях Патриарших - об архитекторе Фёдоре Шехтеле и его прекрасных архитектурных творениях, увидим место, где родилась поэт Марина Цветаева, дом, в котором гостил поэт Александр Блок, и жил писатель Алексей Толстой. А также увидим дом, в котором проживала великая актриса советского кино Людмила Гурченко.

Тайны района

Позднее отправимся на Патриаршие пруды, где вы узнаете историю этого загадочного места, почему пруд в итоге один, и куда делись остальные, а также увидите место встречи героев Бездомного и Берлиоза с Воландом из романа «Мастер и Маргарита».

Современность

Прогуляемся по самой популярной улице баров и ресторанов – Малой Бронной, где я вам покажу самые классные и необычные заведения. А также вы сможете увидеть места съёмок популярного сериала «Беспринципные».

Спиридоновка

В следующей части экскурсии мы выйдем на улицу миллионеров Москвы двадцатого века – Спиридоновку, где увидим роскошные особняки богемы того времени. Я расскажу вам удивительные истории этих людей и покажу тайные дворики, хранящие в себе много секретов.

История любви А. Пушкина и Н. Гончаровой

Завершим нашу прогулку около памятника-фонтана Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, где вы услышите историю их любви, и как они связаны с этим местом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Садовая, 10
Завершение: Площадь Никитских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.

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