Во время экскурсии 🧭 Вы увидите изящный обелиск в честь освоения космического пространства, в котором превосходно передана стремительность взлета, предвещающего открытие эры освоения космического пространства. пройдете по знаменитой аллее космонавтов, где вдоль всей аллеи располагаются памятники космонавтам и ученым: Гагарину, Глушко, Келдышу, Комарову, Леонову, Беляеву, Терешковой, и памятник великому советскому ученому и конструктору Сергею Павловичу Королёву. А в самом центре аллеи осмотрите Макет Солнечной системы.

Далее Вас ждет посещение самой Выставки достижений народного хозяйства - Вы узнаете историю 📖 создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.

Также, мы расскажем, что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где до сих пор принимают в пионерскую организацию и где "колдуют над погодой" синоптики.

Мы загадаем желания у "Счастливой семьи", увидим Зеленый театр и многое другое.

Обращаем внимание, что стоимость данной экскурсии варьируется в зависимости от количества школьников и сопровождающих.

Данная экскурсия ⛳ является пешеходной. Если вашей группе необходим транспорт, мы примем ваши пожелания, составим удобный для вас маршрут и сделаем расчет стоимости с учетом вашего запроса.