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Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы

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0 отзывов
Группы п.
Группы п. – Гид из Москвы
Организовываем групповую экскурсию ⛳ для школьников по ВДНХ.

Пешеходный маршрут экскурсии 🧭 рассчитан на два часа.

В обязательной программе посещение аллеи космонавтов, павильонов и фонтанов ВДНХ.

Составим программу и маршрут специально под возраст учеников и пожелания учителей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-44 человек

  • 14 850 ₽ за экскурсию

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Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы
Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы

Что вы увидите

  • Знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ
Во время экскурсии 🧭 Вы увидите изящный обелиск в честь освоения космического пространства, в котором превосходно передана стремительность взлета, предвещающего открытие эры освоения космического пространства. пройдете по знаменитой аллее космонавтов, где вдоль всей аллеи располагаются памятники космонавтам и ученым: Гагарину, Глушко, Келдышу, Комарову, Леонову, Беляеву, Терешковой, и памятник великому советскому ученому и конструктору Сергею Павловичу Королёву. А в самом центре аллеи осмотрите Макет Солнечной системы.
Далее Вас ждет посещение самой Выставки достижений народного хозяйства - Вы узнаете историю 📖 создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Также, мы расскажем, что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где до сих пор принимают в пионерскую организацию и где "колдуют над погодой" синоптики.
Мы загадаем желания у "Счастливой семьи", увидим Зеленый театр и многое другое.
Обращаем внимание, что стоимость данной экскурсии варьируется в зависимости от количества школьников и сопровождающих.
Данная экскурсия ⛳ является пешеходной. Если вашей группе необходим транспорт, мы примем ваши пожелания, составим удобный для вас маршрут и сделаем расчет стоимости с учетом вашего запроса.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • транспорт
  • личные расходы
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 на ВДНХ
Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы
Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы
Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы
Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Группы п.
Группы п.
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