Встречаем зиму ярко, вкусно и по-московски! Я открою для вас все грани Китай-города, где огни Никольской мерцают, как сахар на горячем прянике, а на Красной площади шумит ярмарка.
И покажу 3 характерных бара, где мы попробуем новогодние коктейли и выясним: что грели в кружках купцы, чем угощали посольских гостей и какие зимние рецепты вдохновляют барменов сегодня.
Описание экскурсии
Три магистрали 14 века
На этих улицах под ногами — следы ушедших эпох, а в козырьках крыш прячутся детали, которые легко пропустить днём, но можно заметить в мягком свете декабрьских гирлянд.
Тихие переулки и скрытые дворы
Зимой здесь особенно слышно дыхание старого города. В декабрьской тишине легенды словно выходят на прогулку, а монастырские стены вспоминают рождественские всенощные.
Красная площадь
Свидетель молебнов, парадов и бесконечных народных гуляний. Пока дороги разбегаются на Варварку, Ильинку или Никольскую, взгляд так и тянется к ярмарочным шатрам, блёсткам катка и россыпи огней.
Во время прогулки вы:
- узнаете, как Москва встречала Рождество и Новый год в разные века
- увидите место, где впервые появилась московская новогодняя ёлка
- пройдёте авторским барным путём — коктейльным или настоечным, на ваш выбор
- почувствуете атмосферу трёх уникальных баров — каждый станет отдельным сюжетом, небольшим декабрьским откровением
- заглянете туда, где, по преданию, пил Иван Грозный — а значит, пил точно:)
- услышите о напитках, которые согревали Москву столетиями
Организационные детали
- Возраст: 18+
- Напитки в заведениях оплачиваются отдельно. Средняя цена настойки — 300 ₽, коктейля ≈ 900 ₽
- Перед экскурсией рекомендуется перекусить, в тайминг посещения баров не входит время на заказ еды
- Экскурсия проводится с радиогидами
- При бронировании обсудим финальную точку, если вы захотите закончить вечер ужином
- И новогодний бонус! В память о прогулке (по желанию участников) — мини-фильм с вами в главной роли: 2-3 минутный видеоролик о прогулке снятый на телефон, пересылается через мессенджер
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 126 туристов
Я родилась в Москве и очень её люблю. Мне всегда хотелось показывать интересные места города и рассказывать про её историю. Раннее утро для обзорной экскурсии — особое время. Приходите и вы увидите удивительно тихую Москву! А вечер можно посвятить барной экскурсии! И это совсем другая история:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
7 дек 2025
Сходили с подругами на барную экскурсию по Китай-городу с Ольгой, и до сих пор в голове крутится эта смесь истории, рождественских огней и коктейлей!
М
Мария
7 дек 2025
Чудесно погуляли с гидом Ольгой по Китай-Городу.
Надежда
5 дек 2025
Прогулка прошла очень динамично и весело. Помимо того, что мы посетили несколько самых разнообразных баров, мы ещё узнали много всего интересного и нового об истории Москвы и районе Китай город. Спасибо большое организатору!
Марина
5 дек 2025
Эта экскурсия была моей первой в таком формате. И хотя я не один раз бывала на экскурсиях по Китай- городу, хорошо знаю этот район, Ольге удалось меня удивить, показав привычное
К
Ксения
4 дек 2025
Отличная прогулка по центру Москвы. Оля прекрасно провела экскурсию, показала интересные бары. Хорошее настроение и отличная компания. Спасибо большое.
