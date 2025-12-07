Встречаем зиму ярко, вкусно и по-московски! Я открою для вас все грани Китай-города, где огни Никольской мерцают, как сахар на горячем прянике, а на Красной площади шумит ярмарка. И покажу 3 характерных бара, где мы попробуем новогодние коктейли и выясним: что грели в кружках купцы, чем угощали посольских гостей и какие зимние рецепты вдохновляют барменов сегодня.

Описание экскурсии

Три магистрали 14 века

На этих улицах под ногами — следы ушедших эпох, а в козырьках крыш прячутся детали, которые легко пропустить днём, но можно заметить в мягком свете декабрьских гирлянд.

Тихие переулки и скрытые дворы

Зимой здесь особенно слышно дыхание старого города. В декабрьской тишине легенды словно выходят на прогулку, а монастырские стены вспоминают рождественские всенощные.

Красная площадь

Свидетель молебнов, парадов и бесконечных народных гуляний. Пока дороги разбегаются на Варварку, Ильинку или Никольскую, взгляд так и тянется к ярмарочным шатрам, блёсткам катка и россыпи огней.

Во время прогулки вы:

узнаете, как Москва встречала Рождество и Новый год в разные века

увидите место, где впервые появилась московская новогодняя ёлка

пройдёте авторским барным путём — коктейльным или настоечным, на ваш выбор

почувствуете атмосферу трёх уникальных баров — каждый станет отдельным сюжетом, небольшим декабрьским откровением

заглянете туда, где, по преданию, пил Иван Грозный — а значит, пил точно:)

услышите о напитках, которые согревали Москву столетиями

Организационные детали