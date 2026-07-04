Приглашаем на групповую экскурсию по Замоскворечью. Первая часть — прогулка с гидом по Ордынкам и Кадашам. Вы изучите дома и храмы. Вторая часть — самостоятельное посещение Третьяковской галереи. Вы сможете провести в ней любое время, рассматривая шедевры мирового искусства в своём темпе.
Описание билета
За 1,5 часа вы:
- Погуляете по старинным улицам Большая и Малая Ордынка, Пятницкая
- Осмотрите церковь Николы в Пыжах, Марфо-Мариинскую обитель и Храм Всех скорбящих Радость
- Прикоснётесь к истории Кадашевской слободы и увидите восстановленный храм Воскресения Христова
- Полюбуетесь особняком Демидова: оцените его чугунную решётку и раскроете его связь с уральскими заводами
После прогулки по Замоскворечью гид проводит вас в Третьяковскую галерею — вы отправитесь исследовать её самостоятельно с аудиогидом. Время в галерее не ограничено.
Организационные детали
- Экскурсия по Замоскворечью идёт 1,5 часа, ещё столько же вы будете гулять по Третьяковской галерее с аудиогидом, а после можете там остаться вплоть до закрытия
- Билеты в Третьяковскую галерею включены в стоимость
- Программа будет интересна путешественникам старше 7 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Гид встречает группу на платформе станции метро «Площадь Революции», далее до места начала экскурсии вы добираетесь вместе с гидом на метро
Бронирование экскурсии
- Билет для пенсионеров доступен по возрасту: 60+ лет для женщин, 65+ лет для мужчин
- Бесплатно поменять данные или отменить билет можно за 3+ дня до начала экскурсии. Если позже — деньги за билет не возвращаются
в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
|Дети до 18 лет
|2350 ₽
|Пенсионеры
|2500 ₽
|Студенты
|2500 ₽
|Участники БД и СВО, инвалиды I и II гр.
|1900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Площадь революции»
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2701 туриста
Наша компания разрабатывает и проводит туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу, а также главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень интересная экскурсия
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М
Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые!
Экскурсовод все объяснила, показала, провела нас прям в саму галерею, объяснила как попасть в храм при Третьякове и где вкусно покушать! Такие мелочи, а приятно 👍😊
Экскурсовод все объяснила, показала, провела нас прям в саму галерею, объяснила как попасть в храм при Третьякове и где вкусно покушать! Такие мелочи, а приятно 👍😊
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Л
Так получилось, что на экскурсии я была одна с экскурсоводом Еленой. Много интересной информации, красивые улицы со старинными зданиями. История старой Москвы, людей, живших когда то здесь. Очень интересно.
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Точку сбора было бы неплохо варьировать, если экскурсия начинается с Новокузнецкой, предлагать на выбор Площадь Революции или Новокузнецкую. Спасибо гиду Елене!
+2
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Н
Рассказ экскусовода настолько интересен и красочен, что остаётся ощущение, как от просмотра фильма. Информация представлена грамотно. Время пролетело незаметно. Благодарю.
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П
Брали данную экскурсию только из-за возможности посетить Третьяковскую галерею. Экскурсия по Замоскворечью, в целом, достаточно интересная и познавательная, но основной упор, всё таки, делается на Третьяковку, а вот она уже, конечно, впечатляет!!! Повезло с гидом (к сожалению, не помню имени), которая организовала проход в галерею, всё рассказала и показала, а дальше мы уже самостоятельно наслаждались Третьяковкой.
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