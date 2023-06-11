Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Приглашаем на комбинированную групповую экскурсию по Замоскворечью! Первая часть пройдёт с гидом — вы погуляете по Ордынкам и Кадашам, обращая внимание на интересные дома и храмы.
Вторая часть предполагает самостоятельное посещение Третьяковской галереи с аудиогидом: вы сможете провести в ней любое количество времени, рассматривая шедевры мирового искусства в своем темпе.
Вторая часть предполагает самостоятельное посещение Третьяковской галереи с аудиогидом: вы сможете провести в ней любое количество времени, рассматривая шедевры мирового искусства в своем темпе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1,5 часа вы:
- Погуляете по старинным улицам Большая и Малая Ордынка
- Осмотрите церковь Николы в Пыжах, Марфо-Мариинскую обитель и Храм Всех скорбящих Радость
- Прикоснётесь к истории Кадашевской слободы и увидите восстановленный храм Воскресения Христова
- Полюбуетесь особняком Демидова: оцените его необычную чугунную решетку и раскроете его связь с уральскими заводами
После прогулки по Замоскворечью гид проводит вас в Третьяковскую галерею – вы отправитесь исследовать её самостоятельно с аудиогидом. Время в галерее не ограничено.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Билеты и аудиогид в Третьяковскую галерею включены в стоимость
- Программа будет интересна путешественникам старше 7 лет
- Гид встречает группу на платформе станции метро «Площадь Революции», далее до места начала экскурсии вы добираетесь вместе с гидом на метро
в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции метро «Площадь революции»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 144 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит экскурсии и туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу. Проводим групповые экскурсии по главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные экскурсии любой сложности. Также предлагаем экскурсии для школьных групп, в том числе обучающие программы и мастер-классы. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!Задать вопрос
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