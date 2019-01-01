Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Новогодняя иллюминация

Мы пройдем по разукрашенному Арбату и увидим его самые знаковые дома: Дом Мельникова и дом Рыбакова, дом Лопыревского, дом с рыцарями и другие. Исследуем соседние переулки — и обязательно посетим Пушкинский сквер, а рядом осмотрим Спасо-хаус: один из здешних посольских приемов, как считается, стал прообразом булгаковского Бала сатаны.

Праздничные хроники

Я расскажу, откуда к нам пришел новогодний праздник: кто и когда впервые украсил елку, кто такие Дед Мороз и Снегурочка, как составляли поздравительные открытки, как отмечали праздник в столице до революции — рождественский ужин, костюмированные балы… Коснемся и советской эпохи и обсудим, почему празднование было запрещено до 35 года, вспомним знаменитые елочные игрушки. А еще вы раскроете, где и как встречали Новый год на Арбате, и услышите о его жителях — от первого празднования в доме Пушкина до забав Есенина.

Организационные детали