Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

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По новогоднему Арбату

Исследовать нарядные переулки и услышать самое любопытное из истории праздника

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Москвы
Мы полюбуемся самыми яркими домами Арбата, заглянем на его переулочки и задворки, скверы и соседние площади.

Вы поймете, как менялись праздничные традиции — от петровской эпохи до советских времен, узнаете, где и как отмечали новолетие в столице.

А сюжеты из жизни новогоднего Арбата дополнят стихи Пушкина, Есенина, Маяковского, Окуджавы и Давыдова.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🎄На новый год!
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 38003 420 ₽ за экскурсиюскидка10%

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По новогоднему Арбату
По новогоднему Арбату

Что вас ожидает

Новогодняя иллюминация
Мы пройдем по разукрашенному Арбату и увидим его самые знаковые дома: Дом Мельникова и дом Рыбакова, дом Лопыревского, дом с рыцарями и другие. Исследуем соседние переулки — и обязательно посетим Пушкинский сквер, а рядом осмотрим Спасо-хаус: один из здешних посольских приемов, как считается, стал прообразом булгаковского Бала сатаны.

Праздничные хроники
Я расскажу, откуда к нам пришел новогодний праздник: кто и когда впервые украсил елку, кто такие Дед Мороз и Снегурочка, как составляли поздравительные открытки, как отмечали праздник в столице до революции — рождественский ужин, костюмированные балы… Коснемся и советской эпохи и обсудим, почему празднование было запрещено до 35 года, вспомним знаменитые елочные игрушки. А еще вы раскроете, где и как встречали Новый год на Арбате, и услышите о его жителях — от первого празднования в доме Пушкина до забав Есенина.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 10 декабря 2019 года по 30 января 2020 года
  • Лучшее время для экскурсии 🧭 — после 16 часов в будние дни
  • Одевайтесь теплее, так как на Арбате очень ветрено
Начало и место завершения
🚩 у метро Арбатская
По новогоднему Арбату
По новогоднему Арбату
По новогоднему Арбату
По новогоднему Арбату
По новогоднему Арбату
По новогоднему Арбату
По новогоднему Арбату
По новогоднему Арбату

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

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