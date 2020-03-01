Артём проводит ещё 1 экскурсию

7 домов-легенд ушедшей эпохи: увидеть Автобусная экскурсия позволит без проблем объехать все семь Сталинок. Вы побываете на Воробьёвых горах и увидите самую умную высотку столицы — главное здание МГУ им. Ломоносова. Осмотрите жилые дома на Котельнической набережной и на Кудринской площади. Познакомитесь со зданиями гостиниц «Украины» и «Ленинградской». А также оцените МИД на Смоленской площади и административное строение недалеко от Красных ворот.
Увлекательная биография Сталинок: услышать В авто-путешествии по столице вы обнаружите, как многого не знали об истории строительства высоток и о легендах, которые до сих вокруг них ходят. Кто спроектировал эти здания, придав их внешнему виду такое грандиозное великолепие и монументальность? Как сложились судьбы архитекторов, работавших над воплощением сталинских идей? Зачем в высотках устроены подземелья и морозильные камеры? Вы раскроете ещё не одну тайну, подивитесь неожиданным фактам и более подробно узнаете, как столица приняла в свой облик такие грандиозные строения.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 49 человек.
Местов встречи для начала тура у театра Сатиры (ст. м. Маяковская).
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я представляю команду профессиональных аккредитованных гидов. Мы организуем экскурсии как для москвичей, так и для гостей города. Будем рады сделать ваше пребывание в столице незабываемым и помочь взглянуть на Москву под новым углом.
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Всего за 4 часа я предлагаю объехать весь центр Москвы и познакомиться с Красной площадью, Историческим музеем, храмом Василия Блаженного, МГУ, «Мосфильмом» и «Москвой-сити». Вы погрузитесь в историю столицы от строительства до сегодняшнего дня и узнаете важнейшие имена из летописи Москвы.
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. На два часа вы окунетесь в многовековую историю города и его эклектичную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
Вечерняя автобусная экскурсия по must-see местам столицы
Москва — город, которому невероятно идёт вечерний облик: здесь всегда бурлит жизнь. На этой экскурсии вас ждут главные визитные карточки столицы: вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь красотой Большого театра и Храма Христа Спасителя, увидите самые живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне ультрасовременного квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии
Я покажу культовые места столицы и расскажу о них всё, что знаю. Из окна автомобиля вы рассмотрите ночной Кремль, новый парк Зарядье, величественный памятник Владимиру, Большой и Малый театры, Арбат и, конечно, Москву-сити. Узнаете, как менялся Кремль, чем москвичам не нравится монумент Достоевскому и как непросто сложилась судьба храма Христа Спасителя. Прекрасные виды вечернего города-героя и занимательные факты из его хроник — это будет идеальное свидание со столицей.
Многослойность московской истории сбивает с ног любого путешественника и виднеется в каждом закоулке центральных районов. На этой экскурсии вы узнаете, как город обрастал бронёй в виде крепостных стен, восставал из пепла после пожаров и развивался, вбирая в себя уйму контрастов. Вы столкнётесь с особенной атмосферой городского пространства Москвы, где с боярскими палатами соседствует Парящий мост, разберётесь в том, как устроена столица, пролистаете яркие страницы её истории и увидите Белокаменную живой и настоящей.
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Парящий мост, храм Христа Спасителя, стадион Лужники, Воробьевы горы и небоскребы Москва-Сити. Я расскажу о жизни и традициях москвичей: где они любят делать покупки, какие театры посещают, в каких ресторанах бывают и как еще проводят свободное время.