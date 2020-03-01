Артём проводит ещё 1 экскурсию

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«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии — увидеть каждую и раскрыть их секреты

Артём
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Артём – экскурсионное агентство
Знаете ли вы, как строились эти легендарные столичные символы, кто их проектировал и для кого? Что скрывают их цокольные этажи и стены квартир именитых жильцов? Мы объедем каждую из семи высоток и увлечём вас историями, о которых вы точно не знали раньше!
800 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 49 человек
Можно с детьми
Встреча у театра Сатиры (ст. м. Маяковская)
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По Сталинским высоткам
По Сталинским высоткам

Что вас ожидает

7 домов-легенд ушедшей эпохи: увидеть
Автобусная экскурсия позволит без проблем объехать все семь Сталинок. Вы побываете на Воробьёвых горах и увидите самую умную высотку столицы — главное здание МГУ им. Ломоносова. Осмотрите жилые дома на Котельнической набережной и на Кудринской площади. Познакомитесь со зданиями гостиниц «Украины» и «Ленинградской». А также оцените МИД на Смоленской площади и административное строение недалеко от Красных ворот.

Увлекательная биография Сталинок: услышать
В авто-путешествии по столице вы обнаружите, как многого не знали об истории строительства высоток и о легендах, которые до сих вокруг них ходят. Кто спроектировал эти здания, придав их внешнему виду такое грандиозное великолепие и монументальность? Как сложились судьбы архитекторов, работавших над воплощением сталинских идей? Зачем в высотках устроены подземелья и морозильные камеры? Вы раскроете ещё не одну тайну, подивитесь неожиданным фактам и более подробно узнаете, как столица приняла в свой облик такие грандиозные строения.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится

По Сталинским высоткам
По Сталинским высоткам
По Сталинским высоткам
По Сталинским высоткам
По Сталинским высоткам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Местов встречи для начала тура у театра Сатиры (ст. м. Маяковская).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Артём
Артём
Я представляю команду профессиональных аккредитованных гидов. Мы организуем экскурсии как для москвичей, так и для гостей города. Будем рады сделать ваше пребывание в столице незабываемым и помочь взглянуть на Москву под новым углом.
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