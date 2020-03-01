Артём проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

7 домов-легенд ушедшей эпохи: увидеть

Автобусная экскурсия позволит без проблем объехать все семь Сталинок. Вы побываете на Воробьёвых горах и увидите самую умную высотку столицы — главное здание МГУ им. Ломоносова. Осмотрите жилые дома на Котельнической набережной и на Кудринской площади. Познакомитесь со зданиями гостиниц «Украины» и «Ленинградской». А также оцените МИД на Смоленской площади и административное строение недалеко от Красных ворот.

Увлекательная биография Сталинок: услышать

В авто-путешествии по столице вы обнаружите, как многого не знали об истории строительства высоток и о легендах, которые до сих вокруг них ходят. Кто спроектировал эти здания, придав их внешнему виду такое грандиозное великолепие и монументальность? Как сложились судьбы архитекторов, работавших над воплощением сталинских идей? Зачем в высотках устроены подземелья и морозильные камеры? Вы раскроете ещё не одну тайну, подивитесь неожиданным фактам и более подробно узнаете, как столица приняла в свой облик такие грандиозные строения.