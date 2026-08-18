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По центру Москвы на трамвае

Проехать от площади Трёх вокзалов до Замоскворечья
Мы проедем на трамвае через центр Москвы и немного прогуляемся по Чистопрудному бульвару и Замоскворечью.

Рассмотрим шедевры дворянской и советской архитектуры, пересечём Садовое кольцо, покатаемся по части Бульварного кольца, полюбуемся Москвой-рекой и видами Кремля.

Поговорим о прошлом площади Трёх вокзалов, «хованщине в архитектуре» и связи Папы Римского с московским храмом.
По центру Москвы на трамвае
По центру Москвы на трамвае
По центру Москвы на трамвае

Описание экскурсии

Комсомольская площадь в обрамлении трёх старейших вокзалов Москвы: здесь начинается история железнодорожного строительства столицы.

Легендарные сталинские высотки как на ладони: гостиница «Ленинградская», здание на площади Красных ворот, здание на Котельнической набережной.

Чистые пруды, о которых пел Игорь Тальков.

Восхитительный вид на Кремль, собор Василия Блаженного и парк «Зарядье».

Старинный район Замоскворечье, где жили богатые купцы и знаменитые литераторы.

Вы узнаете:

  • что было на месте Комсомольской площади 200 лет назад
  • как расширялась Москва в течение нескольких столетий
  • какой объект архитектор назвал «хованщиной в архитектуре»
  • где находился один из отделов ПВО во время ВОВ
  • почему Чистые пруды раньше назывались погаными
  • какой православный храм назван в честь Папы Римского

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится по маршруту трамвая Т2 или Т1 от остановки «Комсомольская площадь» до остановки «Метро Третьяковская».
  • Проезд в трамвае оплачивается дополнительно. Необходимо приобрести билет на сутки или пополнить карту «Тройка» минимум на 2 поездки, т. к. в рамках экскурсии предусмотрен как минимум один выход. Детям до 7 лет проезд в трамвае бесплатный
  • Для одного ребёнка до 7 лет билет на экскурсию предоставляется бесплатно при наличии взрослого сопровождающего
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке

в будние дни в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00, в субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Стандартный3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Комсомольская»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1131 туриста
Здравствуйте! Я дипломированный экскурсовод с аккредитацией, а также переводчик. Люблю Москву, потому что это город моих предков, это столица нашей страны и просто необыкновенный город. Мне всегда было интересно узнать,
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что бы нам рассказали молчаливые жители столицы, если бы смогли заговорить. Кто и как жил за стенами того или иного дома? Как это может быть связано с нашей жизнью? Именно поэтому я решила стать экскурсоводом и хочу поделиться с вами вековыми тайнами Москвы.

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