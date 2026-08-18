Мы проедем на трамвае через центр Москвы и немного прогуляемся по Чистопрудному бульвару и Замоскворечью.
Рассмотрим шедевры дворянской и советской архитектуры, пересечём Садовое кольцо, покатаемся по части Бульварного кольца, полюбуемся Москвой-рекой и видами Кремля.
Поговорим о прошлом площади Трёх вокзалов, «хованщине в архитектуре» и связи Папы Римского с московским храмом.
Рассмотрим шедевры дворянской и советской архитектуры, пересечём Садовое кольцо, покатаемся по части Бульварного кольца, полюбуемся Москвой-рекой и видами Кремля.
Поговорим о прошлом площади Трёх вокзалов, «хованщине в архитектуре» и связи Папы Римского с московским храмом.
Описание экскурсии
Комсомольская площадь в обрамлении трёх старейших вокзалов Москвы: здесь начинается история железнодорожного строительства столицы.
Легендарные сталинские высотки как на ладони: гостиница «Ленинградская», здание на площади Красных ворот, здание на Котельнической набережной.
Чистые пруды, о которых пел Игорь Тальков.
Восхитительный вид на Кремль, собор Василия Блаженного и парк «Зарядье».
Старинный район Замоскворечье, где жили богатые купцы и знаменитые литераторы.
Вы узнаете:
- что было на месте Комсомольской площади 200 лет назад
- как расширялась Москва в течение нескольких столетий
- какой объект архитектор назвал «хованщиной в архитектуре»
- где находился один из отделов ПВО во время ВОВ
- почему Чистые пруды раньше назывались погаными
- какой православный храм назван в честь Папы Римского
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проводится по маршруту трамвая Т2 или Т1 от остановки «Комсомольская площадь» до остановки «Метро Третьяковская».
- Проезд в трамвае оплачивается дополнительно. Необходимо приобрести билет на сутки или пополнить карту «Тройка» минимум на 2 поездки, т. к. в рамках экскурсии предусмотрен как минимум один выход. Детям до 7 лет проезд в трамвае бесплатный
- Для одного ребёнка до 7 лет билет на экскурсию предоставляется бесплатно при наличии взрослого сопровождающего
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке
в будние дни в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00, в субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Комсомольская»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1131 туриста
Здравствуйте! Я дипломированный экскурсовод с аккредитацией, а также переводчик. Люблю Москву, потому что это город моих предков, это столица нашей страны и просто необыкновенный город. Мне всегда было интересно узнать,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «По центру Москвы на трамвае»
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
20 авг в 11:30
21 авг в 11:30
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Красная площадь, старинный район Китай-город и современный парк «Зарядье» с профессиональным гидом
Начало: В районе Кремля
Завтра в 16:00
20 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Расписание: ежедневно в 07:45, 10:45, 13:45, 16:45 и 19:45
Завтра в 16:45
20 авг в 07:45
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля…
Прогулка по Москве с историей и тайнами: брусчатка Красной площади, подземелья ГУМа и Лобное место. Узнайте больше о сердце столицы
Начало: На улице Охотный Ряд
Завтра в 15:30
20 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
3000 ₽ за человека