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По улицам столичным, по самым по центральным

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Приглашаю вас в путешествие по центральным улицам Столицы ⭐️, каждая из которых представляет собой настоящее архитектурное сокровище, сложенное сонмом великолепных исторических зданий.

В процессе нашего путешествия мы прогуляемся по чуду инженерной мысли — грандиозной Тверской улице, Камергерскому переулку, старинному Кузнецкому мосту, роскошной торговой улице — Петровка и окажемся на великолепной Театральной площади Столицы.

Мы пройдёмся по необыкновенному театральному проезду, заглянем на Никольскую улицу, подивимся видам Лубянской, Новой и Старой площадей, а закончим наше путешествие на средневековой площади Варварских ворот.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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По улицам столичным, по самым по центральным
По улицам столичным, по самым по центральным

Что вы увидите

  • памятник Пушкину
  • Дома актёра
  • Нулевой километр
  • Тверская улица
  • ГУМ
  • Гостиница «Метрополь»
  • многое другое
Что вас ожидает:В течении нашей прогулки мы познакомимся с историей 📖 памятника Александру Сергеевичу Пушкину, выясним, где располагался очень чтимый москвичами монастырь. Полюбуемся бывшим зданием Дома актёра, обнаружим знаменитый Дом под юбкой, поговорим об особняке, в котором издавна трудились московские градоначальники. Откроем расположение здания, которое стало настоящим рекордсменом-тяжеловесом в деле передвижения московских домов, восхитимся изысканным Елисеевским магазином, увидим трофейный немецкий гранит, из которого вражеский захватчик планировал возвести в Москве памятник самому себе и разузнаем, где располагается истинный Нулевой километр дорог российских.
Мы насладимся роскошными видами Большого театра, впечатлимся необыкновенной неоготической архитектурой ГУМа — самого респектабельного магазина современной Столицы; подивимся изысканностью настоящего шедевра архитектуры эпохи модерна — гостиницей «Метрополь» и точно установим, какая московская улица издревле слыла самой просвещённой.
А в завершении нашей прогулки мы увидим комплекс домов Московского купеческого общества, реализованный в духе католических церковных построек, полюбуемся ансамблем зданий самой банковской улицы города, пройдёмся вдоль строений Администрации Президента и очутимся возле самого первого бизнес-центра старой Москвы — Делового двора.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Пушкинская площадь.
Место завершения
🏁 Площадь Ильинские ворота.
По улицам столичным, по самым по центральным
По улицам столичным, по самым по центральным
По улицам столичным, по самым по центральным

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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