Что вас ожидает:В течении нашей прогулки мы познакомимся с историей 📖 памятника Александру Сергеевичу Пушкину, выясним, где располагался очень чтимый москвичами монастырь. Полюбуемся бывшим зданием Дома актёра, обнаружим знаменитый Дом под юбкой, поговорим об особняке, в котором издавна трудились московские градоначальники. Откроем расположение здания, которое стало настоящим рекордсменом-тяжеловесом в деле передвижения московских домов, восхитимся изысканным Елисеевским магазином, увидим трофейный немецкий гранит, из которого вражеский захватчик планировал возвести в Москве памятник самому себе и разузнаем, где располагается истинный Нулевой километр дорог российских.

Мы насладимся роскошными видами Большого театра, впечатлимся необыкновенной неоготической архитектурой ГУМа — самого респектабельного магазина современной Столицы; подивимся изысканностью настоящего шедевра архитектуры эпохи модерна — гостиницей «Метрополь» и точно установим, какая московская улица издревле слыла самой просвещённой.

А в завершении нашей прогулки мы увидим комплекс домов Московского купеческого общества, реализованный в духе католических церковных построек, полюбуемся ансамблем зданий самой банковской улицы города, пройдёмся вдоль строений Администрации Президента и очутимся возле самого первого бизнес-центра старой Москвы — Делового двора.