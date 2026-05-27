Продать корову, нажить капиталы, стать купцом первой гильдии — таков план Прошки, крестьянского сына. Возможно ли такое в 19 веке? Вы поймёте в финале. А также узнаете всё о ценах и бытовых мелочах того столетия: как жили, что ели, во что одевались и на что тратили деньги и крестьяне, и купцы.

Описание квеста

На вашем телефоне будет программа — с её помощью онлайн-герой Прошка сопроводит вас по маршруту. Он устроится на работу, удачно женится, выберет доходный дом и подскажет, кому продать картины. Каждый шаг вы внесёте в финансовый листок — как настоящие купеческие приказчики.

Герой проведёт вас внутрь зданий с картами, подсказками, свёртками, тайниками, шифрами. Каждый клочок бумаги, цифра, дверь, мелочь здесь — часть большой головоломки. А я расскажу о людях, зданиях, быте и многом другом.

Мы посетим:

главную купеческую улицу Москвы — Пятницкую

уютные переулки Замоскворечья

домик Льва Толстого

фирменный магазин «Гжель»

колокольню

старинный книжный магазин

подворье храма в Кадашах

двор усадьбы Демидовых

Во время квеста вы:

поможете купчихе донести покупки и получите первую плату

устроитесь к Толстому — узнаете, сколько платили камердинеру и почему без него не начиналось утро дворянина

разберётесь в тонкостях одежды и традициях похода в гости

узнаете, зачем «молочный король» Чичкин каждое утро выливал молоко в канализацию на глазах прохожих

продадите картины Третьякову и выясните, какого художника он терпеть не мог

познакомитесь с трагической историей «колбасного короля» Григорьева

подсчитаете обороты магазинов, цены на товары и налоги до копейки и узнаете, хватит ли Прошке денег на усадьбу мечты

выясните, с чего всё началось и за сколько герой сторговал корову

