Продать корову, нажить капиталы, стать купцом первой гильдии — таков план Прошки, крестьянского сына. Возможно ли такое в 19 веке? Вы поймёте в финале.
А также узнаете всё о ценах и бытовых мелочах того столетия: как жили, что ели, во что одевались и на что тратили деньги и крестьяне, и купцы.
Описание квеста
На вашем телефоне будет программа — с её помощью онлайн-герой Прошка сопроводит вас по маршруту. Он устроится на работу, удачно женится, выберет доходный дом и подскажет, кому продать картины. Каждый шаг вы внесёте в финансовый листок — как настоящие купеческие приказчики.
Герой проведёт вас внутрь зданий с картами, подсказками, свёртками, тайниками, шифрами. Каждый клочок бумаги, цифра, дверь, мелочь здесь — часть большой головоломки. А я расскажу о людях, зданиях, быте и многом другом.
Мы посетим:
- главную купеческую улицу Москвы — Пятницкую
- уютные переулки Замоскворечья
- домик Льва Толстого
- фирменный магазин «Гжель»
- колокольню
- старинный книжный магазин
- подворье храма в Кадашах
- двор усадьбы Демидовых
Во время квеста вы:
- поможете купчихе донести покупки и получите первую плату
- устроитесь к Толстому — узнаете, сколько платили камердинеру и почему без него не начиналось утро дворянина
- разберётесь в тонкостях одежды и традициях похода в гости
- узнаете, зачем «молочный король» Чичкин каждое утро выливал молоко в канализацию на глазах прохожих
- продадите картины Третьякову и выясните, какого художника он терпеть не мог
- познакомитесь с трагической историей «колбасного короля» Григорьева
- подсчитаете обороты магазинов, цены на товары и налоги до копейки и узнаете, хватит ли Прошке денег на усадьбу мечты
- выясните, с чего всё началось и за сколько герой сторговал корову
Организационные детали
- Квест подойдёт детям старше 12 лет и их родителям. Сопровождение взрослых обязательно
- Обязательно зарядите телефон — я отправлю ссылку на программу, в которой вы получите поручения и дадите ответы. Также выдам бумагу и ручку для расчётов, а в музее Толстого и книжной лавке будут физические артефакты — карты с заданиями
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей Толстого — 250 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 4004 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники! Я Елена, профессиональный аккредитованный гид и квестовик. Квесты создаю уже несколько лет как для других квестовых компаний, так и для своих гостей. Это дело моей жизни
