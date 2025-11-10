За четыре часа мы исследуем центральные улицы, увидим знаменитую Красную площадь и другие «визитные карточки» Москвы.
Вас ждут лучшие смотровые площадки и архитектурные жемчужины столицы: от старинных храмов до современных небоскребов «Москва-сити». Экскурсия пройдет в индивидуальном формате на комфортном транспорте — автобусе или микроавтобусе.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииЭтот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим – он поможет посетившим в первый раз столицу ознакомиться с основными достопримечательностями города, а тем, кто уже знаком с Москвой, собрать образ в единое целое. Целью экскурсии можно назвать знакомство с Москвой. В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы: - узнаете интересные и малоизвестные факты из истории столицы; - вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы; - поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился с течением времени в крупнейший мегаполис; - сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям. В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы также: - прокатитесь по Тверской улице – главной улице Москвы; - проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, прокатитесь вдоль Арбатской площади; - увидите знаменитые московские улицы – Знаменку и Моховую; - пройдётесь по Красной площади – главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного; - сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина; - узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной; - прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы; - проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря; - насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России – МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь по смотровой площадке Воробьёвых гор; - прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»; - увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки; сможете сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити». По окончании нашей экскурсии Вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы! Что включено:
• Транспортное обслуживание • Услуги гида Важная информация:
- Время начала и место встречи обговаривается индивидуально при бронировании.
- Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла.
- В автобусе предусмотрено место для багажа.
- Дети до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверской и Никитский бульвары
- Арбатская площадь
- Улицы Знаменка и Моховая
- Красная площадь
- Здания Большого театра и Библиотеки ИМ.В.И. Ленина
- Храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Смотровая площадка Воробьёвых гор
- Киностудия «Мосфильм»
- Поклонная гора
- Триумфальная арка
- ММДЦ «Москва-Сити»
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время обговаривается индивидуально при бронировании.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 51 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
