Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

За четыре часа мы исследуем центральные улицы, увидим знаменитую Красную площадь и другие «визитные карточки» Москвы.



Вас ждут лучшие смотровые площадки и архитектурные жемчужины столицы: от старинных храмов до современных небоскребов «Москва-сити». Экскурсия пройдет в индивидуальном формате на комфортном транспорте — автобусе или микроавтобусе.