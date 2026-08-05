Представьте: теплоход, подсветка как в ночном клубе, бар с европейским меню, а за пультом — профессиональный диджей. Звучат хиты, под которые танцевали целые поколения.
Не просто прогулка по Москве-реке, а настоящая машина времени! Хорошее настроение гарантировано, даже если вы пришли просто посидеть и послушать.
Не просто прогулка по Москве-реке, а настоящая машина времени! Хорошее настроение гарантировано, даже если вы пришли просто посидеть и послушать.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Зарядье» — Кремль — Дом на набережной — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — ЦДХ (Новая Третьяковка) — Крымский мост — Парк Горького (разворот) — Причал «Зарядье»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходах «Фортуна» или «Романтика» вместимостью до 150 пассажиров. Открытая и закрытая палубы, есть туалет
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
- Запрещено приносить любые продукты питания и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, с 12 лет
|1490 ₽
|Льготный, для детей до 12 лет, многодетных семей, пенсионеров, участников СВО, инвалидов
|990 ₽
|Дети до 5 лет, Билет без посадочного места
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Зарядье» (метро Китай-город)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 19383 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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