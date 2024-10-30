Водная прогулка
Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:15
2 мая в 11:15
890 ₽ за человека
Водная прогулка
Обзорная речная прогулка от причала «Новоспасский мост»
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (сектор "B")
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:07
2 мая в 11:07
890 ₽ за человека
Водная прогулка
Северный Экспресс по Москве-реке на теплоходах «Снегири»
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
«Международный Дом Музыки • Парящий мост парка Зарядье • Московский Кремль • Собор Василия Блаженного • Храм Христа Спасителя • Памятник Петру Первому • ЦПКи»
Расписание: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Завтра в 11:15
2 мая в 11:15
790 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 октября 2024Понравилась сама поездка. Не понравились цены на борту, кусаются.
- ООльга21 сентября 2024Прогулка от Нагатинского затона в центр МосквыПрогулка удалась. Теплоходик чиствй, уютный, персонал вежливый, виды не очень, в основном строительство новых кварталов, домов, но это тоже бывает интересно, ланча не было. Эскурсовода тоже не было. Но мне понравилось. Спасибо. Эмоции получила положительные.
- ДДмитрий11 сентября 2024По центру Москвы на катере «Стремительный» с капитаном, на 1-7 человекОтличная прогулка и незабываемые впечатление. Счастливы были и дети и взрослые. Но надо брать шампанского немного побольше😁нам не хватило,так как мометы и виды которые заслуживают праздчного настроения🥂
- ССветлана10 сентября 2024Прогулка от Нагатинского затона в центр МосквыВ начале теплоход плывет вдоль берегов, которые не благоустроены.
- ААндрей9 сентября 2024По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана, на 1-4 человекаВсе рассказали по технике безопастности. Лодка шустрая. Экстремально и романтичное путешествие получилось
- ООлег4 июля 2024Понравилось все,сопроводительный рассказ в течении всей прогулки, это очень удобно и самое главное интересно все преподнесено Спасибо за доставленное удовольствие. Маленькое пожелание
- ВВиталий1 июля 2024По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитанаЭто было действительно так, как описано: только наша компания, катер и ночная Москва в нашем распоряжении на 3 часа. Перед
- ААлексей19 мая 2024По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитанаВсе очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.
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