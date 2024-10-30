Дом музыки – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом музыки» в Москве, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»
На теплоходе
1.5 часа
531 отзыв
Водная прогулка
Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:15
2 мая в 11:15
890 ₽ за человека
Обзорная речная прогулка от причала «Новоспасский мост»
На теплоходе
2.5 часа
12 отзывов
Водная прогулка
Обзорная речная прогулка от причала «Новоспасский мост»
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (сектор "B")
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:07
2 мая в 11:07
890 ₽ за человека
Северный Экспресс по Москве-реке на теплоходах «Снегири»
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2.5 часа
Водная прогулка
Северный Экспресс по Москве-реке на теплоходах «Снегири»
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
«Международный Дом Музыки • Парящий мост парка Зарядье • Московский Кремль • Собор Василия Блаженного • Храм Христа Спасителя • Памятник Петру Первому • ЦПКи»
Расписание: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Завтра в 11:15
2 мая в 11:15
790 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»
    Понравилась сама поездка. Не понравились цены на борту, кусаются.
  • О
    Ольга
    21 сентября 2024
    Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
    Прогулка удалась. Теплоходик чиствй, уютный, персонал вежливый, виды не очень, в основном строительство новых кварталов, домов, но это тоже бывает интересно, ланча не было. Эскурсовода тоже не было. Но мне понравилось. Спасибо. Эмоции получила положительные.
  • Д
    Дмитрий
    11 сентября 2024
    По центру Москвы на катере «Стремительный» с капитаном, на 1-7 человек
    Отличная прогулка и незабываемые впечатление. Счастливы были и дети и взрослые. Но надо брать шампанского немного побольше😁нам не хватило,так как мометы и виды которые заслуживают праздчного настроения🥂
  • С
    Светлана
    10 сентября 2024
    Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
    В начале теплоход плывет вдоль берегов, которые не благоустроены.
  • А
    Андрей
    9 сентября 2024
    По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана, на 1-4 человека
    Все рассказали по технике безопастности. Лодка шустрая. Экстремально и романтичное путешествие получилось
  • О
    Олег
    4 июля 2024
    Обзорная речная прогулка от причала «Новоспасский мост»
    Понравилось все,сопроводительный рассказ в течении всей прогулки, это очень удобно и самое главное интересно все преподнесено Спасибо за доставленное удовольствие. Маленькое пожелание
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    фотографу быть профессиональней и творчески подходить к работе. Фотографии получились как будто в клетке находимся, а не на уютном прогулочном катере.

  • В
    Виталий
    1 июля 2024
    По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
    Это было действительно так, как описано: только наша компания, катер и ночная Москва в нашем распоряжении на 3 часа. Перед
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    отправкой был проведён максимально подробный инструктаж, поэтому прогулка прошла без эксцессов. Катер в управлении очень прост, но при этом он совсем не тихоходный - при желании можно неплохо разогнаться) Двигатель, как оказалось, довольно шумный. Поговорить на полном ходу затруднительно. Пожалели, что не взяли с собой колонку - так бы хоть музыку послушали. В любом случае виды ночной Москвы принесли массу удовольствия. Под конец прогулки у нас закончилось топливо - инструктор оперативно доставил нам канистру и помог заправиться, после чего мы благополучно добрались до места назначения. Никаких дополнительных денег за это не попросили, так что мы были даже рады попасть в такую забавную ситуацию. Буду рекомендовать друзьям, прогулка оставила только приятные впечатления.

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
    Все очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом музыки»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в апреле 2025
Сейчас в Москве в категории "Дом музыки" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 890. Туристы уже оставили гидам 543 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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