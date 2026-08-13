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Аудиогиды Трипстера – экскурсии в Москве

Найдено 13 экскурсий в категории «Аудиогиды Трипстера» в Москве, цены от 490 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Исторический аудиогид Трипстера по центру Москвы (6+)
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Аудиогид
Исторический аудиогид Трипстера по центру Москвы (6+)
Погружение в прошлое столицы с 12 по 20 века - с гидом-историком
Сегодня в 08:30
Завтра в 01:00
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»
На теплоходе
Канатная дорога
1.5 часа
1282 отзыва
Аудиогид
Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»
Начало: Причал Китай-город
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 11:47
Завтра в 11:47
790 ₽ за человека
Круговой маршрут: 1 час от Северного Речного вокзала
На теплоходе
1 час
515 отзывов
Аудиогид
Круговой маршрут: 1 час от Северного Речного вокзала
Начало: Северный речной вокзал
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
800 ₽ за человека
Аудиогид по окрестностям Красного Октября
Пешая
2 часа
5 отзывов
Аудиогид
Аудиогид по окрестностям Красного Октября
В маршруте - самые любопытные места, а в аудио - самые неожиданные истории острова
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид по старой Москве: от храмов до притонов (6+)
Пешая
2 часа
12 отзывов
Аудиогид
Аудиогид по старой Москве: от храмов до притонов (6+)
Продумали маршрут с местным гидом и сделали фото, чтобы вы не пропустили важные детали
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Исторический аудиогид по Китай-городу (6+)
Пешая
3 часа
3 отзыва
Аудиогид
Исторический аудиогид по Китай-городу (6+)
Из десятков локаций выбрали самые значимые и сфотографировали детали, чтобы вы ничего не пропустили
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Круговая экспресс-прогулка: от «Парка Горького» за 1 час
На теплоходе
1 час 10 минут
112 отзывов
Аудиогид
Круговая экспресс-прогулка: от «Парка Горького» за 1 час
Сегодня в 11:20
Завтра в 11:20
490 ₽ за человека
Архитектурный аудиогид по улице Мясницкой (6+)
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Аудиогид
Архитектурный аудиогид по улице Мясницкой (6+)
Собрали разные эпохи и стили в одном маршруте и сделали фото деталей, которые нельзя упустить
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
147 отзывов
Аудиогид
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Сегодня в 11:50
Завтра в 11:00
590 ₽ за человека
Обзорная речная прогулка по Москве-реке от Храма Христа Спасителя
На теплоходе
1 час
35 отзывов
Групповая
Обзорная речная прогулка по Москве-реке от Храма Христа Спасителя
Расписание: Ежедневно в 10:54, 12:09, 13:24, 14:39, 15:54, 17:09, 18:24, 19:39
Сегодня в 10:50
Завтра в 10:50
490 ₽ за человека
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве
Пешая
2 часа
40 отзывов
Аудиогид
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве
Начало: Лужнецкий проезд, 2
935 ₽ за человека
Кофе, кошка, Мандельштам: аудиопрогулка по переулкам Хамовников
Пешая
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
Кофе, кошка, Мандельштам: аудиопрогулка по переулкам Хамовников
Начало: Улица Воздвиженка, 3/5
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
620 ₽ за человека
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Пешая
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Начало: Староваганьковский переулок, д. 19, стр. 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1050 ₽ за человека
Музей «Бородинская битва» аудио-гид: без входных билетов
2 часа
2 отзыва
Аудиогид
Музей «Бородинская битва» аудио-гид: без входных билетов
Начало: Кутузовский проспект, д. 38, стр. 1, Западный адми
830 ₽ за человека
Квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея (без гида)
2 часа
139 отзывов
Квест
Квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея (без гида)
Начало: Лаврушинский пер., 10, стр. 4
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Аудио экскурсия в Храм Василия Блаженного (без билета)
1 час
Аудиогид
Аудио экскурсия в Храм Василия Блаженного (без билета)
Начало: Красная площадь, 3, Центральный административный
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
935 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Аудиогиды Трипстера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. Исторический аудиогид Трипстера по центру Москвы (6+);
  2. Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»;
  3. Круговой маршрут: 1 час от Северного Речного вокзала;
  4. Аудиогид по окрестностям Красного Октября;
  5. Аудиогид по старой Москве: от храмов до притонов (6+).
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Центр Москвы;
  2. Старая Москва;
  3. Кремль;
  4. Красная площадь;
  5. Зарядье;
  6. Китай-город;
  7. Москва-Сити;
  8. Храм Василия Блаженного;
  9. Старый Арбат;
  10. ВДНХ.
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2026
Сейчас в Москве в категории "Аудиогиды Трипстера" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 490 до 1490. Туристы уже оставили гидам 1041 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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