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Аудиогид
Исторический аудиогид Трипстера по центру Москвы (6+)
Погружение в прошлое столицы с 12 по 20 века - с гидом-историком
Сегодня в 08:30
Завтра в 01:00
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»
Начало: Причал Китай-город
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 11:47
Завтра в 11:47
790 ₽ за человека
Аудиогид
Круговой маршрут: 1 час от Северного Речного вокзала
Начало: Северный речной вокзал
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
800 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиогид по окрестностям Красного Октября
В маршруте - самые любопытные места, а в аудио - самые неожиданные истории острова
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Аудиогид по старой Москве: от храмов до притонов (6+)
Продумали маршрут с местным гидом и сделали фото, чтобы вы не пропустили важные детали
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Исторический аудиогид по Китай-городу (6+)
Из десятков локаций выбрали самые значимые и сфотографировали детали, чтобы вы ничего не пропустили
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Сегодня в 11:20
Завтра в 11:20
490 ₽ за человека
Аудиогид
Архитектурный аудиогид по улице Мясницкой (6+)
Собрали разные эпохи и стили в одном маршруте и сделали фото деталей, которые нельзя упустить
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Сегодня в 11:50
Завтра в 11:00
590 ₽ за человека
Групповая
Расписание: Ежедневно в 10:54, 12:09, 13:24, 14:39, 15:54, 17:09, 18:24, 19:39
Сегодня в 10:50
Завтра в 10:50
490 ₽ за человека
Аудиогид
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве
Начало: Лужнецкий проезд, 2
935 ₽ за человека
Аудиогид
Кофе, кошка, Мандельштам: аудиопрогулка по переулкам Хамовников
Начало: Улица Воздвиженка, 3/5
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
620 ₽ за человека
Аудиогид
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Начало: Староваганьковский переулок, д. 19, стр. 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1050 ₽ за человека
Аудиогид
Музей «Бородинская битва» аудио-гид: без входных билетов
Начало: Кутузовский проспект, д. 38, стр. 1, Западный адми
830 ₽ за человека
Квест
Квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея (без гида)
Начало: Лаврушинский пер., 10, стр. 4
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Аудиогид
Аудио экскурсия в Храм Василия Блаженного (без билета)
Начало: Красная площадь, 3, Центральный административный
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
935 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Аудиогиды Трипстера»
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