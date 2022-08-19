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Описание
Ретро-теплоход с современным уровнем комфорта
Колесные суда, по сути — это большие катамараны. Они ходили по рекам задолго до современных теплоходов — еще в XIX веке. Современное переоснащение позволило сделать корабль комфортным для гостей, а вот внешний вид и внутреннее убранство максимально приближено к тому времени.
Если проголодаетесь, на теплоходе есть кафе/бар, где можно приобрести закуски и напитки.
Экскурсия на борту
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища займет 1 час. Все это время гид будет рассказывать истории о достопримечательностях вокруг.
С борта теплохода вам откроются незабываемые виды великолепно отреставрированного Северного Речного вокзала с пришвартованными круизными лайнерами, вы увидите панорамы столичного грузового порта и живописных прибрежных парков.
Теплоход пройдет рядом с подводной лодкой — экспонатом музея Военно-морского флота и другими необычными военными объектами — гидросамолетом и экранопланом.
Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Когда: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.