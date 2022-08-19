Прогулка по акватории Химкинского водохранилища

Приглашаем на борт нашего колесного теплохода

3.9
19 отзывов
Приглашаем на борт нашего колесного теплохода. За один час мы совершим прогулку по Химкинскому водохранилищу и познакомимся с историей этих мест. Вы увидите Северный Речной вокзал, круизные лайнеры и экспонаты музея Военно-морского флота.
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Ближайшие даты:
18
авг
19
авг

Что вас ожидает 🤩

  • Здание Северного вокзала
  • Химкинские мосты
  • Музейный комплекс Северное Тушино
  • Химкинское водохранилище
  • Канал им. Москвы
  • Клязьминское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ретро-теплоход с современным уровнем комфорта

Колесные суда, по сути — это большие катамараны. Они ходили по рекам задолго до современных теплоходов — еще в XIX веке. Современное переоснащение позволило сделать корабль комфортным для гостей, а вот внешний вид и внутреннее убранство максимально приближено к тому времени.
Если проголодаетесь, на теплоходе есть кафе/бар, где можно приобрести закуски и напитки.

Экскурсия на борту

Прогулка по акватории Химкинского водохранилища займет 1 час. Все это время гид будет рассказывать истории о достопримечательностях вокруг.
С борта теплохода вам откроются незабываемые виды великолепно отреставрированного Северного Речного вокзала с пришвартованными круизными лайнерами, вы увидите панорамы столичного грузового порта и живописных прибрежных парков.
Теплоход пройдет рядом с подводной лодкой — экспонатом музея Военно-морского флота и другими необычными военными объектами — гидросамолетом и экранопланом.

Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по реке
  • Услуги гида на борту
Что не входит
  • Напитки и закуски
Место начала и завершения?
Северный речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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