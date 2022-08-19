Ретро-теплоход с современным уровнем комфорта

Колесные суда, по сути — это большие катамараны. Они ходили по рекам задолго до современных теплоходов — еще в XIX веке. Современное переоснащение позволило сделать корабль комфортным для гостей, а вот внешний вид и внутреннее убранство максимально приближено к тому времени.

Если проголодаетесь, на теплоходе есть кафе/бар, где можно приобрести закуски и напитки.

Экскурсия на борту

Прогулка по акватории Химкинского водохранилища займет 1 час. Все это время гид будет рассказывать истории о достопримечательностях вокруг.

С борта теплохода вам откроются незабываемые виды великолепно отреставрированного Северного Речного вокзала с пришвартованными круизными лайнерами, вы увидите панорамы столичного грузового порта и живописных прибрежных парков.

Теплоход пройдет рядом с подводной лодкой — экспонатом музея Военно-морского флота и другими необычными военными объектами — гидросамолетом и экранопланом.