Какая достопримечательность 🏛️ приходит в голову первой, когда думаешь про Москву? Конечно, Красная площадь — главное место нашей столицы ⭐️, символ не только Москвы, но и всей России!

Сердце Москвы — главная площадь города, раскинувшаяся вдоль северо-восточной стены Кремля. Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей 🖼 и прочие достопримечательности делают её местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы.