Какая достопримечательность 🏛️ приходит в голову первой, когда думаешь про Москву? Конечно, Красная площадь — главное место нашей столицы ⭐️, символ не только Москвы, но и всей России!
Сердце Москвы — главная площадь города, раскинувшаяся вдоль северо-восточной стены Кремля. Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей 🖼 и прочие достопримечательности делают её местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы.
Мы начнем нашу прогулку 👣 с Манежной площади: увидим построенную еще при Сталине гостиницу, бывшую когда-то советской гостиницей «Москва», посмотрим на здание Манежа, которое строилось выдающимся архитектором Осипом Бове, знаменитым создателем Большого театра.
Зайдем в Александровский сад, увидим главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Преображенского полка и узнаем, что садов там на самом деле три.
И, конечно же, посетим саму Красную площадь со всеми ее достопримечательностями.
Наша экскурсия ⛳ закончится на Васильевском спуске у Собора Василия Блаженного: на самой необычной площади, имеющей покатое строение.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Манежная пл., у памятника маршалу Жукову
Место завершения
🏁 Красная пл.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.