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Прогулка по Красной площади и Александровскому саду

4.7
301 отзыв
Прогулки М.
Прогулки М. – Гид из Москвы
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Москвы: мавзолей Ленина, Казанский собор, Манежную площадь и Александровский сад.

Пройдетесь до Лобного места и увидите храм Василия Блаженного.

Откроете для себя что-то новое об архитектурных шедеврах-визитных карточках России, которые расположены в районе Красной Площади.

Или начнете знакомство со столицей ⭐️ в самом подходящем для этого месте.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 550 ₽ за человека

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Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду

Что вы увидите

  • Московский Кремль
  • Мавзолей В. И. Ленина
  • Лобное место
  • Храм Василия Блаженного
  • Казанский собор
  • Исторический музей
  • Манежная площадь
  • Здание Манежа
  • Александровский сад
  • Вечный огонь
Какая достопримечательность 🏛️ приходит в голову первой, когда думаешь про Москву? Конечно, Красная площадь — главное место нашей столицы ⭐️, символ не только Москвы, но и всей России!
Сердце Москвы — главная площадь города, раскинувшаяся вдоль северо-восточной стены Кремля. Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей 🖼 и прочие достопримечательности делают её местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы.
  • Мы начнем нашу прогулку 👣 с Манежной площади: увидим построенную еще при Сталине гостиницу, бывшую когда-то советской гостиницей «Москва», посмотрим на здание Манежа, которое строилось выдающимся архитектором Осипом Бове, знаменитым создателем Большого театра.
  • Зайдем в Александровский сад, увидим главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Преображенского полка и узнаем, что садов там на самом деле три.
  • И, конечно же, посетим саму Красную площадь со всеми ее достопримечательностями.
  • Наша экскурсия ⛳ закончится на Васильевском спуске у Собора Василия Блаженного: на самой необычной площади, имеющей покатое строение.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Манежная пл., у памятника маршалу Жукову
Место завершения
🏁 Красная пл.
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Прогулки М.
Прогулки М.
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301 отзыв оставили туристы

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