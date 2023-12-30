Путешествие по музыкальной Москве в мини-группе
Групповая экскурсия в Москве

От Большого театра до Московской филармонии в компании гида-музыканта

Приглашаю вас в музыкальное путешествие сквозь времена и эпохи! Если вас вдохновляет классическая музыка и архитектура, мы будем на одной волне: я коренная москвичка, музыкант и преподаватель фортепиано.

Со мной вы познакомитесь с музыкальными локациями Москвы, авторами хитов из разных эпох и стилей, а также интересными фактами из истории. И конечно, послушаете музыку — прямо на ходу!
Путешествие по музыкальной Москве в мини-группе
Путешествие по музыкальной Москве в мини-группе
Путешествие по музыкальной Москве в мини-группе
Путешествие по музыкальной Москве в мини-группе
Путешествие по музыкальной Москве в мини-группе
Путешествие по музыкальной Москве в мини-группе
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
6
янв
7
янв
13
янв
14
янв
20
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Где будем гулять

Мы встретимся у Большого театра и прогуляемся пешком до Московской филармонии. А по пути посетим знаковые музыкальные места города. Их в Москве очень много — я выбрала самые интересные. Во время прогулки вам предстоит:

  • найти секретный двор-колодец и переехавший дом
  • пройти по любимым переулкам Булата Окуджавы
  • увидеть памятники Хачатуряну, Магомаеву, Чайковскому и Ростроповичу
  • отыскать готические дома в самом сердце древней столицы
  • совершить путешествие в картину Василия Поленова «Московский дворик»
  • разгадать секрет «дома 100 роялей»

А ещё мы будем слушать музыку прямо на ходу, что ещё больше усилит впечатление от экскурсии.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов
  • По пути угощу вас чаем и сладостями

в субботу и воскресенье в 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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