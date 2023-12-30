Приглашаю вас в музыкальное путешествие сквозь времена и эпохи! Если вас вдохновляет классическая музыка и архитектура, мы будем на одной волне: я коренная москвичка, музыкант и преподаватель фортепиано. Со мной вы познакомитесь с музыкальными локациями Москвы, авторами хитов из разных эпох и стилей, а также интересными фактами из истории. И конечно, послушаете музыку — прямо на ходу!

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Где будем гулять

Мы встретимся у Большого театра и прогуляемся пешком до Московской филармонии. А по пути посетим знаковые музыкальные места города. Их в Москве очень много — я выбрала самые интересные. Во время прогулки вам предстоит:

найти секретный двор-колодец и переехавший дом

пройти по любимым переулкам Булата Окуджавы

увидеть памятники Хачатуряну, Магомаеву, Чайковскому и Ростроповичу

отыскать готические дома в самом сердце древней столицы

совершить путешествие в картину Василия Поленова «Московский дворик»

разгадать секрет «дома 100 роялей»

А ещё мы будем слушать музыку прямо на ходу, что ещё больше усилит впечатление от экскурсии.

Организационные детали