От Большого театра до Московской филармонии в компании гида-музыканта
Приглашаю вас в музыкальное путешествие сквозь времена и эпохи! Если вас вдохновляет классическая музыка и архитектура, мы будем на одной волне: я коренная москвичка, музыкант и преподаватель фортепиано.
Со мной вы познакомитесь с музыкальными локациями Москвы, авторами хитов из разных эпох и стилей, а также интересными фактами из истории. И конечно, послушаете музыку — прямо на ходу!
Со мной вы познакомитесь с музыкальными локациями Москвы, авторами хитов из разных эпох и стилей, а также интересными фактами из истории. И конечно, послушаете музыку — прямо на ходу!
Ближайшие даты:
30
дек
дек
31
дек
дек
6
янв
янв
7
янв
янв
13
янв
янв
14
янв
янв
20
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Где будем гулять
Мы встретимся у Большого театра и прогуляемся пешком до Московской филармонии. А по пути посетим знаковые музыкальные места города. Их в Москве очень много — я выбрала самые интересные. Во время прогулки вам предстоит:
- найти секретный двор-колодец и переехавший дом
- пройти по любимым переулкам Булата Окуджавы
- увидеть памятники Хачатуряну, Магомаеву, Чайковскому и Ростроповичу
- отыскать готические дома в самом сердце древней столицы
- совершить путешествие в картину Василия Поленова «Московский дворик»
- разгадать секрет «дома 100 роялей»
А ещё мы будем слушать музыку прямо на ходу, что ещё больше усилит впечатление от экскурсии.
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов
- По пути угощу вас чаем и сладостями
в субботу и воскресенье в 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Театральная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Привет! Меня зовут Екатерина. Я коренная москвичка в четвёртом поколении, пианист, музыкант, преподаватель фортепиано более 15 лет. За фортепиано я с раннего детства. Дорога традиционная: музыкальная школа — музыкальное училище — университет (факультет музыкального искусства), но я счастлива, что всё предельно ясно. Я люблю свой город, обожаю общаться и делиться всем тем, что знаю и умею! До встречи на уроке-экскурсии!
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