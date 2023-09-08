Сыграть Чайковского, даже если до этого никогда не прикасались к пианино
Я профессиональная пианистка. Больше 15 лет передаю ценный, наполненный эмоциями опыт — учу играть на фортепиано. Приглашаю и вас на свой урок. Приходите, даже если совсем не знаете нот. Даже если никогда не садились за пианино, но всегда очень хотелось.
Я подбираю несложные произведения известных композиторов, которые вы после урока сможете сыграть самостоятельно.
Я подбираю несложные произведения известных композиторов, которые вы после урока сможете сыграть самостоятельно.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Небольшая прогулка
Мы встретимся возле Московской консерватории, пройдём по дворам. Я покажу вам здания, где живут солисты Большого театра, Дом композиторов, старинный собор. Расскажу про обычную жизнь музыкантов. Затем мы отправимся в репетиционный зал в центре Москвы, где занимаются известные артисты, пианисты и солисты оркестра.
Мир музыки, ноты и приятное послевкусие
Урок пройдёт в комфортабельном, красивом зале с хорошей акустикой на классическом фортепиано или рояле. Я научу играть мелодии из произведений П. Чайковского, М. Глинки, А. Бородина, Э. Грига, а также популярные песни и каверы. Даже если вы не сможете сразу сыграть всё произведение, то точно выучите часть. В конце урока подарю ноты, чтобы вы смогли в дальнейшем исполнить пьесы. А ещё угощу чаем и сладостями.
Организационные детали
- Можно прийти в паре, например, родитель и ребёнок
- Экскурсия-урок возможна на русском, английском и китайском языках. Я приглашу профессионального переводчика. Его услуги оплачиваются отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Привет! Меня зовут Екатерина. Я коренная москвичка в четвёртом поколении, пианист, музыкант, преподаватель фортепиано более 15 лет. За фортепиано я с раннего детства. Дорога традиционная: музыкальная школа — музыкальное училище — университет (факультет музыкального искусства), но я счастлива, что всё предельно ясно. Я люблю свой город, обожаю общаться и делиться всем тем, что знаю и умею! До встречи на уроке-экскурсии!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 сен 2023
Получила в подарок мастер-класс игре на фортепиано с Екатериной. Подарок был очень неожиданный, необыкновенный! Екатерина провела чудесную экскурсию по Брюсову переулку, рассказала о памятниках, памятных домах, храмах прилегающего квартала. Было очень интересно и познавательно. На мастер-классе, который проводится в стенах учебного класса Московской консерватории, успели вспомнить ноты и вместе сыграть несколько произведений знаменитых композиторов, которые адаптированы для начинающих. Хочу отметить Екатерину как очень тонко чувствующего человека, искренне любящую искусство, великолепного преподавателя и внимательного наставника. Очень рекомендую такой опыт всем, кто хочет начать играть на фортепиано и познакомиться с миром искусства!
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