Сыграть Чайковского, даже если до этого никогда не прикасались к пианино
Я профессиональная пианистка. Больше 15 лет передаю ценный, наполненный эмоциями опыт — учу играть на фортепиано. Приглашаю и вас на свой урок. Приходите, даже если совсем не знаете нот. Даже если никогда не садились за пианино, но всегда очень хотелось.
Я подбираю несложные произведения известных композиторов, которые вы после урока сможете сыграть самостоятельно.
Мы встретимся возле Московской консерватории, пройдём по дворам. Я покажу вам здания, где живут солисты Большого театра, Дом композиторов, старинный собор. Расскажу про обычную жизнь музыкантов. Затем мы отправимся в репетиционный зал в центре Москвы, где занимаются известные артисты, пианисты и солисты оркестра.
По следам гениев: история, которую можно почувствовать
Я покажу вам дома, где создавали свои шедевры Чайковский, Хачатурян, Мейерхольд, Шостакович и Есенин. Нас ждёт и уникальный объект — «передвинутый» дом, чью историю вы узнаете. Чтобы оживить прошлое, мы не только будем смотреть, но и слушать музыку тех лет и чувствовать ароматы эпох. Это погружение поможет по-настоящему прочувствовать историю, а не просто узнать её.
Мир музыки, ноты и приятное послевкусие
Урок пройдёт в комфортабельном, красивом зале с хорошей акустикой на классическом фортепиано или рояле. Я научу играть мелодии из произведений П. Чайковского, М. Глинки, А. Бородина, Э. Грига, а также популярные песни и каверы. Даже если вы не сможете сразу сыграть всё произведение, то точно выучите часть.
В конце урока подарю ноты, чтобы вы смогли в дальнейшем исполнить пьесы. А ещё угощу чаем и сладостями, сыграю для вас несколько произведений Чайковского, английскую музыку и Хачатуряна.
Организационные детали
Можно прийти в паре, например, родитель и ребёнок
Экскурсия-урок возможна на русском, английском и китайском языках. Я приглашу профессионального переводчика. Его услуги оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 54 туристов
Привет! Меня зовут Екатерина. Я коренная москвичка в четвёртом поколении, пианист, музыкант, преподаватель фортепиано более 15 лет. За фортепиано я с раннего детства. Дорога традиционная: музыкальная школа — музыкальное училище — университет (факультет музыкального искусства), но я счастлива, что всё предельно ясно. Я люблю свой город, обожаю общаться и делиться всем тем, что знаю и умею! До встречи на уроке-экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
прекрасный опыт игры на рояле первый раз в жизни с благодарностью к
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Е
Екатерина
Огромное спасибо Екатерине! Пишу отзыв по «свежим следам». Сегодня, в февральские морозы, мы с мужем окунулись в мир музыки. Замечательная прогулка по «музыкальной Москве», мастер класс на рояле - ощущения непередаваемые. Сразу захотелось посетить концерт классической музыки. Очень советую посетить экскурсию - получите настоящее наслаждение.
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Д
Дмитрий
Экскурсия была интересной, узнали много новых фактов и увидели места, на которые сами бы точно не обратили внимания. Остались очень приятные впечатления и отличное настроение. Урок фортепиано прошел в очень читать дальшеуменьшить
приятной атмосфере, время пролетело незаметно. Мы получили много новых впечатлений и даже смогли немного поиграть сами (несмотря на то, что у нас совсем не было опыта). Большое спасибо за такие положительные эмоции - с удовольствием рекомендуем!
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А
Анна
Очень интересный и уникальный формат! 14 декабря мы с подругами совместили экскурсию Екатерины с походом в Консерваторию. Прогулка по переулкам в центе Москвы - это само по себе удовольствие, но читать дальшеуменьшить
рассказы Екатерины буквально "озвучили" улицы с их домами, памятниками, храмами, мы даже услышали, как пахли эти места в недалеком прошлом. Это было живое, неформальное общение с обаятельной Екатериной, музыкантом и коренной москвичкой! Спасибо ей большое! Всем рекомендую!
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Е
Екатерина
Данный урок-экскурсию дарила на день рождения маме, маме очень понравилось, взахлёб делилась впечатлениями! И прогулка (несмотря на мороз), и урок музыки, и интересный рассказ, и экскурсовод, конечно же)) Большое спасибо Екатерине!)
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М
Мария
Отличный формат 2 в 1, совмещающий увлекательную экскурсию по замечательным московским улицам, интересные исторические и биографические детали, и мастер- класс игры на фортепиано. Екатерина профессионал, эрудированный человек и прекрасный рассказчик! Время пролетело незаметно.
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