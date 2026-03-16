Я профессиональная пианистка. Больше 15 лет передаю ценный, наполненный эмоциями опыт — учу играть на фортепиано. Приглашаю и вас на свой урок. Приходите, даже если совсем не знаете нот. Даже если никогда не садились за пианино, но всегда очень хотелось. Я подбираю несложные произведения известных композиторов, которые вы после урока сможете сыграть самостоятельно.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Небольшая прогулка

Мы встретимся возле Московской консерватории, пройдём по дворам. Я покажу вам здания, где живут солисты Большого театра, Дом композиторов, старинный собор. Расскажу про обычную жизнь музыкантов. Затем мы отправимся в репетиционный зал в центре Москвы, где занимаются известные артисты, пианисты и солисты оркестра.

По следам гениев: история, которую можно почувствовать

Я покажу вам дома, где создавали свои шедевры Чайковский, Хачатурян, Мейерхольд, Шостакович и Есенин. Нас ждёт и уникальный объект — «передвинутый» дом, чью историю вы узнаете. Чтобы оживить прошлое, мы не только будем смотреть, но и слушать музыку тех лет и чувствовать ароматы эпох. Это погружение поможет по-настоящему прочувствовать историю, а не просто узнать её.

Мир музыки, ноты и приятное послевкусие

Урок пройдёт в комфортабельном, красивом зале с хорошей акустикой на классическом фортепиано или рояле. Я научу играть мелодии из произведений П. Чайковского, М. Глинки, А. Бородина, Э. Грига, а также популярные песни и каверы. Даже если вы не сможете сразу сыграть всё произведение, то точно выучите часть.

В конце урока подарю ноты, чтобы вы смогли в дальнейшем исполнить пьесы. А ещё угощу чаем и сладостями, сыграю для вас несколько произведений Чайковского, английскую музыку и Хачатуряна.

Организационные детали