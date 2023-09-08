Я профессиональная пианистка. Больше 15 лет передаю ценный, наполненный эмоциями опыт — учу играть на фортепиано. Приглашаю и вас на свой урок. Приходите, даже если совсем не знаете нот. Даже если никогда не садились за пианино, но всегда очень хотелось. Я подбираю несложные произведения известных композиторов, которые вы после урока сможете сыграть самостоятельно.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Небольшая прогулка

Мы встретимся возле Московской консерватории, пройдём по дворам. Я покажу вам здания, где живут солисты Большого театра, Дом композиторов, старинный собор. Расскажу про обычную жизнь музыкантов. Затем мы отправимся в репетиционный зал в центре Москвы, где занимаются известные артисты, пианисты и солисты оркестра.

Мир музыки, ноты и приятное послевкусие

Урок пройдёт в комфортабельном, красивом зале с хорошей акустикой на классическом фортепиано или рояле. Я научу играть мелодии из произведений П. Чайковского, М. Глинки, А. Бородина, Э. Грига, а также популярные песни и каверы. Даже если вы не сможете сразу сыграть всё произведение, то точно выучите часть. В конце урока подарю ноты, чтобы вы смогли в дальнейшем исполнить пьесы. А ещё угощу чаем и сладостями.

Организационные детали