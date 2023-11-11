Найти самые нарядные места столицы и послушать праздничные истории на тёплой прогулке в мини-группе
Москва зимой — самая красивая новогодняя открытка.
Искрящаяся, тёплая и душевная! Мы пройдём по «обязательным» местам, где атмосфера праздника ощущается сильнее всего: Красная площадь, ГУМ, Манежная площадь… Полюбуемся ёлками и украшениями, а также обсудим, как праздновали Новый год в 19 веке, какие дарили подарки, откуда пришла традиция наряжать ёлку и многое другое.
Искрящаяся, тёплая и душевная! Мы пройдём по «обязательным» местам, где атмосфера праздника ощущается сильнее всего: Красная площадь, ГУМ, Манежная площадь… Полюбуемся ёлками и украшениями, а также обсудим, как праздновали Новый год в 19 веке, какие дарили подарки, откуда пришла традиция наряжать ёлку и многое другое.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём нашу прогулку с Красной площади, где вы увидите главную ёлку страны, а также сделаете классические фотографии на фоне кремлёвских стен и собора Василия Блаженного — куда без этого! Мы поговорим о новогодних и рождественских гуляниях на Красной площади в 19 веке и сравним их с современными развлечениями москвичей.
- Вы увидите самый атмосферный каток Москвы — ГУМ-каток на Красной площади. Вот где настоящая новогодняя атмосфера: сверкающие огни ГУМа, новогодние песни, рождественская ёлка, знаменитая ярмарка с милыми домиками-ларцами и каруселями.
- Зайдём в ГУМ, где вы прогуляетесь по галерее и насладитесь разнообразием новогодних витрин. Мы обсудим, что покупали в Верхних торговых рядах к Рождеству, чем было принято украшать ели и что предпочитали получать в качестве подарка.
- Отправляемся на Манежную площадь, где вас встретят яркие украшения и инсталляции, созданные специально к Новому году. Здесь мы поговорим о том, где в Москве можно было купить ёлку, когда и откуда к нам пришла традиция украшать ель на Рождество и почему москвичи ей сопротивлялись.
- Затем побываем на одной из красивейших московских площадей. Она прекрасна всегда, а зимой — особенно! Идеальное место, чтобы вспомнить, как москвичи встречали Новый год.
- У одной из самых красивых московских гостиниц поговорим о том, как гуляли в московских ресторанах на Новый год и чем это порой заканчивалось:).
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
ежедневно в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Красной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 18:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 4807 туристов
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съемкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
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