«Бог один, но идут к нему разными дорогами», — сказал мудрец, и мы приглашаем вас пройти путями главных мировых религий.
Познакомиться с вероисповеданием и молельными домами последователей основных религий вы сможете
Описание экскурсииКалейдоскоп конфессий Мы погрузимся в мир различных религий Москвы — города, где на протяжении веков мирно сосуществуют православные и мусульмане, католики и иудеи, буддисты и представители других конфессий. Вы увидите старейшие храмы столицы и познакомитесь с их атмосферой, узнаете о правилах строительства и символике религиозных сооружений. Вас ждет посещение:
- Соборной мечети, • православного храма, • храмового комплекса Армянской апостольской церкви, • католического костёла, • хоральной синагоги. Дополнительно в программе может быть предусмотрено посещение баптистского молитвенного дома и буддийского центра Ламы Цонкапы. Важная информация:.
- Некоторые даты экскурсий могут совпадать с религиозными священнодействиями некоторых конфессий, поэтому вход экскурсионной группы в храм может быть не предусмотрен.
- Одежда должна соответствовать правилам посещения религиозных объектов. Необходимо строго соблюдать дресс-код (закрытые руки, колени, покрытая голова) и иметь при себе платок/палантин и т. п.
- Советуем взять с собой плотные носки и пакет для обуви.
- К посещению смотровой площадки допускаются только лица с 18 лет, также большая просьба соизмерять свои физические возможности — подъем не рекомендован людям, имеющим противопоказания по физическим нагрузкам.
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании-организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная мечеть
- Православный храм
- Храмовый комплекс Армянской апостольской церкви
- Католический костёл
- Московская хоральная синагога
- Баптистский молитвенный дом (опционально)
- Буддийский центр Ламы Цонкапы (опционально)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Подъем на минарет (при выборе опции)
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками (опционально)
Что не входит в цену
- Обед в Подворье Армянской апостольская церкви - 1200 руб
- Подъем на минарет (при выборе опции)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Тургеневская, выход № 6
Завершение: Москва, у ближайшей станции метро
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
О
Оксана
29 окт 2025
Экскурсия нас впечатлила. Мы посетили разнообразные храмы. На высоте было транспортное обслуживание. Очень понравилась экскурсовод в Соборной мечети
Что, на наш взгляд, требуется доработать: при заказе экскурсии была заявлена другая программа,
Что, на наш взгляд, требуется доработать: при заказе экскурсии была заявлена другая программа,
V
Valeriya
25 авг 2025
Насыщенная 6-часовая экскурсия, без задержек, всё четко и складно.
Интересная подача материала, благодарим за прекрасно проведенный день!
Интересная подача материала, благодарим за прекрасно проведенный день!
Е
Екатерина
17 мар 2025
Понравилось, что все было хорошо организовано. Интересный экскурсовод. Теперь появилось понимание различий между протестантами и католиками. Развеялись предрассудки по поводу женщин в мечети.
А
Алиса
23 сен 2024
Я в восторге, и вся моя компания из четырех 35-летних людей в восторге. Уютный микроавтобус. Профессиональный и безумно приятный гид с микрофоном Ирина Андреевна. Экскурсия длится 6 часов. Берите с
K
Korendya
19 дек 2022
