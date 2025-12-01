Чтобы познакомиться с самыми необычными способами отмечать Рождество и Новый год, отправимся в путешествие вокруг света, не выходя из центра Москвы.
Будьте готовы к добрым чудесам и встрече с детством, рождественским песням и неожиданным праздничным сюжетам. Гид в костюме Часовщика станет вашим проводником по залитым новогодними огнями улицам всего мира.
Описание аудиогида
- Вас встретят помощники Часовщика — вы узнаете их по красным плащам
- Вы наденете синие плащи и наушники и отправитесь в путешествие во времени
- Часовщик и его помощники будут сопровождать вас на протяжении всего аудиоспектакля
Вы узнаете:
- Что нужно успеть сделать под бой курантов по испанской традиции
- Какая песня известна даже родителями родителей
- Как родилась главная новогодняя песня
- Зачем Рождеству бревно
- Какие подарки были самыми желанными у советских детей
- Как загадать желание, чтобы оно исполнилось
- Что будет, если снежинка не растает
- Какая славянская народная песня получила всемирную известность
- И многое другое
На нашем маршруте: Сквер у Большого театра — Третьяковский проезд — Никольская улица — Красная площадь — Манежная площадь
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст 6+, но дети помладше могут присоединиться бесплатно
- Детский билет не продаётся отдельно от взрослого
- На экскурсии вас будет сопровождать один из гидов нашей команды в костюме Часовщика
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
|Дети до 14 лет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере у Большого театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 103 туристов
Наш проект — это музыкальные иммерсивные экскурсии в Москве c Часовщиком Клокуокером. Вместе с ним вы пройдёте по линии времени туда, где живут люди, которые вдохновляют и с которыми вы
