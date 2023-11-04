Ржев, Дубосеково и мемориал Советскому солдату

Посетить сразу несколько памятных мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны

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Эта экскурсия понравится всем любителям истории.

Если вы из таких — добро пожаловать! Мы посетим впечатляющие мемориальные комплексы в деревне Дубосеково и под Ржевом, заглянем в различные музеи, проедем по памятным местам. Вы окунётесь в прошлое России и увидите монументы, от которых мурашки бегут по коже.
Ржев, Дубосеково и мемориал Советскому солдату
Ржев, Дубосеково и мемориал Советскому солдату
Ржев, Дубосеково и мемориал Советскому солдату
Ржев, Дубосеково и мемориал Советскому солдату
Ржев, Дубосеково и мемориал Советскому солдату
Ржев, Дубосеково и мемориал Советскому солдату
Ржев, Дубосеково и мемориал Советскому солдату
Ржев, Дубосеково и мемориал Советскому солдату
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Описание

Что вас ожидает

Дубосеково и мемориал «Героям-панфиловцам»

По пути в Ржев мы сделаем остановку в деревне Дубосеково. Перед вами предстанут монументальные 10-метровые скульптуры воинов, которые стояли насмерть, защищая подступы к Москве. По желанию посетим интерактивный музей-бункер с обзорной площадкой на крыше.

Ржевский мемориал

На окраине Ржева установлен монумент, который до дрожи поражает. Он возведён на месте сражений одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Я расскажу вам историю создания этого памятника. Также мы зайдём в музейно-выставочный павильон, оснащённый мультимедийным оборудованием. Вы ознакомитесь с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами и воспоминаниями участников Ржевской битвы.

Калининский фронт

По вашему желанию мы посетим простой деревенский дом (а ныне музей) в деревне Хорошево, в котором в августе 1943 года останавливался Иосиф Сталин. Вы узнаете, какое важное решение здесь было принято, посмотрите на предметы быта, письма красноармейцев и фотографии военного Ржева.

Ржев

Здесь вас ждут уцелевшие в военном месиве купеческие домики, храм Оковецкой иконы Божьей Матери и старообрядческий храм. Также вы увидите обелиск освободителям Ржева и посетите «Парк мира».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле
  • Отдельно оплачивается обед и входные билеты: в музей Ржевского мемориала — 100 руб., в музей «Ставка Сталина» — 100 руб., в музей в Дубосеково — 200 руб. Есть льготы. Также можно заказать экскурсию с музейными сотрудниками.
  • По желанию на обратном пути можем заехать в Старицу (+3500 руб. к цене экскурсии) или Волоколамск (+2000 руб.)
  • Можете взять с собой детей от 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Саларьево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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