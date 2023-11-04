Эта экскурсия понравится всем любителям истории. Если вы из таких — добро пожаловать! Мы посетим впечатляющие мемориальные комплексы в деревне Дубосеково и под Ржевом, заглянем в различные музеи, проедем по памятным местам. Вы окунётесь в прошлое России и увидите монументы, от которых мурашки бегут по коже.

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Описание

Что вас ожидает

Дубосеково и мемориал «Героям-панфиловцам»

По пути в Ржев мы сделаем остановку в деревне Дубосеково. Перед вами предстанут монументальные 10-метровые скульптуры воинов, которые стояли насмерть, защищая подступы к Москве. По желанию посетим интерактивный музей-бункер с обзорной площадкой на крыше.

Ржевский мемориал

На окраине Ржева установлен монумент, который до дрожи поражает. Он возведён на месте сражений одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Я расскажу вам историю создания этого памятника. Также мы зайдём в музейно-выставочный павильон, оснащённый мультимедийным оборудованием. Вы ознакомитесь с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами и воспоминаниями участников Ржевской битвы.

Калининский фронт

По вашему желанию мы посетим простой деревенский дом (а ныне музей) в деревне Хорошево, в котором в августе 1943 года останавливался Иосиф Сталин. Вы узнаете, какое важное решение здесь было принято, посмотрите на предметы быта, письма красноармейцев и фотографии военного Ржева.

Ржев

Здесь вас ждут уцелевшие в военном месиве купеческие домики, храм Оковецкой иконы Божьей Матери и старообрядческий храм. Также вы увидите обелиск освободителям Ржева и посетите «Парк мира».

Организационные детали