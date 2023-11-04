Посетить сразу несколько памятных мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны
Если вы из таких — добро пожаловать! Мы посетим впечатляющие мемориальные комплексы в деревне Дубосеково и под Ржевом, заглянем в различные музеи, проедем по памятным местам. Вы окунётесь в прошлое России и увидите монументы, от которых мурашки бегут по коже.
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Описание
Что вас ожидает
Дубосеково и мемориал «Героям-панфиловцам»
По пути в Ржев мы сделаем остановку в деревне Дубосеково. Перед вами предстанут монументальные 10-метровые скульптуры воинов, которые стояли насмерть, защищая подступы к Москве. По желанию посетим интерактивный музей-бункер с обзорной площадкой на крыше.
Ржевский мемориал
На окраине Ржева установлен монумент, который до дрожи поражает. Он возведён на месте сражений одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Я расскажу вам историю создания этого памятника. Также мы зайдём в музейно-выставочный павильон, оснащённый мультимедийным оборудованием. Вы ознакомитесь с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами и воспоминаниями участников Ржевской битвы.
Калининский фронт
По вашему желанию мы посетим простой деревенский дом (а ныне музей) в деревне Хорошево, в котором в августе 1943 года останавливался Иосиф Сталин. Вы узнаете, какое важное решение здесь было принято, посмотрите на предметы быта, письма красноармейцев и фотографии военного Ржева.
Ржев
Здесь вас ждут уцелевшие в военном месиве купеческие домики, храм Оковецкой иконы Божьей Матери и старообрядческий храм. Также вы увидите обелиск освободителям Ржева и посетите «Парк мира».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле
- Отдельно оплачивается обед и входные билеты: в музей Ржевского мемориала — 100 руб., в музей «Ставка Сталина» — 100 руб., в музей в Дубосеково — 200 руб. Есть льготы. Также можно заказать экскурсию с музейными сотрудниками.
- По желанию на обратном пути можем заехать в Старицу (+3500 руб. к цене экскурсии) или Волоколамск (+2000 руб.)
- Можете взять с собой детей от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- У метро Саларьево
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.