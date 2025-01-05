Я познакомлю вас с историями и легендами Варварки, Китай-города и Замоскворечья, расскажу об особенностях уклада жизни москвичей с 16 по 19 века и открою необычные панорамные виды на город.
Прогулка начнется в «Подмосковье» 16 века, охватит павильоны Зарядья и закончится в самом центре Москвы, у стен Кремля.
Описание экскурсии
История района
Старинный район существует со времен Средневековья и неразрывно связан с летописью российского государства, именно поэтому экскурсия по таинственному Зарядью поможет вам разобраться в истории Москвы. Вы прогуляетесь по Варварке, сохранившей древние церкви и палаты. Узнаете, где было первое иностранное посольство, какое отношение имеет Варварка к династии Романовых и благодаря чему эта улица чудесным образом сохранилась после уничтожения всего района. Кроме того, я расскажу несколько мистических историй и загадок, связанных с Варваркой и покажу часть настоящей Китай-городской крепости. Гуляя по боевому ходу, вы почувствуете себя москвичом 16 века!
Устройство парка и павильонов Зарядья
По пути вы узнаете об особенностях городского уклада москвичей 16-19 веков, увидите, что сейчас находится на месте бывшего городского посада, и конечно, прогуляетесь по территории парка «Зарядье», по его холмам и тенистым аллеям. Я расскажу вам об устройстве этого уникального парка, в котором история и природа взаимосвязаны. Вы ознакомитесь с различными видами российского ландшафта, представленными в парке, а также с его развлекательными и научно-познавательными объектами. Обратите внимание — экскурсия пройдет в том числе в работающих павильонах парка и актуальных выставочных пространствах.
Необычные панорамные виды
Помимо классических видов на Кремль вы увидите необычную панораму старинной улицы Варварки, а прогулявшись по основной территории парка, вы пройдёте на единственный в Москве «Парящий мост», с которого откроется нетривиальный вид на Замоскворечье, Крымский мост и храм Христа Спасителя.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам различного возраста, интересующимся новыми достопримечательностями столицы и историей Москвы.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости, оставшуюся часть — гиду до экскурсии
- Чтобы на память у вас остались красивые фотографии, рекомендую дополнить её профессиональной фотосессией в самых красивых местах парка «Зарядье» и Китай-города. Подробности уточняйте при бронировании
- По желанию можно посетить платные аттракционы парка (например, «Флорариум» и «Ледяную пещеру»). Билеты оплачиваются дополнительно.
- По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников. Если в вашей группе 5 и более человек, то дополнительно оплачивается разрешение на проведение экскурсии в парке «Зарядье» (3700 ₽)
- Возможно проведение экскурсии на иностранных языках, в том числе на китайском (стоимость по запросу)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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