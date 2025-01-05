Недавно открывшийся городской парк Зарядье принадлежит древнему району Москвы, уходящему корнями в средние века. Я познакомлю вас с историями и легендами Варварки, Китай-города и Замоскворечья, расскажу об особенностях уклада жизни москвичей с 16 по 19 века и открою необычные панорамные виды на город. Прогулка начнется в «Подмосковье» 16 века, охватит павильоны Зарядья и закончится в самом центре Москвы, у стен Кремля.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

История района

Старинный район существует со времен Средневековья и неразрывно связан с летописью российского государства, именно поэтому экскурсия по таинственному Зарядью поможет вам разобраться в истории Москвы. Вы прогуляетесь по Варварке, сохранившей древние церкви и палаты. Узнаете, где было первое иностранное посольство, какое отношение имеет Варварка к династии Романовых и благодаря чему эта улица чудесным образом сохранилась после уничтожения всего района. Кроме того, я расскажу несколько мистических историй и загадок, связанных с Варваркой и покажу часть настоящей Китай-городской крепости. Гуляя по боевому ходу, вы почувствуете себя москвичом 16 века!

Устройство парка и павильонов Зарядья

По пути вы узнаете об особенностях городского уклада москвичей 16-19 веков, увидите, что сейчас находится на месте бывшего городского посада, и конечно, прогуляетесь по территории парка «Зарядье», по его холмам и тенистым аллеям. Я расскажу вам об устройстве этого уникального парка, в котором история и природа взаимосвязаны. Вы ознакомитесь с различными видами российского ландшафта, представленными в парке, а также с его развлекательными и научно-познавательными объектами. Обратите внимание — экскурсия пройдет в том числе в работающих павильонах парка и актуальных выставочных пространствах.

Необычные панорамные виды

Помимо классических видов на Кремль вы увидите необычную панораму старинной улицы Варварки, а прогулявшись по основной территории парка, вы пройдёте на единственный в Москве «Парящий мост», с которого откроется нетривиальный вид на Замоскворечье, Крымский мост и храм Христа Спасителя.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам различного возраста, интересующимся новыми достопримечательностями столицы и историей Москвы.

Организационные детали