Секреты старинной Варварки и нового Зарядья

Прогулка по старинному московскому району
Недавно открывшийся городской парк Зарядье принадлежит древнему району Москвы, уходящему корнями в средние века.

Я познакомлю вас с историями и легендами Варварки, Китай-города и Замоскворечья, расскажу об особенностях уклада жизни москвичей с 16 по 19 века и открою необычные панорамные виды на город.

Прогулка начнется в «Подмосковье» 16 века, охватит павильоны Зарядья и закончится в самом центре Москвы, у стен Кремля.
4.71
17 отзывов
Секреты старинной Варварки и нового Зарядья
Секреты старинной Варварки и нового Зарядья
Секреты старинной Варварки и нового Зарядья
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

История района

Старинный район существует со времен Средневековья и неразрывно связан с летописью российского государства, именно поэтому экскурсия по таинственному Зарядью поможет вам разобраться в истории Москвы. Вы прогуляетесь по Варварке, сохранившей древние церкви и палаты. Узнаете, где было первое иностранное посольство, какое отношение имеет Варварка к династии Романовых и благодаря чему эта улица чудесным образом сохранилась после уничтожения всего района. Кроме того, я расскажу несколько мистических историй и загадок, связанных с Варваркой и покажу часть настоящей Китай-городской крепости. Гуляя по боевому ходу, вы почувствуете себя москвичом 16 века!

Устройство парка и павильонов Зарядья

По пути вы узнаете об особенностях городского уклада москвичей 16-19 веков, увидите, что сейчас находится на месте бывшего городского посада, и конечно, прогуляетесь по территории парка «Зарядье», по его холмам и тенистым аллеям. Я расскажу вам об устройстве этого уникального парка, в котором история и природа взаимосвязаны. Вы ознакомитесь с различными видами российского ландшафта, представленными в парке, а также с его развлекательными и научно-познавательными объектами. Обратите внимание — экскурсия пройдет в том числе в работающих павильонах парка и актуальных выставочных пространствах.

Необычные панорамные виды

Помимо классических видов на Кремль вы увидите необычную панораму старинной улицы Варварки, а прогулявшись по основной территории парка, вы пройдёте на единственный в Москве «Парящий мост», с которого откроется нетривиальный вид на Замоскворечье, Крымский мост и храм Христа Спасителя.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам различного возраста, интересующимся новыми достопримечательностями столицы и историей Москвы.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости, оставшуюся часть — гиду до экскурсии
  • Чтобы на память у вас остались красивые фотографии, рекомендую дополнить её профессиональной фотосессией в самых красивых местах парка «Зарядье» и Китай-города. Подробности уточняйте при бронировании
  • По желанию можно посетить платные аттракционы парка (например, «Флорариум» и «Ледяную пещеру»). Билеты оплачиваются дополнительно.
  • По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников. Если в вашей группе 5 и более человек, то дополнительно оплачивается разрешение на проведение экскурсии в парке «Зарядье» (3700 ₽)
  • Возможно проведение экскурсии на иностранных языках, в том числе на китайском (стоимость по запросу)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
М. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
5 янв 2025
Организатор, судя по всему, перепродал нашу экскурсию случайному гиду. За 9 тысяч мы получили "гида", который насыпал нам набор случайных фактов из разряда "расскажу все, что знаю". При чем первые
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40 мин этого рассказа никак не были связаны с темой экскурсии. А вот при прогулке по самой Варварке нам про нее рассказали меньше чем в Википедии). Гид конечно очень старалась, но у нее не очень получалось.

Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Мы не перепродаем и не можем перепродать экскурсию, так как стоимость указана на сайте. В профиле указано, что я представитель
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команды гидов. У вас был аккредитованный московским правительством гид. Мы организовали вам экскурсию за пару часов до ее начала, то есть день в день

Ю
9 апр 2024
Очень познавательная и интересная экскурсия, спасибо!
Н
5 дек 2023
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Оксана кроме самой экскурсии подсказала нам, где можно организовать питание для группы вкусно и недорого, а также посоветовала потрясающий Полет в Парке Зарядье. Вся группа была в восторге. Не смотря на холодную погоду время пролетело мгновенно. Спасибо большое!
О
27 апр 2023
Большое спасибо Оксане за экскурсию, очень интересно, живо, легко, много неизбитых исторических фактов, получили больште удовольствие от прогулки по Москве прекрасным весенним утром
Екатерина
7 апр 2023
Замечательно погуляли с Оксаной. Спасибо за прекрасную экскурсию)
Галина
2 мая 2022
Огромное спасибо Оксане за интересную экскурсию,нам очень понравилось всем,и ребенку 9 лет,и взрослым. Доступно,познавательно и главное нескучно о прошлом и настоящем! Рекомендуем посещение данной экскурсии и москвичам и гостям столицы!
А
15 дек 2021
Оксана - прекрасный рассказчик и экскурсия просто великолепная. Информация подается очень грамотно, много интересных и забавных исторических фактов. За два с половиной часа экскурсии я полностью погрузилась в историю Китай-Города
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и Зарядья, всё как-то встало на свои места, все объекты оказались на своем месте и логически связаны с тем, что было раньше. От древности к современности, вся история района на этой экскурсии. Сказать что было очень интересно - ничего не сказать, даже не хотелось заканчивать. Оксана отлично разбирается в истории Москвы вообще и Зарядья и Китай-города в частности, знает по-моему всё. На любой вопрос был аргументированный ответ. Рассказ у неё подаётся в доступной форме, легко, нет ощущения перегруженности, всё в меру, но чувствуются глубокие знания.
Оксана долго работала в парке Зарядье, поэтому знает то, что другие не знают. Я была дважды на разных групповых экскурсиях по Варварке и Зарядью и их просто не сравнить с экскурсией Оксаны.
Хочу также отметить, что гид Оксана очень доброжелательна, сразу располагает к себе, обладает приятным тембром голоса и темпом речи и вообще очень комфортный в общении человек:)
Большое спасибо за прекрасную экскурсию и от души рекомендую ее каждому.

Е
26 сен 2021
Оксана производит очень приятное впечатление как гид. Комфортная скорость речи, как бы странно это не звучало) часто гиды размеренно и монотонно глаголят, другого слова не подберу) и перестаешь слушать на
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третьей минуте, а здесь будто разговариваешь с хорошо знакомой приятельницей. Моментально нашла общий язык с ребенком 10 лет. Очень рады, что познакомились с Зарядьем с Оксаной, самостоятельно это было бы совсем не то, и половины бы не узнали из рассказанного и не было бы целостного впечатления от объекта. Отдельное спасибо за подарок) Рекомендую Оксану, и уверена, что сами ещё неоднократно встретимся с ней на других её экскурсиях.

Н
13 июн 2021
Оксана, экскурсовод, сразу захватила нас интересным и содержательным рассказом и,полтора часа пролетели незаметно! Оксана преподносит материал ненавязчиво,, умеет увлечь слушателей, сплотить их в единую команду! Нам экскурсия у Оксаны, очень понравилась!
Маргарита
23 авг 2019
Спасибо огромное за интересное время вместе) было очень много интересного и время пролетело незаметно)
М
13 авг 2019
Великолепная экскурсия! Огромное спасибо Оксане! Заказывала в качестве подарка мужу на годовщину свадьбы. Информация подается очень легко, много новых фактов. За одну экскурсию мы узнали столько, сколько не узнали за
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предыдущие три, которые бронировали на других сайтах у других гидов)) Хочу отметить, что Оксана - очень позитивный и внимательный человек с широким кругозором. Парк Зарядье без экскурсии с Оксаной - просто объект, причем совершенно непонятный, но мы с мужем ходили буквально открыв рот от удивления, благодаря нашему гиду. Оксане удачи и большого количество туристов. Сайт Трипстер может гордиться таким гидом!))

Ксения
8 авг 2019
Мне очень важно, чтобы гид не только обладал знаниями, но и мог интересно, красочно и чётко рассказывать, чтобы речь была красивая.
Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Прежде всего, здравствуйте! Ксения, ваш гид Александр не только обладает хорошими знаниями, очень интересно и красочно рассказывает, но у него
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также очень красивая правильная речь, а также хорошее чувство юмора, жаль что вы этого не заметили.
Кроме того он является членом "Ассоциации гидов и переводчиков", а также - гидом многих музеев, которые всем подряд не выдают разрешения на проведение экскурсий. Подтверждением моих слов могут служить многочисленные положительные отзывы на его собственные экскурсии здесь на сайте Трипстер и на мои, в которых он принимает участие. Подтверждением же ваших слов не может служить ничего, ибо гид вам рассказал не только о тайнах Зарядья, но также о тайнах Кремля, о тайнах храма Христа Спасителя, о тайнах всех семи сталинских высоток, чего он в общем - то мог и не делать.
А вот посещение же "Подземного музея" Зарядье", куда вы захотели пойти по ходу экскурсии, не входит в программу экскурсии" Тайны "Зарядья". Это объект парка, для посещения которого нужны входные билеты, экскурсии там могут проводить только экскурсоводы парка, а стоимость входных билетов и экскурсионного обслуживания значительно превышает стоимость экскурсий на этом сайте и в стоимость экскурсии входить не может, извините.
От себя могу порекомендовать в следующий раз не мучаться уж так и прервать экскурсию, если она не достаточно красочная (несмотря на использование многочисленных визуальных материалов в дополнении к экскурсии). Напомню, что ваша "неинтересная экскурсия" продолжалась более двух часов вместо запланированных полутора. Костюмированное шоу этой экскурсией не предусмотрено, но обязательно рассмотрим и этот вариант. Спасибо за подсказку!

S
14 дек 2018
Очень профессиональный гид с глубокими знаниями истории и доступным способом подачи. Ко всему прочему приятный лёгкий человек. Было интересно! Очень рекомендую!
ольга
23 окт 2018
Получили большое удовольствие от экскурсии по Зарядью с Оксаной. Оксана прекрасный рассказчик. Без ее комментариев новый парк Зарядье мы не смогли бы оценить, поскольку многие интересные вещи там не очевидны. Всем рекомендуем. Оксана, большое спасибо за доставленное удовольствие!
М
20 июн 2018
Благодарю за организацию и проведение экскурсии. Наш экскурсовод, Оксана, действительно открыла нам "тайны", то есть показала те масте парка Зарядье, на которые при обычной прогулке вряд ли обратишь внимание. Благодарим
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за заказ столика в ресторане "Восход", где мы дружно семьёй отметили День Рождение дочери и её успешное завершение школы. Благодарю, за то, что Ваша команда предоставляет уникальную возможность окунуться в прошлое и настоящее; отойти от повседневных забот и хлопот; найти время для общения в кругу семьи. Удачи и благополучия. Маргарита. 20.06.2018 г.

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