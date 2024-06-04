Трамвайные экскурсии в Москве

Найдено 8 экскурсий в категории «Трамвайные» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Экскурсия "Семь веков, девять храмов и трамвай"Аннушка " в Москве
Погрузитесь в историю Москвы, следуя по трамвайным рельсам маршрута «А», каждая остановка которого - страница в книге времени
Начало: Возле станции метро «Пролетарская»
«Наша экскурсия начнётся у станции метро «Пролетарская» и пройдёт по самому московскому трамвайному маршруту «А»»
9 июня в 15:00
10 июня в 11:00
5 600 за всё до 6 чел.
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
41 отзыв
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
«12 июня, в День России, комфортабельный речной трамвайчик отправится в путешествие по вечернему городу»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690 за человека
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 9 минут
7 отзывов
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
«Приглашаем вас на речную прогулку на ретро трамвайчике по центру Москвы»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600 за человека
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Групповая
1 час
1 отзыв
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Отправиться в групповое путешествие по центру Москвы и полюбоваться видами на город
Начало: У причала «Воробьёвы горы»
«Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна»»
Завтра в 14:05
9 июня в 14:05
600 за человека
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Китай-город»
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Китай-город»
Прокатиться по Москве-реке и увидеть главные достопримечательности столицы (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна»»
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
800 за человека
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Киевский»
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Киевский»
Прокатиться по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: У причала «Киевский»
«Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна»»
Завтра в 13:37
9 июня в 13:37
800 за человека
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад»
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад»
Прокатиться по Москве-реке и полюбоваться живописными панорамами
Начало: На причале «Нескучный сад»
«Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна»»
Завтра в 12:45
9 июня в 12:45
800 за человека
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад» (круговой маршрут)
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад» (круговой маршрут)
Прокатиться по самому центру Москвы и оценить пейзажи столицы с воды (в группе)
Начало: У причала «Нескучный сад»
«Прогулка начинается на причале «Нескучный сад», у причала «Китай-город/Устьинский» делается разворот — и трамвайчик возвращается к причалу «Нескучный сад»»
Завтра в 14:26
9 июня в 14:26
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
    Все понравилось! Чисто,аккуратно,мест достаточно. Время идеальное(45-60 минут) Буду рекомендовать!!!
  • C
    Cергей
    28 мая 2024
    Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
    прогулка была прекрасной, кораблик Лагуна -чистый и удобный, экипаж также был внимателен и ответственен. Единственное неудобство состояло в громко звучащей музыке, из-за чего приходилось напрягаться при разговоре, но, может быть, это нравится другим пассажирам.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
    Слишком громко играла музыка.
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
    Экскурсия была ради салюта, салют и увидели! Очень красивый с хорошего место, все было отлично видно. Пароходик старенький конечно, само
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    название об этом говорит "Советский Союз". Маршрут заявленный конечно не прошли, отбыли от Патриаршего причала, доплыли до Лужнецкой набережной и ждали салют! После вернулись к Патриаршему причалу, но это и понятно, время закончилось. На борту есть бесплатный чай, можно согреться, и аппарат с кофе. Раздают пледы, достаточно много, некоторые туристы даже по 2-3 пледа себе брали, сидя при этом на нижней палубе, но это уже вопрос воспитанности людей. В общем остались довольны.

  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
    Локация для просмотра салюта великолепная! Сам теплоход маленький, не было бара, чтоб купить горячие напитки, т. к. всё время были на
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    верхней палубе, а было холодно и согреться нечем было (автомат с кофе не работал) Так же не предупредили, что высадка будет у причала на Воробьевых горах! Это оказалось не удобно, т. к. метро из-за большого количества народу (вечер 9 мая) было закрыто. И мы с детьми продолжили мёрзнуть уже на берегу! В такую погоду надо, конечно, предусмотреть продажу горячих напитков или хотя бы предугадать об их отсутствии! И обязательно предупреждать о месте высадки, чтоб люди понимали насколько далеко им придётся ночью добираться обратно(очень долго и не удобно)!

  • С
    Светлана
    21 апреля 2024
    Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
    Очень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживали. Экскурсия понравилась. Игорь
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    познакомил с большим количеством храмов, которые "спрятались" в глубине московских кварталов. В некоторые храмв удалось зайти, остальные посетим самостоятельно. Хочется увидеть внутреннее убранство и реликвии, о которых рассказывал гид. Думаю, такая экскурсия будет интересна не только москвичам, но и гостям столицы.

    Очень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживалиОчень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживали
  • В
    Валерия
    20 апреля 2024
    Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Насыщенная яркими, неформальными фактами подача информации. Увидели Москву с другого ракурса. Гид Игорь - выше всех похвал, очень понравилось и содержание экскурсии, и стиль изложения. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
    19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя новые уютные уголки Москвы.
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    Посетили церкви о которых и не догадывались. Это был сюрприз для наших друзей. Все остались очень довольны. Спасибо Игорю, как экскурсоводу. Очень интелегентный, знающий человек и хороший рассказчик. Спасибо за прекрасно проведенное время вместе с Вами.

    19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя19.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя
  • З
    Захарова
    16 июля 2022
    Прогулка по Химкинскому водохранилищу на речном трамвайчике
    Понравилось путешествие

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Трамвайные»

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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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