1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Экскурсия "Семь веков, девять храмов и трамвай"Аннушка " в Москве
Погрузитесь в историю Москвы, следуя по трамвайным рельсам маршрута «А», каждая остановка которого - страница в книге времени
Начало: Возле станции метро «Пролетарская»
«Наша экскурсия начнётся у станции метро «Пролетарская» и пройдёт по самому московскому трамвайному маршруту «А»»
9 июня в 15:00
10 июня в 11:00
5 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
«12 июня, в День России, комфортабельный речной трамвайчик отправится в путешествие по вечернему городу»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690₽ за человека
Групповая
1 час 9 минут
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
«Приглашаем вас на речную прогулку на ретро трамвайчике по центру Москвы»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Отправиться в групповое путешествие по центру Москвы и полюбоваться видами на город
Начало: У причала «Воробьёвы горы»
«Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна»»
Завтра в 14:05
9 июня в 14:05
600₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Китай-город»
Прокатиться по Москве-реке и увидеть главные достопримечательности столицы (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна»»
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
800₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Киевский»
Прокатиться по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: У причала «Киевский»
«Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна»»
Завтра в 13:37
9 июня в 13:37
800₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад»
Прокатиться по Москве-реке и полюбоваться живописными панорамами
Начало: На причале «Нескучный сад»
«Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна»»
Завтра в 12:45
9 июня в 12:45
800₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад» (круговой маршрут)
Прокатиться по самому центру Москвы и оценить пейзажи столицы с воды (в группе)
Начало: У причала «Нескучный сад»
«Прогулка начинается на причале «Нескучный сад», у причала «Китай-город/Устьинский» делается разворот — и трамвайчик возвращается к причалу «Нескучный сад»»
Завтра в 14:26
9 июня в 14:26
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 июня 2024Все понравилось! Чисто,аккуратно,мест достаточно. Время идеальное(45-60 минут) Буду рекомендовать!!!
- CCергей28 мая 2024прогулка была прекрасной, кораблик Лагуна -чистый и удобный, экипаж также был внимателен и ответственен. Единственное неудобство состояло в громко звучащей музыке, из-за чего приходилось напрягаться при разговоре, но, может быть, это нравится другим пассажирам.
- ЕЕлена27 мая 2024Слишком громко играла музыка.
- ННаталья13 мая 2024Экскурсия была ради салюта, салют и увидели! Очень красивый с хорошего место, все было отлично видно. Пароходик старенький конечно, само
- ООксана12 мая 2024Локация для просмотра салюта великолепная! Сам теплоход маленький, не было бара, чтоб купить горячие напитки, т. к. всё время были на
- ССветлана21 апреля 2024Очень интересно побродить по Москве, по известным улочкам, заглянуть в неизвестные переулочки и услышать о людях,которые там проживали. Экскурсия понравилась. Игорь
- ВВалерия20 апреля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Насыщенная яркими, неформальными фактами подача информации. Увидели Москву с другого ракурса. Гид Игорь - выше всех похвал, очень понравилось и содержание экскурсии, и стиль изложения. Рекомендую.
- ЕЕлена19 апреля 202419.04.2004 были на экскурсии На трамвае Аннушка с Игорем. Три часа пролетели незаметно. Открыли для себя новые уютные уголки Москвы.
- ЗЗахарова16 июля 2022Прогулка по Химкинскому водохранилищу на речном трамвайчикеПонравилось путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Трамвайные»
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