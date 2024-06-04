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верхней палубе, а было холодно и согреться нечем было (автомат с кофе не работал) Так же не предупредили, что высадка будет у причала на Воробьевых горах! Это оказалось не удобно, т. к. метро из-за большого количества народу (вечер 9 мая) было закрыто. И мы с детьми продолжили мёрзнуть уже на берегу! В такую погоду надо, конечно, предусмотреть продажу горячих напитков или хотя бы предугадать об их отсутствии! И обязательно предупреждать о месте высадки, чтоб люди понимали насколько далеко им придётся ночью добираться обратно(очень долго и не удобно)!