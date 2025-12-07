Отправляемся в фантастически аппетитное путешествие — на современное производство творожных сырков.
Молоко для них дают российские бурёнки, вскормленные натуральными кормами, ваниль привозят с острова Мадагаскар, а шоколад — из бельгийского города Брюгге. Вас ждёт экскурсия по заводу, дегустации, мастер-классы и фирменные сырки прямо с конвейера!
Описание экскурсии
Знакомство с историей молока
Гид из Музея коровы расскажет, как молоко стало основой множества любимых продуктов, и откроет интересные факты о его пользе и переработке.
Весёлый мастер-класс по дойке коровы
Этот небольшой интерактив неизменно вызывает улыбки у детей и взрослых.
Йогуртовый мастер-класс
Под руководством технолога вы упакуете в бутылочку свой йогурт — вкусный, полезный и полностью натуральный.
Экскурсия на производство сырков
Вам откроется весь процесс изготовления легендарных творожных сырков в бельгийском шоколаде. Вы сможете без ограничения полакомиться их прямо с конвейера.
Дегустация свежей продукции
И напоследок попробуете натуральные йогурты, творожные десерты и лакомства, приготовленные по оригинальным рецептам. Всё очень свежее, нежное, с насыщенным вкусом.
Организационные детали
- В стоимость включено транспортное обслуживание (автобус туристического класса) и услуги сопровождающего по маршруту
- На фабрике с вами будет один из местных гидов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4480 ₽
|Детский стандартный
|4380 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
