Мои заказы

Сладкая сказка: путешествие на фабрику глазированного сырка

Увидеть, как рождаются легендарные лакомства, и попробовать их прямо с конвейера
Отправляемся в фантастически аппетитное путешествие — на современное производство творожных сырков.

Молоко для них дают российские бурёнки, вскормленные натуральными кормами, ваниль привозят с острова Мадагаскар, а шоколад — из бельгийского города Брюгге. Вас ждёт экскурсия по заводу, дегустации, мастер-классы и фирменные сырки прямо с конвейера!
Сладкая сказка: путешествие на фабрику глазированного сырка© Елена
Сладкая сказка: путешествие на фабрику глазированного сырка© Елена

Описание экскурсии

Знакомство с историей молока

Гид из Музея коровы расскажет, как молоко стало основой множества любимых продуктов, и откроет интересные факты о его пользе и переработке.

Весёлый мастер-класс по дойке коровы

Этот небольшой интерактив неизменно вызывает улыбки у детей и взрослых.

Йогуртовый мастер-класс

Под руководством технолога вы упакуете в бутылочку свой йогурт — вкусный, полезный и полностью натуральный.

Экскурсия на производство сырков

Вам откроется весь процесс изготовления легендарных творожных сырков в бельгийском шоколаде. Вы сможете без ограничения полакомиться их прямо с конвейера.

Дегустация свежей продукции

И напоследок попробуете натуральные йогурты, творожные десерты и лакомства, приготовленные по оригинальным рецептам. Всё очень свежее, нежное, с насыщенным вкусом.

Организационные детали

  • В стоимость включено транспортное обслуживание (автобус туристического класса) и услуги сопровождающего по маршруту
  • На фабрике с вами будет один из местных гидов

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4480 ₽
Детский стандартный4380 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия и мастер-класс на «Красном Октябре»
Откройте для себя историю и тайны фабрики «Красный Октябрь», создайте уникальный десерт на мастер-классе и заберите его домой
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия на подмосковную фабрику мороженого «Чистая Линия»
1 час
2 отзыва
Групповая
до 27 чел.
Экскурсия на фабрику «Чистая Линия»
Погрузитесь в мир мороженого на фабрике «Чистая Линия»! Узнайте о процессе производства и насладитесь неограниченной дегустацией
Начало: На фабрике в Долгопрудном
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
13 дек в 13:30
20 дек в 13:30
5000 ₽ за человека
«У Палыча»: экскурсия на фабрику + мастер-класс по созданию торта
1 час
5 отзывов
Групповая
до 18 чел.
«У Палыча»: экскурсия на фабрику + мастер-класс по созданию торта
Начало: Московская область, г. Реутов, ул. Заводская, д. 4...
Расписание: Согласно расписанию.
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве