Отправляемся в фантастически аппетитное путешествие — на современное производство творожных сырков. Молоко для них дают российские бурёнки, вскормленные натуральными кормами, ваниль привозят с острова Мадагаскар, а шоколад — из бельгийского города Брюгге. Вас ждёт экскурсия по заводу, дегустации, мастер-классы и фирменные сырки прямо с конвейера!

Описание экскурсии

Знакомство с историей молока

Гид из Музея коровы расскажет, как молоко стало основой множества любимых продуктов, и откроет интересные факты о его пользе и переработке.

Весёлый мастер-класс по дойке коровы

Этот небольшой интерактив неизменно вызывает улыбки у детей и взрослых.

Йогуртовый мастер-класс

Под руководством технолога вы упакуете в бутылочку свой йогурт — вкусный, полезный и полностью натуральный.

Экскурсия на производство сырков

Вам откроется весь процесс изготовления легендарных творожных сырков в бельгийском шоколаде. Вы сможете без ограничения полакомиться их прямо с конвейера.

Дегустация свежей продукции

И напоследок попробуете натуральные йогурты, творожные десерты и лакомства, приготовленные по оригинальным рецептам. Всё очень свежее, нежное, с насыщенным вкусом.

Организационные детали