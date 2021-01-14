Что вы можете увидеть 🤩

ЖК «Воробьёвы горы», «Эдельвейс» и «Дом на Мосфильмовской»
Монумент Победы
Москва-Сити
Mirax Plaza
Колокольни Новодевичьего монастыря
Трубы ТЭЦ-12
Фрунзенскую набережную
Андреевский пешеходный и Крымский мосты
Башни Кремля и колокольни его соборов
Дом на набережной
Красный Октябрь
Памятник Петру I
Храм Христа Спасителя.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Живописная панорама столицы
Чтобы увидеть Москву во всей красе, мы поднимемся на высоту 60 метров над землей. Отсюда можно рассмотреть многие достопримечательности центральной части столицы: Храм Христа Спасителя, Андреевский монастырь, монумент Петру Великому, колокольню Ивана Грозного, главный корпус МГУ, Лужники, комплекс Москва-сити и другие. А еще с обзорной площадки РАН открывается прекрасный вид на Москву-реку и Фрунзенскую набережную.
Уютно и познавательно
Смотровая площадка Российской Академии наук отличается от других небольшим количеством посетителей. Здесь тихо и уютно, что позволяет спокойно, без суеты насладиться великолепными видами столицы и рассказом гида о достопримечательностях. А после экскурсии вы можете задержаться на площадке и рассмотреть все еще раз в нужном вам темпе.
Важно знать:
Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Ленинский проспект, у памятника Гагарину
Завершение: Ленинский проспект, 32А, с1
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00 и 14:00
Дарим О.
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