Что вы можете увидеть 🤩

Живописная панорама столицы

Чтобы увидеть Москву во всей красе, мы поднимемся на высоту 60 метров над землей. Отсюда можно рассмотреть многие достопримечательности центральной части столицы: Храм Христа Спасителя, Андреевский монастырь, монумент Петру Великому, колокольню Ивана Грозного, главный корпус МГУ, Лужники, комплекс Москва-сити и другие. А еще с обзорной площадки РАН открывается прекрасный вид на Москву-реку и Фрунзенскую набережную.

Уютно и познавательно

Смотровая площадка Российской Академии наук отличается от других небольшим количеством посетителей. Здесь тихо и уютно, что позволяет спокойно, без суеты насладиться великолепными видами столицы и рассказом гида о достопримечательностях. А после экскурсии вы можете задержаться на площадке и рассмотреть все еще раз в нужном вам темпе.

Важно знать: