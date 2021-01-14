Смотровая площадка Российской Академии наук

Недалеко от смотровой площадки на Воробьевых горах, в 20-30 минутах ходьбы от нее, находится не менее интересная

В группе
до 100 чел.
Недалеко от смотровой площадки на Воробьевых горах, в 20-30 минутах ходьбы от нее, находится не менее интересная смотровая площадка Российской Академии Наук.

Отсюда вы увидите те же достопримечательности, что и с площадки на Воробьевых горах, но с другого ракурса.

Со смотровой площадки РАН открывается красивый вид на МГУ и Андреевский мужской монастырь, а также хорошо виден исторический центр города и сама станция «Воробьевы горы».
Смотровая площадка Российской Академии наук
Смотровая площадка Российской Академии наук
Смотровая площадка Российской Академии наук
Смотровая площадка Российской Академии наук
Смотровая площадка Российской Академии наук
Смотровая площадка Российской Академии наук

Что вы можете увидеть 🤩

  • Главное здание МГУ
  • Андреевский мужской монастырь
  • Лужники
  • ЖК «Воробьёвы горы», «Эдельвейс» и «Дом на Мосфильмовской»
  • Монумент Победы
  • Москва-Сити
  • Mirax Plaza
  • Колокольни Новодевичьего монастыря
  • Трубы ТЭЦ-12
  • Фрунзенскую набережную
  • Андреевский пешеходный и Крымский мосты
  • Башни Кремля и колокольни его соборов
  • Дом на набережной
  • Красный Октябрь
  • Памятник Петру I
  • Храм Христа Спасителя.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Живописная панорама столицы

Чтобы увидеть Москву во всей красе, мы поднимемся на высоту 60 метров над землей. Отсюда можно рассмотреть многие достопримечательности центральной части столицы: Храм Христа Спасителя, Андреевский монастырь, монумент Петру Великому, колокольню Ивана Грозного, главный корпус МГУ, Лужники, комплекс Москва-сити и другие. А еще с обзорной площадки РАН открывается прекрасный вид на Москву-реку и Фрунзенскую набережную.

Уютно и познавательно

Смотровая площадка Российской Академии наук отличается от других небольшим количеством посетителей. Здесь тихо и уютно, что позволяет спокойно, без суеты насладиться великолепными видами столицы и рассказом гида о достопримечательностях. А после экскурсии вы можете задержаться на площадке и рассмотреть все еще раз в нужном вам темпе.

Важно знать:

  • Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Ленинский проспект, у памятника Гагарину
Завершение: Ленинский проспект, 32А, с1
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 12:00 и 14:00

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