3 часа
Групповая
В трендеВечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 19:25
Завтра в 19:25
от 1 200₽ за человека
3 часа
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
14 сен в 15:00
15 сен в 11:00
от 1 300₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 сентября 2024Увидели все семь построенных высоток, очень интересный рассказ экскурсовода про каждую из них, а также про непостроенные высотные здания Москвы советской эпохи. Рекомендую.
- ООтвагина5 сентября 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Отличный гид и комфортный автобус, спасибо организаторам!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Эскалаторная галерея»
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