Эскалаторная галерея – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Эскалаторная галерея» в Москве, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
3752 отзыва
3 часа
Групповая
В тренде
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 19:25
Завтра в 19:25
от 1 200 за человека
Легенды и мифы сталинских высоток
На автобусе
1390 отзывов
3 часа
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
14 сен в 15:00
15 сен в 11:00
от 1 300 за человека
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Пешая
На автобусе
12 отзывов
9 часов
Групповая
до 20 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 сентября 2024
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Увидели все семь построенных высоток, очень интересный рассказ экскурсовода про каждую из них, а также про непостроенные высотные здания Москвы советской эпохи. Рекомендую.
  • О
    Отвагина
    5 сентября 2024
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Отличный гид и комфортный автобус, спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Эскалаторная галерея»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
  2. Легенды и мифы сталинских высоток
  3. «Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Зарядье
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Эскалаторная галерея" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 5154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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