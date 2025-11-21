Этот мототур — как прыжок из шумной Москвы в живую летопись России.
За 7 часов мы проедем по следам юного Петра Великого — туда, где он впервые построил свой легендарный ботик.
Живописная дорога, простор, волны Плещеева озера и тишина русского Севера — это поездка, после которой возвращаешься другим.
Описание экскурсии
Мы отправимся из Москвы по направлению к Переславлю-Залесскому — одному из самых красивых и атмосферных городов Золотого кольца. По пути — поля, перелески, простор и ощущение настоящей дороги.
В программе:
- Музей Петра I — место, где собраны артефакты и реконструкции времён молодого царя
- Знаменитый ботик Петра I — «дедушка русского флота»
- Плещеево озеро, где царевич испытывал свои первые корабли
- Остановка на обед в уютном месте с видом на воду
- Обязательный пункт программы — легендарный Синь-камень! Этот необычный валун на берегу Плещеева озера — визитная карточка Переславля и место силы дохристианских времён
- По пути назад — одна-две остановки для фото в живописных точках
Организационные детали
- Поедем на больших туристических мотоциклах Honda Gold Wing и BMW (с разноцветными огнями и музыкой). Тайминг зависит от вашего темпа
- Мы выдадим всю необходимую экипировку: шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники, перчатки, экшн-камеру для съёмки (по запросу). В случае непогоды предоставим специальные мотокомбинезоны
- Программа 12+. Вес одного участника — не более 120 кг. За каждым пассажиром закреплён отдельный мотоцикл и пилот
- Отдельно оплачивается обед
- По желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 1000 ₽ с чел. в одну сторону (в пределах МКАД). Стоимость подачи мотоциклов за МКАД зависит от вашего места жительства
- С вами поеду я или другой опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
Входит в следующие категории Москвы
