Индивидуальная
до 6 чел.
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
Три города - одна обширная история с легендами и живыми рассказами местных гидов
6 сен в 07:00
13 сен в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Стальные кони Древней Руси: курс на Переславль
Сбежать из Москвы, оценить красоту дороги и прикоснуться к живой русской истории
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
Увидеть памятники Древней Руси, зайти в Покрова на Нерли и посетить Муром или Суздаль по желанию
13 сен в 08:30
14 сен в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.
