Мои заказы

Вологда – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Вологда» в Москве, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
Три города - одна обширная история с легендами и живыми рассказами местных гидов
6 сен в 07:00
13 сен в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Стальные кони Древней Руси: курс на Переславль
На мотоцикле
7 часов
Индивидуальная
Стальные кони Древней Руси: курс на Переславль
Сбежать из Москвы, оценить красоту дороги и прикоснуться к живой русской истории
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 ₽ за человека
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
Увидеть памятники Древней Руси, зайти в Покрова на Нерли и посетить Муром или Суздаль по желанию
13 сен в 08:30
14 сен в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Вологда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
  2. Стальные кони Древней Руси: курс на Переславль
  3. Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Вологда" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Вологда», 1 ⭐ отзыв, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь