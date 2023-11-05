При несильном дожде выдаются дождевики.

При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком.

Может присутствовать мат. Это всего 4 слова за экскурсию, но они важны.

Что вас ожидает: Комик-экскурсовод познакомит вас с историей Москвы, а также порадует вас своими шутками — услышать их можно будет с помощью радиогида. Будь первым, кто это увидит! В конце всех участников ждет уникальный сюрприз! Здесь всё самое! Мясницкая улица и окрестности! Найдём, где спрятано самое высокое сооружение Москвы 18-го века, посетим самый старый чайный магазин города, полюбуемся видами самого некрасивого здания столицы! И всё это в сопровождении комика-экскурсовода. Тоже самого-самого Важная информация: