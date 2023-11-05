Стендап Экскурсия Чистые пруды

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Маршрут обещает быть не только интересным и познавательным, но и веселым и непринужденным. Вы будете участвовать в историческом стендап-концерте, который будет происходить прямо на улицах.
Стендап Экскурсия Чистые пруды
Стендап Экскурсия Чистые пруды
Стендап Экскурсия Чистые пруды
Стендап Экскурсия Чистые пруды
Стендап Экскурсия Чистые пруды
Ближайшие даты:
5
ноя
10
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Памятник А. С. Грибоедову
  • Вестибюль станции метро “Чистые пруды”
  • Меншикова Башня
  • Чайный дом
  • Дом Юшкова
  • Театр “Et cetera”
  • Дом страхового общества Россия
  • Памятник В. Г. Шухову
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Комик-экскурсовод познакомит вас с историей Москвы, а также порадует вас своими шутками — услышать их можно будет с помощью радиогида. Будь первым, кто это увидит! В конце всех участников ждет уникальный сюрприз! Здесь всё самое! Мясницкая улица и окрестности! Найдём, где спрятано самое высокое сооружение Москвы 18-го века, посетим самый старый чайный магазин города, полюбуемся видами самого некрасивого здания столицы! И всё это в сопровождении комика-экскурсовода. Тоже самого-самого Важная информация:
  • При несильном дожде выдаются дождевики.
  • При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком.
  • Может присутствовать мат. Это всего 4 слова за экскурсию, но они важны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка с комиком-экскурсоводом
  • Радиогид
  • Сюрприз в конце экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, м. Чистые пруды, Чистопрудный бульвар 6
Завершение: Сретенский бул., 6/1с1, Москва, 101000
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждый участник экскурсии будет оснащен специальным радиогидом и наушниками.
  • При несильном дожде выдаются дождевики.
  • При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком
  • Можно оплатить на месте
  • При бронировании вы ничего не платите. Всю сумму можно заплатить наличными гиду при встрече
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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