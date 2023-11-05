Маршрут обещает быть не только интересным и познавательным, но и веселым и непринужденным. Вы будете участвовать в историческом стендап-концерте, который будет происходить прямо на улицах.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Памятник А. С. Грибоедову
- Вестибюль станции метро “Чистые пруды”
- Меншикова Башня
- Чайный дом
- Дом Юшкова
- Театр “Et cetera”
- Дом страхового общества Россия
- Памятник В. Г. Шухову
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Комик-экскурсовод познакомит вас с историей Москвы, а также порадует вас своими шутками — услышать их можно будет с помощью радиогида. Будь первым, кто это увидит! В конце всех участников ждет уникальный сюрприз! Здесь всё самое! Мясницкая улица и окрестности! Найдём, где спрятано самое высокое сооружение Москвы 18-го века, посетим самый старый чайный магазин города, полюбуемся видами самого некрасивого здания столицы! И всё это в сопровождении комика-экскурсовода. Тоже самого-самого Важная информация:
- При несильном дожде выдаются дождевики.
- При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком.
- Может присутствовать мат. Это всего 4 слова за экскурсию, но они важны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка с комиком-экскурсоводом
- Радиогид
- Сюрприз в конце экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, м. Чистые пруды, Чистопрудный бульвар 6Завершение: Сретенский бул., 6/1с1, Москва, 101000
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждый участник экскурсии будет оснащен специальным радиогидом и наушниками.
- При несильном дожде выдаются дождевики.
- При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком
- Можно оплатить на месте
- При бронировании вы ничего не платите. Всю сумму можно заплатить наличными гиду при встрече
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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