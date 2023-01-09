Чтобы не терять даром драгоценные часы, предлагаю вам проехать на комфортабельном легковом
Описание трансфер
Что вас ожидает
Комфортная поездка на вокзал или в аэропорт
Мы встретимся на вокзале или у выхода из аэропорта и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями Москвы. Путешествовать будем на комфортабельном легковом автомобиле. А конечным пунктом поездки станет нужный вам аэропорт, вокзал или отель.
Экскурсия по главным объектам столицы
С учетом индивидуальных особенностей поездки мы вместе разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы увидели как можно больше «визитных карточек» Москвы. Вы посетите Красную площадь, рассмотрите Кремль и храм Василия Блаженного, прогуляетесь по парку «Зарядье» и Александровскому саду, увидите храм Христа Спасителя и памятник Петру I, проедете по Варварке и Замоскворечью, Воробьёвым горам и другим известным местам Москвы. А по пути окунётесь в историю Первопрестольной и сделаете фотографии самых живописных и «открыточных» видов города.
Организационные детали
- Окончательный маршрут зависит от загруженности дорог в центре города и конечного пункта экскурсии
- По желанию вы можете продлить экскурсию за отдельную плату (уточняйте у гида)
- Парковки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Александр интересный рассказчик, специалист своего дела, замечательный и очень внимательный человек.
Историю посещаемых мест и объектов рассказывал как для близких друзей.
Благодарю от всей души!!!
Рекомендую!!!
Экскурсией довольна и я, и мой итальянский друг. Спасибо вам!
С наступающим Новым годом! Счастья!
С уважением!