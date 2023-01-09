Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров

Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Эта экскурсия идеальна для путешественников, которым предстоит сделать в Москве пересадку на другой рейс или поезд с запасом времени.

Чтобы не терять даром драгоценные часы, предлагаю вам проехать на комфортабельном легковом
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авто по главным достопримечательностям столицы: Красной площади, Воробьёвым горам, Замоскворечью и другим культовым местам города.

Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фотографии, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал, откуда вы продолжите своё путешествие!

4.9
29 отзывов
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание трансфер

Что вас ожидает

Комфортная поездка на вокзал или в аэропорт

Мы встретимся на вокзале или у выхода из аэропорта и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями Москвы. Путешествовать будем на комфортабельном легковом автомобиле. А конечным пунктом поездки станет нужный вам аэропорт, вокзал или отель.

Экскурсия по главным объектам столицы

С учетом индивидуальных особенностей поездки мы вместе разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы увидели как можно больше «визитных карточек» Москвы. Вы посетите Красную площадь, рассмотрите Кремль и храм Василия Блаженного, прогуляетесь по парку «Зарядье» и Александровскому саду, увидите храм Христа Спасителя и памятник Петру I, проедете по Варварке и Замоскворечью, Воробьёвым горам и другим известным местам Москвы. А по пути окунётесь в историю Первопрестольной и сделаете фотографии самых живописных и «открыточных» видов города.

Организационные детали

  • Окончательный маршрут зависит от загруженности дорог в центре города и конечного пункта экскурсии
  • По желанию вы можете продлить экскурсию за отдельную плату (уточняйте у гида)
  • Парковки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
9 янв 2023
СПАСИБО за познавательную экскурсию!
Александр интересный рассказчик, специалист своего дела, замечательный и очень внимательный человек.
Историю посещаемых мест и объектов рассказывал как для близких друзей.
Благодарю от всей души!!!
Рекомендую!!!
Е
25 окт 2022
Комфортно, приятно общаться. За короткое время увидели много интересного.
Н
29 дек 2021
Александр молодец, он сделал все, чтобы нам было комфортно и интересно, он много рассказывал о городе и отвечал на все наши вопросы. Экскурсия очень понравилась. Обязательно буду пользоваться командой Трипстера в других городах и странах.
М
28 дек 2021
Благодарны за экскурсию! Очень, очень довольны! Наш гид Александр замечательный человек, знающий. грамотный специалист.
Экскурсией довольна и я, и мой итальянский друг. Спасибо вам!
С наступающим Новым годом! Счастья!
К
30 авг 2021
Добрый день. К сожалению рейс наш задержали на 3 часа, и экскурсия получилась вечерне-ночная, но ночью тоже есть на что посмотреть. Александр интересно провел экскурсию. Спасибо большое.
В
15 июня 2021
Все супер!!! Рекомендуем.
О
12 июня 2021
Понравилось все. Пунктуальность гида, коммуникабельность, знания. Помог сделать красивые фотографии. Всё отлично, спасибо
Ю
21 апр 2021
Спасибо большое Александру за экскурсию, трансфер, доброжелательность, терпение. Двое активных детей могут утомить, но Александру это не стало помехой, он показал, рассказал все, что было в плане. Рассказал интересно. Обязательно буду рекомендовать такой удобный формат, когда тебя забирают из аэропорта, легко рассказывают и показывают город и отвозят в гостиницу) Убиты все зайцы разом. Спасибо!
А
21 окт 2020
Все просто великолепно
С
17 фев 2020
Отличная экскурсия по Москве. Александр интересный собеседник, а также тактичный и пунктуальный, что немаловажно для гида. Экскурсия с ним оправдала ожидания, мы успели посмотреть, что запланировали, затем он отвез нас обратно в аэропорт. Экскурсией остались очень довольны и нисколько не пожалели о том, что поехали. Идеально для транзитных пассажиров, чтобы не терять зря время в аэропорту, а познакомиться с Москвой.
Р
9 фев 2020
Очень хорошо, удобно и интересно! Рекомендую!
Ю
1 ноя 2019
Советую Александра!!! Пунктуален, внимателен, отлично знает материал. Детям очень понравился рассказ о Москве, хотя сын привередлив. Огромное спасибо.
О
30 авг 2019
Большое спасибо, Александр прекрасный рассказчик, очень заинтересовал мальчишек (отправляли с ним двух подростков 15 лет) и маршрут интересный и времени не пожалел. Рекомендую!!!
Елена
29 июля 2019
Большое спасибо за замечательную экскурсию.
Л
24 июля 2019
Спасибо Александру за очень уютный, интересный и абсолютно не утомительный день в Москве. Замечательный формат для транзитных пассажиров, даже для тех, кто неплохо знает Москву.
С уважением!

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