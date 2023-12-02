Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия

Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Приглашаем посетить православные святыни России, история которых насчитывает многие века. Архитектурный ансамбль лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

Вы зайдёте в Троицкий и Успенский соборы, познакомитесь с историей создания монастыря и узнаете, какой вклад в развитие России внёс его основатель.
5
1 отзыв
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:40

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путевые истории

На комфортабельном автобусе мы довезём вас до Троице-Сергиевой Лавры. В пути вы услышите рассказы гида о Сергиевом Посаде, Троице-Сергиевой лавре и Сергии Радонежском.

Предания старины, история и символы лавры

Экскурсию по лавре проведёт местный гид из паломнического центра. Он покажет соборы — Троицкий и Успенский и расскажет об истории их создания. Внутри Троицкого собора вы увидите мощи преподобного Сергия, икону Троицы, внутри Успенского — первый гроб игумена, фреску на всю стену, посвящённую сюжету Страшного суда. Также зайдёте в храм Духовной Академии. Затем вы прогуляетесь по территории лавры. Экскурсовод поделится историей монастыря и расскажет о его самых тяжёлых временах.

Музей-заповедник Абрамцево

После обеда вы поедете в музей-заповедник Абрамцево на экскурсию по Главному усадебному дому, в котором при Аксаковых гостили и творили Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор Иванович Тютчев, а предприниматель и меценат Савва Мамонтов — «русский Медичи», дал возможность раскрыть здесь свои таланты Василию Поленову, Валентину Серову, Васнецовым, Илье Репину, Константину Коровину, Михаилу Врубелю.

Тайминг маршрута

8:40 — отправление от гостиницы «Лесная Сафмар»
10:45 — прибытие в Сергиев Посад
11:00 — экскурсия по лавре + свободное время
13:00 — обед
15:00 — экскурсия по Главному усадебному дому в Абрамцево
17:00 — отправление в Москву
19:00 — ориентировочное время прибытия к гостинице «Лесная Сафмар» (можно выйти по маршруту автобуса там, где вам удобнее)

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги профессионального гида, входные билеты и обед в ресторане на Красногорской площади Сергиева Посада
  • Поездка пройдёт на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в пятницу в 08:40

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 000 ₽
Дети до 7 лет6 400 ₽
Пенсионеры6 800 ₽
Школьники6 600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В гостинице «Лесная Сафмар»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:40
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 дек 2023
В Троице-Сергиевой лавре была 45 лет назад. Очень рада, что поехала с экскурсией, а не самостоятельно. Гид Елена Александровна сумела дать общие понятия об истории Лавры и много рассказала о Москве. Гид Роман также рассказал много интересного. Большое спасибо организаторам. Было достаточно свободного времени. Осталось очень сильное впечатление.

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