Приглашаем посетить православные святыни России, история которых насчитывает многие века. Архитектурный ансамбль лавры находится под охраной ЮНЕСКО. Вы зайдёте в Троицкий и Успенский соборы, познакомитесь с историей создания монастыря и узнаете, какой вклад в развитие России внёс его основатель.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путевые истории

На комфортабельном автобусе мы довезём вас до Троице-Сергиевой Лавры. В пути вы услышите рассказы гида о Сергиевом Посаде, Троице-Сергиевой лавре и Сергии Радонежском.

Предания старины, история и символы лавры

Экскурсию по лавре проведёт местный гид из паломнического центра. Он покажет соборы — Троицкий и Успенский и расскажет об истории их создания. Внутри Троицкого собора вы увидите мощи преподобного Сергия, икону Троицы, внутри Успенского — первый гроб игумена, фреску на всю стену, посвящённую сюжету Страшного суда. Также зайдёте в храм Духовной Академии. Затем вы прогуляетесь по территории лавры. Экскурсовод поделится историей монастыря и расскажет о его самых тяжёлых временах.

Музей-заповедник Абрамцево

После обеда вы поедете в музей-заповедник Абрамцево на экскурсию по Главному усадебному дому, в котором при Аксаковых гостили и творили Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор Иванович Тютчев, а предприниматель и меценат Савва Мамонтов — «русский Медичи», дал возможность раскрыть здесь свои таланты Василию Поленову, Валентину Серову, Васнецовым, Илье Репину, Константину Коровину, Михаилу Врубелю.

Тайминг маршрута

8:40 — отправление от гостиницы «Лесная Сафмар»

10:45 — прибытие в Сергиев Посад

11:00 — экскурсия по лавре + свободное время

13:00 — обед

15:00 — экскурсия по Главному усадебному дому в Абрамцево

17:00 — отправление в Москву

19:00 — ориентировочное время прибытия к гостинице «Лесная Сафмар» (можно выйти по маршруту автобуса там, где вам удобнее)

Организационные детали