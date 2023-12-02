Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Приглашаем посетить православные святыни России, история которых насчитывает многие века. Архитектурный ансамбль лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Вы зайдёте в Троицкий и Успенский соборы, познакомитесь с историей создания монастыря и узнаете, какой вклад в развитие России внёс его основатель.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:40
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путевые истории
На комфортабельном автобусе мы довезём вас до Троице-Сергиевой Лавры. В пути вы услышите рассказы гида о Сергиевом Посаде, Троице-Сергиевой лавре и Сергии Радонежском.
Предания старины, история и символы лавры
Экскурсию по лавре проведёт местный гид из паломнического центра. Он покажет соборы — Троицкий и Успенский и расскажет об истории их создания. Внутри Троицкого собора вы увидите мощи преподобного Сергия, икону Троицы, внутри Успенского — первый гроб игумена, фреску на всю стену, посвящённую сюжету Страшного суда. Также зайдёте в храм Духовной Академии. Затем вы прогуляетесь по территории лавры. Экскурсовод поделится историей монастыря и расскажет о его самых тяжёлых временах.
Музей-заповедник Абрамцево
После обеда вы поедете в музей-заповедник Абрамцево на экскурсию по Главному усадебному дому, в котором при Аксаковых гостили и творили Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор Иванович Тютчев, а предприниматель и меценат Савва Мамонтов — «русский Медичи», дал возможность раскрыть здесь свои таланты Василию Поленову, Валентину Серову, Васнецовым, Илье Репину, Константину Коровину, Михаилу Врубелю.
Тайминг маршрута
8:40 — отправление от гостиницы «Лесная Сафмар» 10:45 — прибытие в Сергиев Посад 11:00 — экскурсия по лавре + свободное время 13:00 — обед 15:00 — экскурсия по Главному усадебному дому в Абрамцево 17:00 — отправление в Москву 19:00 — ориентировочное время прибытия к гостинице «Лесная Сафмар» (можно выйти по маршруту автобуса там, где вам удобнее)
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги профессионального гида, входные билеты и обед в ресторане на Красногорской площади Сергиева Посада
Поездка пройдёт на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
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Татьяна
2 дек 2023
В Троице-Сергиевой лавре была 45 лет назад. Очень рада, что поехала с экскурсией, а не самостоятельно. Гид Елена Александровна сумела дать общие понятия об истории Лавры и много рассказала о Москве. Гид Роман также рассказал много интересного. Большое спасибо организаторам. Было достаточно свободного времени. Осталось очень сильное впечатление.