Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Хамовники: усадьба Льва Толстого

Прогуляться вдоль Фрунзенской набережной, узнать истории Хамовной слободы и увидеть дом Толстого

Ирина
Ирина – Гид из Москвы
Уникальный район Фрунзенской набережной сочетает в себе колорит Хамовной слободы и обаяние советской эпохи.

Мы увидим старейшие храмы и дома сталинской эпохи и поговорим о выдающихся жителях района, в числе которых Лев Николаевич Толстой.

На прогулке 👣 вы ощутите дух старой Москвы и услышите интересные городские истории 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Хамовники: усадьба Льва Толстого
Хамовники: усадьба Льва Толстого

Что вас ожидает

Тропы истории
Турчанинов переулок выведет нас к уникальной старообрядческой церкви с черными куполами, у которой мы поговорим о купце Рябушинском. Далее поднимемся на Крымский мост — шедевр советской инженерно-конструкторской мысли, откуда открывается прекрасный вид реку Москву. По живописной Фрунзенской набережной мы выйдем к Комсомольскому проспекту и отыщем Шефский дом, где в XIX веке собирались офицеры и интеллектуальная элита. Я расскажу об истории 📖 этого места, декабристах, бывавших здесь, и Хамовнических казармах, расположенных прямо напротив Шефского дома. После этого мы заглянем во внутренний двор храма Святителя Николая в Хамовниках и полюбуемся его праздничной слободской архитектурой.

Усадьба Толстого
Наконец, пройдя по улице Льва Толстого мимо еще одного здания XVII века — палат «Съезжей избы» — мы выйдем к усадьбе великого писателя. Желающие могут посетить музей 🖼 и увидеть, как жил в своем московском доме Лев Николаевич. Я расскажу о необычном особняке, находящемся по соседству, вновь упомянув фамилию Рябушинского, и немного — о взаимоотношениях Толстого и Горького.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и предполагает пеший подъем на Крымский мост
  • В стоимость не включены входные билеты 🎫 в дом-музей Льва Толстого — 150 руб. График работы музея: вторник, четверг – с 12:00 до 20:00, среда, пятница, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной день.
Начало и место завершения
🚩 у метро «Парк Культуры», радиальная линия
Хамовники: усадьба Льва Толстого
Хамовники: усадьба Льва Толстого
Хамовники: усадьба Льва Толстого
Хамовники: усадьба Льва Толстого
Хамовники: усадьба Льва Толстого
Хамовники: усадьба Льва Толстого
Хамовники: усадьба Льва Толстого

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Аккредитованный экскурсовод, закончила «Центр подготовки Туристических кадров», разрабатываю маршруты авторских экскурсий по городу. Стремлюсь найти оригинальный подход к проведению экскурсий, отойти от туристических банальностей, показать архитектуру как украшение пространства. Люблю Москву, на экскурсионных прогулках поддерживаю легкую, доброжелательную атмосферу. Отражение музыки в архитектуре Москвы — одна из самых интересных для меня тем, показывающая переплетение разных видов искусства в большом городе. Всегда рада открыть другим красоту и историю Москвы.
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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