Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Тропы истории

Турчанинов переулок выведет нас к уникальной старообрядческой церкви с черными куполами, у которой мы поговорим о купце Рябушинском. Далее поднимемся на Крымский мост — шедевр советской инженерно-конструкторской мысли, откуда открывается прекрасный вид реку Москву. По живописной Фрунзенской набережной мы выйдем к Комсомольскому проспекту и отыщем Шефский дом, где в XIX веке собирались офицеры и интеллектуальная элита. Я расскажу об истории 📖 этого места, декабристах, бывавших здесь, и Хамовнических казармах, расположенных прямо напротив Шефского дома. После этого мы заглянем во внутренний двор храма Святителя Николая в Хамовниках и полюбуемся его праздничной слободской архитектурой.

Усадьба Толстого

Наконец, пройдя по улице Льва Толстого мимо еще одного здания XVII века — палат «Съезжей избы» — мы выйдем к усадьбе великого писателя. Желающие могут посетить музей 🖼 и увидеть, как жил в своем московском доме Лев Николаевич. Я расскажу о необычном особняке, находящемся по соседству, вновь упомянув фамилию Рябушинского, и немного — о взаимоотношениях Толстого и Горького.

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