Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
24 сен в 09:30
25 сен в 09:30
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны усадьбы Братцево
Усадьба Братцево приглашает вас на уникальную экскурсию. Узнайте о её загадочной истории и знаменитых владельцах, прогуливаясь по живописным аллеям
Начало: У м. Сходненская
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции
Путешествие в Мураново и Абрамцево предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения русской интеллигенции
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
14 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная усадьба Марфино
Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик
Начало: В селе Марфино
8 авг в 15:00
10 авг в 10:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прокатиться по Клязьминскому водохранилищу и погулять по готической усадьбе за 1 день
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
10 авг в 08:45
17 авг в 08:45
4980 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Руза»
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