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В Большой театр

4.8
59 отзывов
Прогулки М.
Прогулки М. – Гид из Москвы
Гид проведет вас за кулисы знаменитого Большого театра.

Вы пройдетесь по ложам в первых рядах, увидите фантастическую подземную сцену-конструктор, исследуете внутренние помещения театра.

Если повезет, вы увидите и репетицию вечернего спектакля.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 143 ₽ за человека

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В Большой театр
В Большой театр

Что вы увидите

  • Большой театр

На этой экскурсии 🧭 вы:

  • посетите один из выдающихся в мире театров оперы и балета;
  • прослушаете увлекательный рассказ об истории 📖 и архитектуре Большого театра;
  • побываете в Императорских фойе театра и узнаете их секретные особенности;
  • увидите старые и новые помещения театра, преобразившиеся после глобальной реставрации.
  • Большой театр — это визитная карточка России и Москвы, предмет гордости и символ величия нашей культуры с собственной историей, величественной, как и само здание театра.
  • Легендарное здание открылось 20 октября 1856 г. в дни коронации Александра II. Масштабная реконструкция театра возродила утраченные черты исторического облика знаменитого здания и вместе с тем поставила его в ряд самых технически оснащенных театров мира.
  • Конечно, можно купить билет 🎫 на спектакль по приемлемой цене и мельком в антракте полюбоваться интерьером театра, что, кстати, не так-то и легко. Но этого не хватит, чтобы полностью погрузиться в историю.
  • Вместе с экскурсоводом мы пройдемся по пустым залам театра, узнаем историю его основания и «факты биографии», посмотрим технические новинки, такие как подземная сцена-конструктор, заглянем в ложи основной сцены, и даже — при условии, что в этот день это будет возможно — на репетицию вечернего спектакля.
Загляните за кулисы одного из величайших театров, подарившего миру десятки талантливейших артистов и сотни восхитительных постановок!
  • По политике театра экскурсия ⛳ проводится только при наборе группы. В случае отмены экскурсии денежные средства будут возвращены в полном объеме.
  • К участию в экскурсиях приглашаются дети НЕ моложе 14 лет.

Льготный билет предоставляется:

  • школьникам (8-11 классы);
  • студентам дневной формы обучения.
Что входит
  • входные билеты в театр
  • увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • возможность увидеть закулисье одного из самых известных театров мира
Что не входит
  • спектакль
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Театральная площадь, 1
В Большой театр
В Большой театр
В Большой театр
В Большой театр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Прогулки М.
Прогулки М.
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59 отзывов оставили туристы

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