посетите один из выдающихся в мире театров оперы и балета;
прослушаете увлекательный рассказ об истории 📖 и архитектуре Большого театра;
побываете в Императорских фойе театра и узнаете их секретные особенности;
увидите старые и новые помещения театра, преобразившиеся после глобальной реставрации.
Большой театр — это визитная карточка России и Москвы, предмет гордости и символ величия нашей культуры с собственной историей, величественной, как и само здание театра.
Легендарное здание открылось 20 октября 1856 г. в дни коронации Александра II. Масштабная реконструкция театра возродила утраченные черты исторического облика знаменитого здания и вместе с тем поставила его в ряд самых технически оснащенных театров мира.
Конечно, можно купить билет 🎫 на спектакль по приемлемой цене и мельком в антракте полюбоваться интерьером театра, что, кстати, не так-то и легко. Но этого не хватит, чтобы полностью погрузиться в историю.
Вместе с экскурсоводом мы пройдемся по пустым залам театра, узнаем историю его основания и «факты биографии», посмотрим технические новинки, такие как подземная сцена-конструктор, заглянем в ложи основной сцены, и даже — при условии, что в этот день это будет возможно — на репетицию вечернего спектакля.
Загляните за кулисы одного из величайших театров, подарившего миру десятки талантливейших артистов и сотни восхитительных постановок!
По политике театра экскурсия ⛳ проводится только при наборе группы. В случае отмены экскурсии денежные средства будут возвращены в полном объеме.
К участию в экскурсиях приглашаются дети НЕ моложе 14 лет.
Льготный билет предоставляется:
школьникам (8-11 классы);
студентам дневной формы обучения.
Что входит
входные билеты в театр
увлекательный рассказ сертифицированного гида
возможность увидеть закулисье одного из самых известных театров мира
Что не входит
спектакль
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Театральная площадь, 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.