Прогулки М. – Гид из Москвы

Гид проведет вас за кулисы знаменитого Большого театра.



Вы пройдетесь по ложам в первых рядах, увидите фантастическую подземную сцену-конструктор, исследуете внутренние помещения театра.



Если повезет, вы увидите и репетицию вечернего спектакля.