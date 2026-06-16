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В гости к Фёдору Конюхову на остров Балчуг

Побывать в московском музее-квартире путешественника и открыть для себя разные грани его таланта
Фёдор Конюхов известен прежде всего как путешественник, покоривший океаны, полюса и самые труднодоступные уголки планеты. Но его жизнь не ограничивается экспедициями. На этой экскурсии вы узнаете о его кругосветных плаваниях, а также творчестве. Завершится встреча душевным пикником.
В гости к Фёдору Конюхову на остров Балчуг
В гости к Фёдору Конюхову на остров Балчуг
В гости к Фёдору Конюхову на остров Балчуг

Описание экскурсии

Прогулка по острову Балчуг — первые полчаса экскурсии проведём на улице, знакомясь с историей этого необычного уголка Москвы.

Музей и экспедиционный штаб Фёдора Конюхова — вы узнаете о самых известных экспедициях путешественника, покорении Северного и Южного полюсов, кругосветных плаваниях и других маршрутах.

Подлинные экспонаты — увидите лодку, на которой Конюхов пересекал океан, а также предметы, связанные с его путешествиями и исследовательской деятельностью.

Двор музея — рассмотрите коллекцию якорей, корабельных колоколов и альпинистского снаряжения, собранную со всего мира.

Творческое наследие Конюхова — художника, писателя и человека удивительно широких интересов.

Чаепитие — за чашкой чая вы услышите истории об экстремальных дорогах, открытиях и самых ярких моментах жизни знаменитого путешественника.

Организационные детали

  • Плюшки-ватрушки к чаю берите с собой
  • После экскурсии вы сможете купить сувениры, а также книги, написанные Фёдором Конюховым

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Павелецкая-кольцевая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 723 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!

Входит в следующие категории Москвы

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