Фёдор Конюхов известен прежде всего как путешественник, покоривший океаны, полюса и самые труднодоступные уголки планеты. Но его жизнь не ограничивается экспедициями. На этой экскурсии вы узнаете о его кругосветных плаваниях, а также творчестве. Завершится встреча душевным пикником.

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Описание экскурсии

Прогулка по острову Балчуг — первые полчаса экскурсии проведём на улице, знакомясь с историей этого необычного уголка Москвы.

Музей и экспедиционный штаб Фёдора Конюхова — вы узнаете о самых известных экспедициях путешественника, покорении Северного и Южного полюсов, кругосветных плаваниях и других маршрутах.

Подлинные экспонаты — увидите лодку, на которой Конюхов пересекал океан, а также предметы, связанные с его путешествиями и исследовательской деятельностью.

Двор музея — рассмотрите коллекцию якорей, корабельных колоколов и альпинистского снаряжения, собранную со всего мира.

Творческое наследие Конюхова — художника, писателя и человека удивительно широких интересов.

Чаепитие — за чашкой чая вы услышите истории об экстремальных дорогах, открытиях и самых ярких моментах жизни знаменитого путешественника.

Организационные детали