Отправляемся на прогулку по Огородной слободе, которая располагается между двумя оживленными улицами — Мясницкой и Покровкой, а также между двумя «кольцами» Москвы — Бульварным и Садовым. Именно здесь со временем появилась сеть переулков, которые плотно застроены разностилевыми домами. Вы узнаете и запомните приметы нескольких архитектурных стилей, научитесь находить и различать их на улице. А чтобы потренировать внимательность, посчитаете дома одного зодчего. Вы увидите:
Вот лишь пара увлекательных историй, которые я расскажу:
Каждый дом станет для вас индивидуальным и запоминающимся, а в дальнейшем вам (особенно маленьким участникам) захочется самим узнавать больше про здания, которые вы видите вокруг.
Ну и конечно, вас ждет множество легенд, которыми обросла эта местность!