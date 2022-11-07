В лабиринте Чистопрудных переулков

Разобраться в архитектурных стилях и уловить старомосковский дух района

Есть в столице места тихие, уютные, сохранившие оригинальную застройку. Приглашаю вас погулять по такому московскому уголку, который я сама люблю больше всех других. Мы пройдем нестандартным маршрутом, изучая самые разные стили архитектуры.

Увидим и палаты петровской эпохи, и неоготические «замки», и доходные дома, а заодно поговорим о живших здесь людях.
В лабиринте Чистопрудных переулков
В лабиринте Чистопрудных переулков
В лабиринте Чистопрудных переулков
В лабиринте Чистопрудных переулков
В лабиринте Чистопрудных переулков
В лабиринте Чистопрудных переулков
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинное и разнообразное

Отправляемся на прогулку по Огородной слободе, которая располагается между двумя оживленными улицами — Мясницкой и Покровкой, а также между двумя «кольцами» Москвы — Бульварным и Садовым. Именно здесь со временем появилась сеть переулков, которые плотно застроены разностилевыми домами. Вы узнаете и запомните приметы нескольких архитектурных стилей, научитесь находить и различать их на улице. А чтобы потренировать внимательность, посчитаете дома одного зодчего. Вы увидите:

  • Дом, который считается первой самостоятельной постройкой Льва Кекушева — гения московского модерна;
  • Дом, где решили создать ЦАГИ;
  • Палаты, которые принадлежали участнику войны с Наполеоном;
  • А также дом, построенный в нехарактерном для центра Москвы стиле.

Стены и люди

Вот лишь пара увлекательных историй, которые я расскажу:

  • Как и когда появилась Огородная слобода в центре Москвы;
  • Что оставили чаеторговцы Высоцкие в наследство пионерам;
  • В каком доме жил художник, слывший глубоким знатоком истории Москвы и сумевший выйти из тени своего известного брата.

Каждый дом станет для вас индивидуальным и запоминающимся, а в дальнейшем вам (особенно маленьким участникам) захочется самим узнавать больше про здания, которые вы видите вокруг.
Ну и конечно, вас ждет множество легенд, которыми обросла эта местность!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, подойдет для взрослых и детей 10+. Для ребят я разработала маршрутный лист с заданиями, которые они с удовольствием выполняют по ходу прогулки.
  • Дополнительных расходов не предполагается

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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