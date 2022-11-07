Есть в столице места тихие, уютные, сохранившие оригинальную застройку. Приглашаю вас погулять по такому московскому уголку, который я сама люблю больше всех других. Мы пройдем нестандартным маршрутом, изучая самые разные стили архитектуры. Увидим и палаты петровской эпохи, и неоготические «замки», и доходные дома, а заодно поговорим о живших здесь людях.

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Описание

Что вас ожидает

Старинное и разнообразное

Отправляемся на прогулку по Огородной слободе, которая располагается между двумя оживленными улицами — Мясницкой и Покровкой, а также между двумя «кольцами» Москвы — Бульварным и Садовым. Именно здесь со временем появилась сеть переулков, которые плотно застроены разностилевыми домами. Вы узнаете и запомните приметы нескольких архитектурных стилей, научитесь находить и различать их на улице. А чтобы потренировать внимательность, посчитаете дома одного зодчего. Вы увидите:

Дом, который считается первой самостоятельной постройкой Льва Кекушева — гения московского модерна;

Дом, где решили создать ЦАГИ;

Палаты, которые принадлежали участнику войны с Наполеоном;

А также дом, построенный в нехарактерном для центра Москвы стиле.

Стены и люди

Вот лишь пара увлекательных историй, которые я расскажу:

Как и когда появилась Огородная слобода в центре Москвы;

Что оставили чаеторговцы Высоцкие в наследство пионерам;

В каком доме жил художник, слывший глубоким знатоком истории Москвы и сумевший выйти из тени своего известного брата.

Каждый дом станет для вас индивидуальным и запоминающимся, а в дальнейшем вам (особенно маленьким участникам) захочется самим узнавать больше про здания, которые вы видите вокруг.

Ну и конечно, вас ждет множество легенд, которыми обросла эта местность!

Организационные детали