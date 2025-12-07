Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборИз Москвы с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
Создать уникальный сувенир в дизайнерской студии на ВДНХ
Начало: Пр. Мира
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Инженерные мастер-классы для детей
Погрузитесь в мир инженерии и робототехники на ВДНХ! Под руководством специалистов дети создадут уникальные проекты и исследуют космическую экспозицию
Начало: На ВДНХ
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450 ₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 декабря 2025Все прошло отлично) мы пришли утром, и нас было 2) очень приятная девушка провела мастер - класс. Обязательно придем снова на другой!
- ТТимофей30 ноября 2025Все отлично! Уютная студия, большой выбор свечей и ароматов. Интересный мастер класс! Порекомендовал бы всем!
- ИИрина19 ноября 2025Очень удобная локация. Атмосферное место. Внимательное отношение к участникам. Все понравилось. Рекомендую.
- ССветлана10 ноября 2025Дети: 5 лет и 13 были довольны👍
- VVika2 ноября 2025Все отлично 👍 приду еще
- ККристина14 сентября 2025Была сегодня участником мастер класса по изготовлению свечей. Место очень классное, видно что организаторы вложили в это душу. Время пролетело незаметно, оказывается сделать свечку может каждый. Всё крайне просто. Спасибочки!
- ААнастасия16 августа 2025Отличный мастер класс! Если хотите зарядиться потрясающей энергетикой и попробовать что-то новое, то это точно того стоит! Персонал очень доброжелательный, остались только положительные эмоции
- ВВячеслав25 июля 2025Круто, что на мастер-классе дети работали самостоятельно. Освоили паяльник, клеевой пистолет и строительный фен, собрав свои собственные световые мечи. Отличный опыт и результат!
- ИИнга16 июля 2025Посетили с ребенком мастер-класс по созданию лайт-стенда и электрической щетки, и остались очень довольны! Ребенок был в восторге от процесса:
- ААнгелина16 июля 2025Была с братом на мастер классе, выбрали сделать вентилятор! Всё рассказали, объяснили, помогли. Ребёнок в восторге!
- ЕЕкатерина15 июля 2025Спасибо большое! Вернемся еще, детям очень понравилось 😻
- ААрсений11 июля 2025Были на мастерклассе,очень понравилось! доступно объяснили,получились крутые игрушки. Придем еще и не раз!
- ММария8 июля 2025Недавно с племянницей посетили, и я просто не могу не поделиться впечатлениями — это было великолепно! Изначально мы пришли, чтобы
- ООльга8 июля 2025Были с сыном (5 лет) на мастер-классе. Преподаватели просто чудесные, несмотря на возраст сын сам спаял свою первую цепочку со светящейся лентой. Очень необычный формат мастер-классов, инженерно, весело!! В следующий раз придем мастерить вездеход. Я и сын в полном восторге👍🏼👍🏼👍🏼
- ООксана3 июля 2025Супер мероприятие! Организатор всегда был на связи и уточнял мелочи, пришли - сразу пропустили и приступили к программе, очень познавательный мастер-класс, инженеры доносят материал до ребенка очень хорошо и весело, всем советую!
- ЕЕкатерина3 июля 2025Приходила с сыном на экскурсию и мастер-класс. Экскурсия очень занимательная, ведущий чудесно умеет удерживать внимание как взрослого, так и ребенка. Мастер вежливый, сыну все понятно объяснил и помог сделать мастер-класс. Нам очень понравилось! Обязательно вернемся
- ААнастасия1 июля 2025Записались на мастер-класс в Мастерскую инженерного творчества буквально в тот же день - всё организовали быстро и удобно. Моему сыну
- ММария1 июля 2025Посетили мастер-класс с ребенком - очень понравилось, ментор все понятно объяснил и даже рассказал несколько интересных фактов об инженерии. Дочке 5 лет, ушли воодушевленные! Теперь просится в лагерь
- ММирослава4 июня 2025Был на крутейшем инженерном мастер-классе — всё понятно и интересно рассказали! Преподаватели классные, объясняют доходчиво, ничего сложного не было. Много практики и работы самостоятельно. Советую всем, кто хочет научиться новому.
