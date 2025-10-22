Чтобы понять, почему в школе мы до сих пор изучаем произведения Антона Павловича Чехова, отправимся на образовательную прогулку по Москве конца 19 века. Пройдём по секретным дворикам в центре, поговорим об истории, архитектуре и литературе. А ещё сыграем в игру, понюхаем нафталин и воспользуемся старинным медицинским прибором — экскурсия пролетит на одном дыхании!

Описание экскурсии

Чистопрудный бульвар, знаменитое пенсне и шкала времени

Поразмышляем, кто из деятелей 19 века был современником Чехова — с кем он дружил и к кому ходил в гости. Найдём на фотографии большой семьи Чехова его самого и обсудим, что можно сказать о человеке, глядя на его фото.

Доходные дома, 50 псевдонимов и наклейки с котиками

По дороге от бульвара вы узнаете несколько увлекательных историй о владельцах и жителях этих особняков. Дойдём до дома, где располагалась редакция одного из старейших юмористических журналов — там впервые начал публиковаться Антон Павлович. Сыграем в игру, чтобы лучше понять шутки того времени.

Чехов и современный театр

Дойдём до театра «Современник», обсудим знаменитую «Чайку» и снова поиграем. Поговорим о роли театра в творческой биографии Чехова и его роли в развитии современного театрального искусства.

Милютинский сад и нафталин

Удобно расположимся на лавочках и поговорим о Чехове как о враче. Вы опробуете старинный медицинский инструмент, узнаете, как пахнет нафталин, и послушаете аудиоперфоманс в исполнении актера.

Левитан и вечеринки

Рядом с бывшей мастерской Исаака Левитана вы узнаете о дружбе Чехова с художником. Услышите пару забавных историй, как друзья проводили время, кутиили и развлекались. Вспомним рассказ «Попрыгунья».

И многое другое!

А может быть, писателю есть что нам сказать на прощание?

