Вдохновить школьников Москвой Чехова: интерактивная экскурсия

Прогулка с эффектом погружения в эпоху конца 19 века с игровыми элементами и наглядными историями
Чтобы понять, почему в школе мы до сих пор изучаем произведения Антона Павловича Чехова, отправимся на образовательную прогулку по Москве конца 19 века. Пройдём по секретным дворикам в центре, поговорим об истории, архитектуре и литературе.

А ещё сыграем в игру, понюхаем нафталин и воспользуемся старинным медицинским прибором — экскурсия пролетит на одном дыхании!
3 отзыва
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Чистопрудный бульвар, знаменитое пенсне и шкала времени

Поразмышляем, кто из деятелей 19 века был современником Чехова — с кем он дружил и к кому ходил в гости. Найдём на фотографии большой семьи Чехова его самого и обсудим, что можно сказать о человеке, глядя на его фото.

Доходные дома, 50 псевдонимов и наклейки с котиками

По дороге от бульвара вы узнаете несколько увлекательных историй о владельцах и жителях этих особняков. Дойдём до дома, где располагалась редакция одного из старейших юмористических журналов — там впервые начал публиковаться Антон Павлович. Сыграем в игру, чтобы лучше понять шутки того времени.

Чехов и современный театр

Дойдём до театра «Современник», обсудим знаменитую «Чайку» и снова поиграем. Поговорим о роли театра в творческой биографии Чехова и его роли в развитии современного театрального искусства.

Милютинский сад и нафталин

Удобно расположимся на лавочках и поговорим о Чехове как о враче. Вы опробуете старинный медицинский инструмент, узнаете, как пахнет нафталин, и послушаете аудиоперфоманс в исполнении актера.

Левитан и вечеринки

Рядом с бывшей мастерской Исаака Левитана вы узнаете о дружбе Чехова с художником. Услышите пару забавных историй, как друзья проводили время, кутиили и развлекались. Вспомним рассказ «Попрыгунья».

  • И многое другое!

А может быть, писателю есть что нам сказать на прощание?

Организационные детали

  • Рекомендация по возрасту участников: 11+. Знать произведения Чехова необязательно
  • По запросу можно провести экскурсию для школьной группы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1579 туристов
Меня зовут Анна, я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка
читать дальше

и литературы и имея большой опыт работы в туризме, я хотела сделать продукт, где будет и польза, и развлечение. Привлекая вовлеченных педагогов в качестве гидов, мы показываем детям другую плоскость изучаемых в школе предметов — нескучную и применимую в жизни. Но по-прежнему соответствующую ФГОС:)

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
3
4
3
2
1
О
Ольга
22 окт 2025
Прекрасная экскурсия!
Ольга очень милая и внимательная, не нагружает датами/сухими фактами, в живой и приятной манере рассказывает и о Чехове, и о его произведениях. Много заданий по ходу экскурсии которые очень
читать дальше

помогли развлечь ребенка 10 лет.
Понравилось, как придумано рассказать про Чехова и показать места с ним связанные.
Очень важно показывать современным детям, что все эти имена и фамилии из учебников - реальные люди, у которых какие только истории в жизни не происходили! И вот среди этих ситуаций они сочиняли свои рассказы, в которых отражена жизнь того времени! Это как будто дневник читать))
Обязательно вернемся на другие экскурсии!

С
Сергей
17 мая 2025
Всё понравилось. Ходили семьей с двумя детьми-школьниками. Задача была и приятно погулять, и с пользой. Были сомнения, что нужно знать произведения, особенно детям, но это оказалось совсем не важным! Рискнули…
И
читать дальше

вообще не пожалели!!
Ольга очень приятный человек, нашла подход к детям, так что они перестали воспринимать экскурсию как что-то скучное, да еще и про непонятного Чехова, а вовлеклись и слушали истории из жизни того времени с большим интересом.
Когда ехали обратно дети спрашивали что мы сами читали из Чехова. Сами они еще не особо знакомы с творчеством были, но после экскурсии явно интерес проснулся.
Мне самому показалось, что я на какое-то время окунулся в ту эпоху. Очень легко и ярко образы в голове появлялись. С детьми потом шутил, что, кажется, я даже видел Чехова, где-то за углом на Хитровке)))

Д
Дарья
28 мар 2025
Экскурсия понравилась. Ольга отлично ведет, вовлекает детей, ее интересно слушать. Много, очень много разных наглядных материалов - и старинные предметы, и фотографии, и любопытная игра с наклейками, и даже понюхать
читать дальше

кое-что дали!, видно, что много внимания уделено тому, чтобы удерживать внимание детей.
Мне как взрослому тоже было интересно, узнала много разного про Чехова, захотелось перечитать его произведения.
По опыту детей 11 и 13 лет могу сказать, что отлично на возраст подходит.
Мои совсем немного знали про Чехова, но оказалось, это и необязательно. Я боялась, что нужно знать произведения - но Ольга кратко их рассказывает и цитирует некоторые, добавляя к рассказу про жизнь, друзей, Москву того времени.
И как и сказано в описании - вдохновить школьников Чеховым явно удается.

