А ещё сыграем в игру, понюхаем нафталин и воспользуемся старинным медицинским прибором — экскурсия пролетит на одном дыхании!
Описание экскурсии
Чистопрудный бульвар, знаменитое пенсне и шкала времени
Поразмышляем, кто из деятелей 19 века был современником Чехова — с кем он дружил и к кому ходил в гости. Найдём на фотографии большой семьи Чехова его самого и обсудим, что можно сказать о человеке, глядя на его фото.
Доходные дома, 50 псевдонимов и наклейки с котиками
По дороге от бульвара вы узнаете несколько увлекательных историй о владельцах и жителях этих особняков. Дойдём до дома, где располагалась редакция одного из старейших юмористических журналов — там впервые начал публиковаться Антон Павлович. Сыграем в игру, чтобы лучше понять шутки того времени.
Чехов и современный театр
Дойдём до театра «Современник», обсудим знаменитую «Чайку» и снова поиграем. Поговорим о роли театра в творческой биографии Чехова и его роли в развитии современного театрального искусства.
Милютинский сад и нафталин
Удобно расположимся на лавочках и поговорим о Чехове как о враче. Вы опробуете старинный медицинский инструмент, узнаете, как пахнет нафталин, и послушаете аудиоперфоманс в исполнении актера.
Левитан и вечеринки
Рядом с бывшей мастерской Исаака Левитана вы узнаете о дружбе Чехова с художником. Услышите пару забавных историй, как друзья проводили время, кутиили и развлекались. Вспомним рассказ «Попрыгунья».
- И многое другое!
А может быть, писателю есть что нам сказать на прощание?
Организационные детали
- Рекомендация по возрасту участников: 11+. Знать произведения Чехова необязательно
- По запросу можно провести экскурсию для школьной группы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ольга очень милая и внимательная, не нагружает датами/сухими фактами, в живой и приятной манере рассказывает и о Чехове, и о его произведениях. Много заданий по ходу экскурсии которые очень
И