Прогулка с атмосферой романтики: свет огней на воде, живописные набережные, открыточные виды.
Всем этим вы насладитесь на одной из двух палуб теплохода — на открытой или в уютном салоне с панорамным остеклением. В финале вы прибудете к причалу «Китай-город» и сможете прогуляться по волшебному парку «Зарядье».
Всем этим вы насладитесь на одной из двух палуб теплохода — на открытой или в уютном салоне с панорамным остеклением. В финале вы прибудете к причалу «Китай-город» и сможете прогуляться по волшебному парку «Зарядье».
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Киевский» — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Причал «Китай-город/Устьинский»
Организационные детали
- Продолжительность 1 ч 15 мин
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов». На борту есть туалет
- Меню (при выборе билета с питанием): 1/4 пиццы Маргарита или Пепперони, напиток на выбор (чай 0,3 или сок 0,2)
- Нельзя приносить свою еду на борт. Можно алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). На судне работает кафе-бар, где можно купить напитки и закуски
- Детских билетов в одном заказе не должно быть больше, чем взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, в одну сторону до Китай-города, В одну сторону до Китай-города
|790 ₽
|Взрослый, с горячим ланчем, В одну сторону до Китай-города, Питание включено
|1159 ₽
|Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем, В одну сторону до Китай-города, Питание включено, ПН—ПТ
|4599 ₽
|Детский, c 6 до 12 лет, В одну сторону до Китай-города
|590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Киевский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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