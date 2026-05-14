Волшебное Царицыно
Приглашаем на экскурсию по Царицыно, где раскроются его тайны и история. Увидите дворцы, мосты и парк, который очарует в любое время года
Начало: место встречи - у выхода 2 из метро Царицыно
Расписание: в среду и четверг в 13:30, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 11:00
17 мая в 14:00
1134 ₽ за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Царицыно: ретроспектива столетий
Отправиться в увлекательное путешествие по вехам русской истории
Начало: В районе метро Царицыно
Завтра в 16:30
16 мая в 12:30
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Царицыно: от Чёрной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Завтра в 09:00
16 мая в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
История и красота Царицыно
Приглашаем на прогулку по Царицыно! Узнайте о резиденции Екатерины II, архитектуре Баженова и Казакова, полюбуйтесь прудами и фонтанами
Начало: на территории музея-заповедника «Царицыно»
Завтра в 12:00
16 мая в 12:00
16 000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память
Начало: Возле главного входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7600 ₽
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Царицыно не только для царей
Познакомиться с историей усадьбы в формате дружеской прогулки по старинному парку
Начало: У станции метро «Царицыно»
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 7900 ₽ за билет
Групповая
Его Величество Царицыно
Автобусно-пешеходная экскурсия по одному из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в воскресенье в 10:00
17 мая в 10:00
24 мая в 10:00
2300 ₽ за человека
Архитектура и загадки Царицыно
Погулять по территории комплекса и раскрыть историю одного из самых мистических памятников Москвы
Начало: В районе метро Царицыно
Расписание: в субботу в 15:30
16 мая в 15:30
23 мая в 15:30
1100 ₽ за билет
Сейчас в Москве в категории "Большой Царицынский дворец" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1100 до 16 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 241 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
