Вы посетите дворец XVIII века и знаменитый грот, увидите павильоны усадьбы и прогуляетесь по регулярному французскому парку.
Во время всей экскурсии вас будет сопровождать фотограф, который сделает атмосферные снимки на фоне усадебных пейзажей. Гид расскажет о жизни владельцев усадьбы и о традициях дворянских развлечений. Завершится прогулка чаепитием со сладостями.
Во время всей экскурсии вас будет сопровождать фотограф, который сделает атмосферные снимки на фоне усадебных пейзажей. Гид расскажет о жизни владельцев усадьбы и о традициях дворянских развлечений. Завершится прогулка чаепитием со сладостями.
Описание фото-прогулки
Путешествие в атмосферу дворянской усадьбы и изящных прогулок
Усадьба Кусково — один из самых красивых усадебных ансамблей Москвы, где до сих пор ощущается дух XVIII века. Во время экскурсии вы погрузитесь в атмосферу старинных приёмов и усадебных прогулок, узнаете истории владельцев и гостей усадьбы, а также сможете запечатлеть эти моменты на профессиональных фотографиях. Экскурсия объединяет прогулку по историческим интерьерам и парку, фотосессию и уютное чаепитие.
Дворец и уникальные павильоны усадьбы
Мы посетим Дворец усадьбы Кусково с сохранившимися интерьерами XVIII века, где принимали гостей и устраивали торжественные приёмы. Затем заглянем в знаменитый Грот — редкий памятник декоративной архитектуры, украшенный раковинами северных и южных морей. Во время прогулки по парку вы увидите павильоны усадебного ансамбля — Голландский домик, Итальянский домик, Эрмитаж и Менажереи, которые создавали атмосферу изысканного дворянского отдыха.
Прогулка по регулярному парку и фотосессия
Экскурсия продолжится прогулкой по Французскому регулярному парку, где сохранились старые аллеи, липы, дубы и лиственницы. Во время всей прогулки группу сопровождает профессиональный фотограф, который сделает живые и атмосферные фотографии на фоне архитектуры и пейзажей усадьбы. После экскурсии можно будет самостоятельно посетить Большую Каменную оранжерею, где открыт один из крупнейших музеев фарфора.
Чаепитие в усадебной атмосфере
Завершится прогулка чаепитием со сладостями. Это возможность согреться, обсудить впечатления и провести время в уютной атмосфере усадьбы, где когда-то проходили пышные дворянские приёмы. Важная информация:
- Экскурсия проходит на улице, а во Дворце и Гроте нет отопления, поэтому зимой и весной рекомендуется одеваться многослойно и очень тепло, а также выбирать тёплую и удобную обувь.
- Билеты во дворец и грот приобретаются отдельно в кассе музея или онлайн.
- При желании можно приобрести билеты в другие павильоны и Музей фарфора, если они открыты в день посещения.
- Для получения льгот необходимо иметь при себе подтверждающие документы. Информацию о билетах можно уточнить на официальном сайте музея Кусково.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Кусково
- Дворец усадьбы Кусково
- Грот
- Французский регулярный парк
- Голландский домик
- Итальянский домик
- Эрмитаж
- Менажереи
- Большая Каменная оранжерея
Что включено
- Экскурсия
- Фотосессия
- Чаепитие со сладостями
Что не входит в цену
- Билеты во дворец и грот
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Юности, 2с30
Завершение: Регулярный парк усадьбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице, а во Дворце и Гроте нет отопления, поэтому зимой и весной рекомендуется одеваться многослойно и очень тепло, а также выбирать тёплую и удобную обувь
- Билеты во дворец и грот приобретаются отдельно в кассе музея или онлайн
- При желании можно приобрести билеты в другие павильоны и Музей фарфора, если они открыты в день посещения
- Для получения льгот необходимо иметь при себе подтверждающие документы. Информацию о билетах можно уточнить на официальном сайте музея Кусково
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Посетили экскурсию по парку Кусково — и будто на пару часов перенеслись в XVII-XVIII век! Очень понравилось, как гид, Нина Кочеткова раскрывала историю усадьбы и рассказывала про быт графов Шереметевых:
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О
Волшебное Кусково экскурсия.
Хочу выразить огромную благодарность гиду Нине Кочетковой, очень интересная, увлекательная, душевная и хорошо организованная экскурсия, которая погрузила нас в прошлое. Узнали много нового, понравилось, что экскурсия проходила в
Хочу выразить огромную благодарность гиду Нине Кочетковой, очень интересная, увлекательная, душевная и хорошо организованная экскурсия, которая погрузила нас в прошлое. Узнали много нового, понравилось, что экскурсия проходила в
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Г
Экскурсия по Кусково в сопровождении Нины Кочетковой была просто потрясающей! Очень красивый музейно-парковый комплекс,огромная территория. Посетили грот и Большой дворец. Узнали очень много интересного. Три часа экскурсии пролетели как одно
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О
Невероятно красивое, историческое, интересное место, которое зовёт и манит. За одно посещение не осмотреть всех красот.
Экскурсия выше всяких похвал и это благодаря экскурсоводу Нине. Человек на своем месте, человек влюблённый
Экскурсия выше всяких похвал и это благодаря экскурсоводу Нине. Человек на своем месте, человек влюблённый
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Л
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Нине Кочетковой за невероятно увлекательную экскурсию по усадьбе Кусково! Это было не просто перечисление дат и имён, а настоящее путешествие во времени.
Прекрасная организация и
Прекрасная организация и
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Е
Большая благодарность экскурсоводу Нине! Нина - настоящий профессионал, любящий свою работу и места о которых рассказывает. Очень интересная, насыщенная программа, хорошо организованный маршрут, за один раз мы посмотрели все главнее
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