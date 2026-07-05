Путешествие в атмосферу дворянской усадьбы и изящных прогулок

Усадьба Кусково — один из самых красивых усадебных ансамблей Москвы, где до сих пор ощущается дух XVIII века. Во время экскурсии вы погрузитесь в атмосферу старинных приёмов и усадебных прогулок, узнаете истории владельцев и гостей усадьбы, а также сможете запечатлеть эти моменты на профессиональных фотографиях. Экскурсия объединяет прогулку по историческим интерьерам и парку, фотосессию и уютное чаепитие.

Дворец и уникальные павильоны усадьбы

Мы посетим Дворец усадьбы Кусково с сохранившимися интерьерами XVIII века, где принимали гостей и устраивали торжественные приёмы. Затем заглянем в знаменитый Грот — редкий памятник декоративной архитектуры, украшенный раковинами северных и южных морей. Во время прогулки по парку вы увидите павильоны усадебного ансамбля — Голландский домик, Итальянский домик, Эрмитаж и Менажереи, которые создавали атмосферу изысканного дворянского отдыха.

Прогулка по регулярному парку и фотосессия

Экскурсия продолжится прогулкой по Французскому регулярному парку, где сохранились старые аллеи, липы, дубы и лиственницы. Во время всей прогулки группу сопровождает профессиональный фотограф, который сделает живые и атмосферные фотографии на фоне архитектуры и пейзажей усадьбы. После экскурсии можно будет самостоятельно посетить Большую Каменную оранжерею, где открыт один из крупнейших музеев фарфора.

Чаепитие в усадебной атмосфере

Завершится прогулка чаепитием со сладостями. Это возможность согреться, обсудить впечатления и провести время в уютной атмосфере усадьбы, где когда-то проходили пышные дворянские приёмы. Важная информация: