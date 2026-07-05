Волшебное Кусково: экскурсия, фотосессия и чаепитие в усадьбе

Вы посетите дворец XVIII века и знаменитый грот, увидите павильоны усадьбы и прогуляетесь по регулярному французскому парку.

Во время всей экскурсии вас будет сопровождать фотограф, который сделает атмосферные снимки на фоне усадебных пейзажей. Гид расскажет о жизни владельцев усадьбы и о традициях дворянских развлечений. Завершится прогулка чаепитием со сладостями.
5
17 отзывов
Волшебное Кусково: экскурсия, фотосессия и чаепитие в усадьбе
Волшебное Кусково: экскурсия, фотосессия и чаепитие в усадьбе
Волшебное Кусково: экскурсия, фотосессия и чаепитие в усадьбе

Описание фото-прогулки

Путешествие в атмосферу дворянской усадьбы и изящных прогулок
Усадьба Кусково — один из самых красивых усадебных ансамблей Москвы, где до сих пор ощущается дух XVIII века. Во время экскурсии вы погрузитесь в атмосферу старинных приёмов и усадебных прогулок, узнаете истории владельцев и гостей усадьбы, а также сможете запечатлеть эти моменты на профессиональных фотографиях. Экскурсия объединяет прогулку по историческим интерьерам и парку, фотосессию и уютное чаепитие.

Дворец и уникальные павильоны усадьбы

Мы посетим Дворец усадьбы Кусково с сохранившимися интерьерами XVIII века, где принимали гостей и устраивали торжественные приёмы. Затем заглянем в знаменитый Грот — редкий памятник декоративной архитектуры, украшенный раковинами северных и южных морей. Во время прогулки по парку вы увидите павильоны усадебного ансамбля — Голландский домик, Итальянский домик, Эрмитаж и Менажереи, которые создавали атмосферу изысканного дворянского отдыха.

Прогулка по регулярному парку и фотосессия

Экскурсия продолжится прогулкой по Французскому регулярному парку, где сохранились старые аллеи, липы, дубы и лиственницы. Во время всей прогулки группу сопровождает профессиональный фотограф, который сделает живые и атмосферные фотографии на фоне архитектуры и пейзажей усадьбы. После экскурсии можно будет самостоятельно посетить Большую Каменную оранжерею, где открыт один из крупнейших музеев фарфора.

Чаепитие в усадебной атмосфере

Завершится прогулка чаепитием со сладостями. Это возможность согреться, обсудить впечатления и провести время в уютной атмосфере усадьбы, где когда-то проходили пышные дворянские приёмы. Важная информация:
  • Экскурсия проходит на улице, а во Дворце и Гроте нет отопления, поэтому зимой и весной рекомендуется одеваться многослойно и очень тепло, а также выбирать тёплую и удобную обувь.
  • Билеты во дворец и грот приобретаются отдельно в кассе музея или онлайн.
  • При желании можно приобрести билеты в другие павильоны и Музей фарфора, если они открыты в день посещения.
  • Для получения льгот необходимо иметь при себе подтверждающие документы. Информацию о билетах можно уточнить на официальном сайте музея Кусково.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усадьба Кусково
  • Дворец усадьбы Кусково
  • Грот
  • Французский регулярный парк
  • Голландский домик
  • Итальянский домик
  • Эрмитаж
  • Менажереи
  • Большая Каменная оранжерея
Что включено
  • Экскурсия
  • Фотосессия
  • Чаепитие со сладостями
Что не входит в цену
  • Билеты во дворец и грот
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Юности, 2с30
Завершение: Регулярный парк усадьбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на улице, а во Дворце и Гроте нет отопления, поэтому зимой и весной рекомендуется одеваться многослойно и очень тепло, а также выбирать тёплую и удобную обувь
  • Билеты во дворец и грот приобретаются отдельно в кассе музея или онлайн
  • При желании можно приобрести билеты в другие павильоны и Музей фарфора, если они открыты в день посещения
  • Для получения льгот необходимо иметь при себе подтверждающие документы. Информацию о билетах можно уточнить на официальном сайте музея Кусково
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Я
Посетили экскурсию по парку Кусково — и будто на пару часов перенеслись в XVII-XVIII век! Очень понравилось, как гид, Нина Кочеткова раскрывала историю усадьбы и рассказывала про быт графов Шереметевых:
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не просто сухие факты, а живые истории, из‑за которых всё сразу становится ближе и понятнее. Сам парк невероятно уютный: пруды, аккуратные аллеи, старинные павильоны — везде хочется остановиться и рассмотреть детали. Особенно запомнился Грот с отделкой из ракушек: такого точно больше нигде не увидишь. Время пролетело незаметно, уходить не хотелось. Очень к месту пришлось угощения гида и его команды- чай и вкусняшки были великолепны и очень к месту - как раз немного накопилась усталость от огромного количества впечатлений Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и прикоснуться к истории.

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О
Волшебное Кусково экскурсия.
Хочу выразить огромную благодарность гиду Нине Кочетковой, очень интересная, увлекательная, душевная и хорошо организованная экскурсия, которая погрузила нас в прошлое. Узнали много нового, понравилось, что экскурсия проходила в
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диалоге, нам задавали вопросы, приходилось не только слушать, но и задумываться над ответом. Увидели прекрасный Дворец, прошли по его залам, побывали в великолепном Гроте, который стоит увидеть каждому, это настоящее чудо сохранившееся до наших дней, прогулялись по парку и осмотрели все его достопримечательности.
Очень приятно, что нас всех, от души угощали чаем, сладостями.
Спасибо! Прекрасный фотограф Андрей сопровождал нас. Всем рекомендую данную экскурсию, не пожалеете. Нина, Вам удачи и очень хочется с Вами посетить другие экскурсии. Заряжаете нас позитивом и желанием познавать Историю России.
Купила сайте Кусково на этот день, единый билет, самостоятельно посетила те экспозиции, которые не входили в экскурсию, понравилось в Голландском домике.

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Г
Экскурсия по Кусково в сопровождении Нины Кочетковой была просто потрясающей! Очень красивый музейно-парковый комплекс,огромная территория. Посетили грот и Большой дворец. Узнали очень много интересного. Три часа экскурсии пролетели как одно
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мгновение. И все это благодаря гиду Нине. Большой об’ем знаний,интересная подача информации о тех местах,куда заходили или где проходили. Очень положительно эмоционально настроенный гид. Умница. На территории парка все чисто, газоны подстрижены,много скамеек. Получили массу положительных эмоций. Ещё и фотограф Андрей сопровождал нас всю экскурсию. Рекомендую всем!

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О
Невероятно красивое, историческое, интересное место, которое зовёт и манит. За одно посещение не осмотреть всех красот.
Экскурсия выше всяких похвал и это благодаря экскурсоводу Нине. Человек на своем месте, человек влюблённый
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в эти места и в свое дело. Нина - гостеприимная хозяйка в этой усадьбе, эрудированный, знающий каждый уголок человек. Человек, заражённый любовью к эим местам и умеющий заразить других.
Профессиональные качества на высоте и, что немаловажно, человеческие тоже: обоятельна, уважительна, внимательна, добра… Огромное спасибо за незабываемую прогулку по чудесным местам Нине и ее помощнику- фотографу.

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Л
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Нине Кочетковой за невероятно увлекательную экскурсию по усадьбе Кусково! Это было не просто перечисление дат и имён, а настоящее путешествие во времени.
Прекрасная организация и
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проведение экскурсии. Материал был подан очень структурированно, доступно и интересно. Особенно хочется отметить глубокое знание предмета и умение удерживать внимание аудитории на протяжении всего маршрута.
Экскурсия позволила по-новому взглянуть на историю этого места и получить эстетическое удовольствие от прогулки по парку. Рекомендую данного специалиста всем, кто хочет получить максимум информации и положительных эмоций от посещения усадьбы.

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Е
Большая благодарность экскурсоводу Нине! Нина - настоящий профессионал, любящий свою работу и места о которых рассказывает. Очень интересная, насыщенная программа, хорошо организованный маршрут, за один раз мы посмотрели все главнее
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локации и без гида конечно было бы не так впечатляюще. Приятный бонус, что во время экскурсии нас снимал профессиональный фотограф, останутся хорошие фото на память. На протяжении маршрута несколько раз Нина угощала нас конфетами и другими сладостями, это был очень приятный сюрприз и на такую длинную экскурсию это было весьма кстати. А еще чаепитие в зеленых зарослях на фоне всей этой красоты, уютно и радостно! В целом впечатления об экскурсии замечательные, непременно ещё вернусь в Кусково не один раз

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