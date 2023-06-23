Праздничная программа под ключ: танцы, диджей, ведущий, еда, фотографы - и прекрасные виды Москвы
июн
июн
июн
июн
Описание
Что вас ожидает
Праздник с танцами и фуршетом на фоне панорам Москвы. Мы накроем для вас праздничный стол с вкусными угощениями и пригласим диджея, который будет ставить лучшую танцевальную музыку. Вы здорово повеселитесь — а на фоне останутся виды летней столицы от небоскрёбов Сити до Кремля.
Классный ведущий и фотографии. Круиз превратится в тематическое праздничное путешествие — конкурсы будут нескучные и с призами;) В том числе выберем короля и королеву вечера. А ваши счастливые эмоции останутся на профессиональных фотографиях.
Маршрут прогулки
Причал «Сити-Экспоцентр» — Москва-Сити — Гостиница «Украина» — Дом правительства — Мэрия Москвы — Площадь Европы (Киевский вокзал) — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Московская канатная дорога — Нескучный сад — Парк Горького — Крымский мост — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Кремль (разворот) — Причал «Сити-Экспоцентр»
Организационные детали
Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Прага»: судно оснащено удобной мебелью, системой кондиционирования, туалетами, музыкальными и видеосистемами.
Что включено в стоимость
Речной 3-часовой круиз с банкетом на борту
Фотозона на теплоходе
Работа фотографов
Работа ведущего с развлекательной программой, конкурсами и призами
Дискотека и салют из шариков
Меню фуршета
- Баклажаны, обжаренные на гриле и фаршированные солёным сыром с добавлением грецких орешков
- Рулетики с сыром
- Салат «Оливье» с куриным филе и домашней заправкой
- Салат «Дальневосточный краб» с крабами и овощами
- Курица BBQ с овощным гарниром
- Пирожное
- Чай или кофе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Сити-Экспоцентр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.