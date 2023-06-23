Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом

Праздничная программа под ключ: танцы, диджей, ведущий, еда, фотографы - и прекрасные виды Москвы

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Пройти на теплоходе по Москве-реке, взяв курс на новый этап жизни! Школьников, родителей и учителей мы приглашаем отпраздновать выпускной на водной прогулке по центру столицы. Это будут впечатляющие, интересные и весёлые 3 часа с ведущим, диджеем и фотографами. Вся организация и проведение мероприятия — под чутким контролем команды теплохода.
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Прага» с банкетом
Ближайшие даты:
23
июн
24
июн
25
июн
30
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Праздник с танцами и фуршетом на фоне панорам Москвы. Мы накроем для вас праздничный стол с вкусными угощениями и пригласим диджея, который будет ставить лучшую танцевальную музыку. Вы здорово повеселитесь — а на фоне останутся виды летней столицы от небоскрёбов Сити до Кремля.

Классный ведущий и фотографии. Круиз превратится в тематическое праздничное путешествие — конкурсы будут нескучные и с призами;) В том числе выберем короля и королеву вечера. А ваши счастливые эмоции останутся на профессиональных фотографиях.

Маршрут прогулки

Причал «Сити-Экспоцентр» — Москва-Сити — Гостиница «Украина» — Дом правительства — Мэрия Москвы — Площадь Европы (Киевский вокзал) — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Московская канатная дорога — Нескучный сад — Парк Горького — Крымский мост — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Кремль (разворот) — Причал «Сити-Экспоцентр»

Организационные детали

Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Прага»: судно оснащено удобной мебелью, системой кондиционирования, туалетами, музыкальными и видеосистемами.

Что включено в стоимость

Речной 3-часовой круиз с банкетом на борту
Фотозона на теплоходе
Работа фотографов
Работа ведущего с развлекательной программой, конкурсами и призами
Дискотека и салют из шариков

Меню фуршета

  • Баклажаны, обжаренные на гриле и фаршированные солёным сыром с добавлением грецких орешков
  • Рулетики с сыром
  • Салат «Оливье» с куриным филе и домашней заправкой
  • Салат «Дальневосточный краб» с крабами и овощами
  • Курица BBQ с овощным гарниром
  • Пирожное
  • Чай или кофе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Сити-Экспоцентр»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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