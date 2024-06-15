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Приглашаю вас исследовать город вглубь! Вы подниметесь по возрождённой эскалаторной галерее. Узнаете о строительстве первого храма Христа Спасителя архитектором Витбергом. Посетите храм Живоначальной Троицы и услышите историю строительства главного здания МГУ.



Я покажу вам лучшие виды и расскажу неслучившиеся истории, которые достойны того, чтобы быть рассказанными.