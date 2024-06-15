Приглашаю вас исследовать город вглубь! Вы подниметесь по возрождённой эскалаторной галерее. Узнаете о строительстве первого храма Христа Спасителя архитектором Витбергом. Посетите храм Живоначальной Троицы и услышите историю строительства главного здания МГУ.
Я покажу вам лучшие виды и расскажу неслучившиеся истории, которые достойны того, чтобы быть рассказанными.
Я покажу вам лучшие виды и расскажу неслучившиеся истории, которые достойны того, чтобы быть рассказанными.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вестибюль станции метро «Воробьёвы горы» — уникальная площадка для тематических выставок.
- Эскалаторная галерея — быстро поднимемся по ней и оценим преимущества такого подъёма.
- Аллея спортивной славы — приятное прогулочное пространство со спортивной историей.
- Горнолыжный склон — с удобной и тёплой смотровой площадкой внутри.
- История строительства первого храма Христа Спасителя Александром Витбергом. Я расскажу, почему его так и не построили на Воробьёвых горах и как сложилась судьба архитектора.
- Храма Живоначальной Троицы — зайдём внутрь и поговорим, как возводили церковь.
- МГУ — любуясь зданием со стороны, поговорим о его создателях. Вы услышите о проекте Бориса Иофана, и о том, что стало для него роковым. О компромиссе Льва Руднева и об этапах строительства.
- Самое главное — замечательные виды!
Организационные детали
- По желанию вы сможете прокатиться по канатной дороге или на зиплайне — стоимость оплачивается отдельно.
- Экскурсия пройдёт в комфортном темпе и подойдёт путешественникам, которые испытывают проблемы с подъёмами и спусками.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Воробьевы Горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — ваш гид в Москве
Я работаю в туризме более 30 лет. Провожу интересные, познавательные, лёгкие, но при этом структурированные экскурсии по Москве.Задать вопрос
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